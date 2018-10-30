国考报名进入最后时段 近80万人已通过资格审查

2019年度国考报名已经进入最后时段。截至29日18时，已有近80万人通过资格审查，但仍有部分职位“无人问津”。

2019年度国考报名已经进入最后时段。截至29日18时，已有近80万人通过资格审查，但仍有部分职位“无人问津”。

对此，专家提醒，选定职位的考生应尽快完成网上报名，以免因资格审查不通过而无法改报其他职位，错失报考机会。

截至29日18时 78万余人已过审

按照报名安排，明日(31日))18时，2019年度国考网上报名阶段将截止。报名最后阶段，近两日，国考的报名过审人数也增加明显。

根据国家公务员局公布的统计数据，记者统计，截至29日18时，已有78万余人通过本次国考报名的资格审查。

而根据此前国家公务员局发布的消息，2019年度国考共有中央机关75个单位和20个直属机构参加，计划招录1.45万余人。

观察此次报名数据，税务部门仍是考生选择的“大热”，在报名过审的人数中，税务系统的报名人数占据相当大比例。与此同时，海关、海事等部门也受到大量考生的关注。

具体到职位来看，截至29日18时，已有国家知识产权局案件审理处主任科员及以下、深圳海关隶属海关及办事处监管(六)、商务部外贸司等英语(四)等多个职位的过审人数突破2000。

其中，招考人数为3人的国家知识产权局商标评审委员会案件审理处主任科员及以下职位，过审人数已经达到6397人；而仅招收1人的广东省惠州市惠阳区气象局预报股业务管理科员职位，报名人数同样高达2409人。

这些职位还是“零报名”

每年国考，报名阶段都会出现“冰火两重天”的现象。相比部分职位的火热，截至29日18时，一些职位仍是“零报名”。这些职位或是地域相对偏远，或是报名要求条件相对较多。

例如，在中央党群机关、中央国家行政机关(本级)的职位中，公安部机关党委办公室主任科员及以下、中国科协调研宣传部政策法规处主任科员及以下等职位至今仍无人通过资格审查。

此外，在中央国家行政机关省级以下直属机构、中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位计划招考的职位中，也有不少职位通过审查人数还是“0”。

例如，乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐铁路公安处线路警务区民警、长江海事局三峡海事局海事处科员(十一)、国家统计局山西调查总队晋中市地区县级调查队业务科室科员(2)等职位均无人报考。

报考人数较少，或与职位本身的报名条件较多有关。以长江海事局三峡海事局三峡海事局海事处科员(十一)的职位为例，该职位从事三峡枢纽过闸安检工作，计划招录3人，虽然本科学历即可报考，但专业要求为航海技术、船舶驾驶，且在服务基层项目工作经历、基层工作最低年限均有要求。

专家提醒：选定职位后尽早报名

2019年度国考招录，考生报名时间为10月22日8:00至10月31日18:00。而根据往年情况，在报名的最后几日，往往会出现报名人数的急剧增加。

需要注意的是，按照报名要求，报名期间通过资格审查的，不能再报考其他职位；报考申请尚未审查或未通过资格审查的，可以改报其他职位。而10月31日18:00至11月2日18:00期间，报考申请未审查或未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

对于报名最后阶段的注意事项，华图教育公考辅导专家李曼卿表示，考生在报名阶段需要特别注意职位的专业要求，正确认识自己专业类别，准确填报。

此外，李曼卿说，报名临近最后，仍处于待审核阶段的考生，务必时刻关注审核结果，若审核不通过，就改报其他更合适的职位，若需要补充材料者，就尽可能地提供，考生有任何不清楚的需抓紧咨询相关招考部门。