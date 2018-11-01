国考报名报名截止 过审人数已近百万

10月30日18时，2019年度国考网上报名通道将关闭。根据国家公务员局公布的数据，截至30日18时，已有近100万人通过资格审查，不过仍有部分职位“无人问津”。

10月30日18时，2019年度国考网上报名通道将关闭。根据国家公务员局公布的数据，截至30日18时，已有近100万人通过资格审查，不过仍有部分职位“无人问津”。

截至30日18时近100万人已过审

根据国家公务员局此前发布的消息，2019年度国考共有中央机关75个单位和20个直属机构参加，计划招录1.45万余人。

记者梳理发现，虽然今年的招录人数减少了近一半，但从整体报名情况来看，国考依旧保持了“高热度”。根据国家公务员局发布的数据，经记者统计，截至30日18时，2019年度国考通过资格审查的人数已经超过99万，直逼百万大关。

此外，根据报名安排，今天是2019年度国考报名的最后一天，具体时间截止到18:00。尚未报名的考生需尽快提交报考申请。

另需注意的是，按照报名要求，报名期间通过资格审查的，不能再报考其他职位；报考申请尚未审查或未通过资格审查的，可以改报其他职位。而10月31日18:00至11月2日18:00期间，报考申请未审查或未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

有职位竞争比超过3000：1

每年国考，报名阶段都会出现“冰火两重天”的现象。今年也不例外。一些热门职位，其竞争比甚至超过2000:1。

税务部门仍是考生选择的“大热”。在报名过审的人数中，税务系统的报名人数占据很大比例。与此同时，海关、海事等部门也受到大量考生的关注。

具体到职位来看，国家统计局云南调查总队西双版纳调查队业务科室科员(2)一职计划招录1人，截至30日18时，已有3339人过审，竞争比高达3339：1。

记者查询招考简章发现，该职位限制条件相对较少，不限政治面貌、不限基层工作经历、不限服务基层经历。此外，该岗位的学历要求为仅限本科，专业为理学、工学。

此外，诸如国家知识产权局商标评审委员会案件审理处主任科员及以下、广东省惠州市惠阳区气象局预报股业务管理科员等职位的竞争比也均超过2000:1。

这些岗位仍然“零报名”

与一些岗位的报名火热相比，还有一些职位仍然“无人问津”。

例如，公安部机关党委办公室主任科员及以下、国家能源局华东监管局行业监管处主任科员及以下、中国民用航空广西安全监督管理局空中交通管理处主任科员及以下、哈尔滨铁路公安局海拉尔铁路公安处车站派出所民警等多个职位的过审人数均为0。

记者发现，这些“冷门”职位或是地域相对偏远，或是报名条件要求相对较多。

例如，国家能源局华东监管局行业监管处主任科员及以下一职，工作地点为上海，职位本身相对比较优越。

但与此同时，该职位要求考生具有5年基层工作经验，是硕士研究生及以上的中共党员，专业匹配较精准，还要求具有5年以上天然气管网设施运营、管理相关工作经验，具有高级职称。综合来看，该职位对考生的条件要求较高，至今无人通过资格审查。

专家：考生报考心态仍较稳定

谈及今年国考报名的特点，中公教育公考辅导专家卢静斐在接受采访时称，和去年相比，国考整体报名规模并无下降。

卢静斐还指出，虽然今年的招录规模减少近一半的职位，机会相对减少，但考生报考心态一直以来都是比较稳定的。

“职位的地域属性和职位性质，以及考生自身条件及职业规划，依然是影响报考的重要因素。”卢静斐称。

此外，卢静斐还提醒尚未报名的考生，虽然一些“冷门”职位要求较高或不太符合预期，但从竞争比和事业发展方面来看，选择这些职位未必就不好。“只要抱着积极向上的心态，及时扎根基层，也能有一番大作为。”