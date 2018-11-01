开设收纳课 变身“小达人”

据了解，本学期该班级共设置了“衣服的整理”“书柜的整理”“厨房里的讲究”“清洁的窍门”这4门课程，每门课程的学习时间持续一个月，并会不定期“检查”孩子们的学习成果。

新学期，宁波市实验小学五年级（2）班开设了一门别开生面的班本课程——“劳动使我快乐”，设置了“衣服的整理”“书柜的整理”“厨房里的讲究”“清洁的窍门”等家务教学课，不仅刷新了孩子们对劳动的认知，而且让孩子们爱上了整理与收纳，并让孩子们学会生活、热爱生活。

“由于家长对孩子智育培养的极度重视，导致近些年来弱化了对孩子劳动意识和劳动能力的培养。”该校教师茅燕琴告诉记者，表现在学校生活中就是：有的上学经常忘带东西，课桌里书包里一团糟；有的用完纸巾掉到地上，懒得捡起来；有的甚至连扫个地都嫌累。

“我们开课的目的是想让孩子们知道劳动并不总是和脏乱差相关联，收纳里面有学问有美学也有快乐，要让孩子们学会生活、热爱生活。”茅老师说。

据了解，本学期该班级共设置了“衣服的整理”“书柜的整理”“厨房里的讲究”“清洁的窍门”这4门课程，每门课程的学习时间持续一个月，并会不定期“检查”孩子们的学习成果。

“我们多数的孩子不缺乏劳动意识，关键还取决于教师、家长如何进行有效的引导。”在茅燕琴看来，教育从来不是局限于书本和课堂，更多的是在生活中的点点滴滴。下阶段，茅老师还将从“自我服务劳动”“家务劳动”“班务和校务劳动”“工艺和公益劳动”这几个板块继续深化该门课程。