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教育部：研究制定儿童青少年使用电子产品参考上限

2018-10-30 11:20 来源：中国新闻网
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　　教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰29日介绍《综合防控儿童青少年近视实施方案》政策亮点、重大部署和贯彻落实情况时表示，要规范电子产品使用，减轻孩子用眼负担，控制儿童青少年过早、过度使用电子产品，培养儿童青少年健康用眼习惯。研究制定儿童青少年每日每周使用电子产品的参考上限。

　　王登峰称，在最近五年里面，青少年体质健康问题在过去连续二十多年持续下滑的背景下，最近五年很多指标开始回升，也就是青少年体质健康状况在持续下降过程中，最近几年有所回升。但是视力不良的问题一直没有解决，还在不断地攀升。而且过去在农村，视力不良问题没有那么严重，但是最近这几年，农村学生的视力不良上升速率已经开始超过城市，这已经成为一个全社会都高度关注的问题。

　　如何综合防控儿童青少年近视？教育部指出，要加大宣传力度，营造良好氛围，视力保护防大于治，预防近视的核心是完善对健康用眼知识的宣传覆盖；要推进体育改革，强化体育锻炼，着力完善新时代学校体育改革发展的顶层设计，进一步健全学校体育发展制度和体系，不断完善学校体育场地设施，积极推进校园体育项目建设。

　　教育部称，将加大经费投入，确保保障到位。将儿童青少年近视防控列入年度预算，专门用于视力健康状况抽查、建立视力健康电子档案、支持地方开展近视防控试点、组织开展宣讲和培训活动等工作。

　　教育部指出，要规范电子产品使用，减轻孩子用眼负担。从制度规范、技术攻关、扩大宣传三方面发力，控制儿童青少年过早、过度使用电子产品，培养儿童青少年健康用眼习惯。研究制定儿童青少年每日每周使用电子产品的参考上限，形成全社会共同防范近视的共识。

　　教育部明确，要组建专家队伍，推进健康教育；建立视力健康档案，规范长期跟踪干预，国家卫生健康委、教育部确定标准，分步实施，跟踪了解儿童青少年的屈光变化，全面建立儿童青少年视力健康电子档案。

编辑： 唐巧燕

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