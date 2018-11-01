南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

开设收纳课 变身“小达人”

2018-11-01 08:42 来源：中国教育报 史望颖
字号减小 字号增大

　　新学期，宁波市实验小学五年级（2）班开设了一门别开生面的班本课程——“劳动使我快乐”，设置了“衣服的整理”“书柜的整理”“厨房里的讲究”“清洁的窍门”等家务教学课，不仅刷新了孩子们对劳动的认知，而且让孩子们爱上了整理与收纳，并让孩子们学会生活、热爱生活。

　　“由于家长对孩子智育培养的极度重视，导致近些年来弱化了对孩子劳动意识和劳动能力的培养。”该校教师茅燕琴告诉记者，表现在学校生活中就是：有的上学经常忘带东西，课桌里书包里一团糟；有的用完纸巾掉到地上，懒得捡起来；有的甚至连扫个地都嫌累。

　　“我们开课的目的是想让孩子们知道劳动并不总是和脏乱差相关联，收纳里面有学问有美学也有快乐，要让孩子们学会生活、热爱生活。”茅老师说。

　　据了解，本学期该班级共设置了“衣服的整理”“书柜的整理”“厨房里的讲究”“清洁的窍门”这4门课程，每门课程的学习时间持续一个月，并会不定期“检查”孩子们的学习成果。

　　“我们多数的孩子不缺乏劳动意识，关键还取决于教师、家长如何进行有效的引导。”在茅燕琴看来，教育从来不是局限于书本和课堂，更多的是在生活中的点点滴滴。下阶段，茅老师还将从“自我服务劳动”“家务劳动”“班务和校务劳动”“工艺和公益劳动”这几个板块继续深化该门课程。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第290期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235