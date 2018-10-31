看这群“学生兵”在军事训练营里如何脱胎换骨

由广东省教育厅、广东省军区战备建设局共同举办2018年广东省学生军事训练营10月22日正式开营，10月26日圆满落幕。

由广东省教育厅、广东省军区战备建设局共同举办2018年广东省学生军事训练营10月22日正式开营，10月26日圆满落幕。来自全省21个地市的，176名参训学生参加活动。在这一周的时间里，同学们收获到的不仅是理论知识，更多的是对国防的真切体验。他们有付出，有收获，先来看看此次活动的教学训练结果。

省教育厅、省军区战备建设局对优秀代表队予以表扬

科目一、轻武器实弹射击

一等奖: 梅州市 茂名市 潮州市

二等奖: 湛江市 东莞市 揭阳市 广州市 中山市

三等奖: 云浮市 清远市 省实华附 深圳市 惠州市 珠海市 佛山市

科目二、核生化防护

一等奖: 清远市 韶关市 东莞市

二等奖: 珠海市 河源市 惠州市 中山市 湛江市

三等奖: 肇庆市 潮州市 揭阳市 云浮市 汕头市 阳江市 佛山市

科目三、识图用图项目

一等奖：珠海市 中山市 潮州市

二等奖：佛山市 梅州市 河源市 湛江市 茂名市

三等奖：韶关市 江门市 东莞市

科目四、电磁频谱管控

一等奖：深圳市 中山市 省实华附

二等奖：韶关市 惠州市 珠海市 汕尾市 汕头市

三等奖：湛江市 梅州市 肇庆市 佛山市 潮州市 揭阳市 茂名市

科目五、军事理论

一等奖：省实华附 湛江市 汕头市

二等奖：清远市 韶关市 惠州市 佛山市 深圳市

三等奖：东莞市 潮州市 梅州市 汕尾市 珠海市 河源市 阳江市

历程回顾

理论之旅

为增强学生国防观念，做好高素质后备兵员训练储备工作，创新发展学生军事形式内容和模式方法，推动形成全社会关心国防、 热爱国防、建设国防、保卫国防的思想共识和自觉行动。

这次军事训练的理论教学学习了习近平强军思想、国防安全等军事理论；观看了《血战湘江》《战狼》等热门军事题材影像资料；乘车赴海军某部、黄埔军校旧址、辛亥革命纪念馆参观见学，接受了爱国主义教育。

实践之旅

理论知识不可或缺，实践演练也必不可少。

为了同学们能更好地了解国防、了解军队，此次军事训练营活动特意安排了许多实战训练，包括体力和脑力的技能学习。

详细的内容有：95式自动步枪实弹射击、行军拉练、识图用图、电磁频谱管控及核生化防护等军事技能训练任务。

（来源：广东省教育厅）