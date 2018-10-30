儿童青少年视力不良与教育“短视”有关

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰说：“如果不能从根本上解决‘短视’的问题，我们就不可能解决近视问题。”王登峰指出，当前儿童青少年视力不良问题得不到很好解决，与一些教育“短视”行为有很大关系。比如，一些学校和家长宁愿牺牲孩子的健康和视力，也不让他们在分数上落后半分。

29日，教育部在湖北武汉举行新闻发布会，介绍《综合防控儿童青少年近视实施方案》(以下简称“实施方案”)落实情况。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰说：“如果不能从根本上解决‘短视’的问题，我们就不可能解决近视问题。”王登峰指出，当前儿童青少年视力不良问题得不到很好解决，与一些教育“短视”行为有很大关系。比如，一些学校和家长宁愿牺牲孩子的健康和视力，也不让他们在分数上落后半分。

2018年《中国义务教育质量监测报告》显示，我国四年级、八年级学生视力不良检出率分别为36.5%、65.3%。部分区域学生视力不良问题突出，视力不良检出率四年级超过60%，八年级超过80%。为此，今年8月30日，教育部等八部门印发实施方案，将防控儿童青少年近视上升为国家战略。

教育部相关负责人在今天的新闻发布会上介绍，为了切实落实实施方案，教育部下一步要做好几项具体工作。

第一项是要鼓励学生更多参与体育锻炼和户外活动。王登峰认为，儿童青少年视力不良除了课业负担重、用眼习惯不好之外，还有一个根本性原因，就是体育活动的缺失，以及户外活动的减少。

据了解，黑龙江省在这方面已经进行了有益的尝试。黑龙江省教育厅副巡视员赵广介绍，黑龙江省有冬季长、室外活动时间少的实际情况，因此该省把冰雪活动列入中小学体育课教学内容，通过地方课程和校本课程加以保证，明确提出“校校有基地、人人会滑冰”的具体任务和目标。目前，黑龙江省中小学开设冰雪课程、冰雪活动的学校达2909所，占全省中小学校总数的76.51%；全省中小学生参加百万青少年上冰雪活动的人数达300万，占全省中小学学生总数的86.33%。

“第二项工作就是要改善照明等物理条件。”王登峰说。

2018年年初，广州市便启动了全市中小学校教室照明设备改造工作，迅速开展公、民办学校教室照明情况摸查、登记造册，利用寒假进行优先改造，解决教室照度低于国家标准、灯管数量不足、灯管老化、未设置灯罩等问题。截至2月底，广州市已有1247所学校的20573间教室完成优先改造。同时，该市依据国家标准组织专家制定并论证通过《广州市中小学校教室照明技术指引》，明确将照度均匀度、照明功率密度等强制性参数列入，明确各教室照明标准，指导各区对1420所学校进行深化改造。

第三项工作是做好儿童青少年电子产品使用的管控。目前，天津市、杭州市等地方和学校开展了“和电子产品保持适当距离”家校联合行动，提出“15分钟歇一歇，一天不超1小时”的电子产品使用口号，积极引导家长带动和帮助孩子养成良好用眼习惯，严格监督孩子电子产品使用时间。

据了解，教育部下一步还将加大经费投入、组建专家队伍推进健康教育、建立视力健康档案、推进综合防控试点、加强人才培养等。