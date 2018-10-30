高校携手助力“人文湾区”建设

粤港澳大湾区文化创新研究联盟以文化创新研究为基础，整合各成员的有效资源，在学术研究、决策咨询、社会服务、国际交流、项目开发等方面开展深度合作，为粤港澳大湾区的建设和文化创新实践提供并积累有益经验。

2018文化科技创新论坛27日、28日在深圳举行，会上，粤港澳大湾区文化创新研究联盟揭牌成立。该联盟由深圳大学发起，并联合粤港澳大湾区内外相关文化产业、文化创新、湾区研究等领域的机构共同组成。旨在通过学术研究与产业实操的有效结合，努力创建立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射全国的文化创新研究中心，进一步促进粤港澳大湾区经济与文化创新领域的积极互动。

粤港澳大湾区文化创新研究联盟以文化创新研究为基础，整合各成员的有效资源，在学术研究、决策咨询、社会服务、国际交流、项目开发等方面开展深度合作，为粤港澳大湾区的建设和文化创新实践提供并积累有益经验。

粤港澳大湾区文化创新研究联盟的发起单位共有18家，范围涵盖了北京、上海、广州、深圳、香港、澳门等地的高校、科研机构、智库组织。作为发起单位的深圳大学文化产业研究院（国家文化创新研究中心）是国内文化产业研究的新锐力量，在文化科技融合与新兴文化业态、区域文化产业研究等方面取得了一批有影响的学术成果。发起单位还包括北京大学文化产业研究院、中国传媒大学文化产业管理学院、华东政法大学传播学院文化产业研究所、香港恒生管理学院社会科学系、澳门理工学院文化创意产业教学暨研究中心、中山大学自贸区综合研究院、南方科技大学人文社会科学学院等。

自2012年以来，一年一度的“文化科技创新论坛”已经成为文化产业界的一个学术品牌。2018文化科技创新论坛以“粤港澳大湾区：文化科技创新与区域协同发展”为主题，论坛上还发布了《文化科技蓝皮书——文化科技创新研究报告（2018）》。

■声音

深圳应发挥文化创新引擎作用

在2018文化科技创新论坛上，与会嘉宾普遍认为，粤港澳大湾区具有丰富的历史文化资源，建设“人文湾区”意义重大。南方科技大学党委副书记、深圳大学文化产业研究院院长、国家文化创新研究中心主任李凤亮接受南方日报记者专访时表示，在粤港澳大湾区文化创新发展上，深圳应发挥核心引擎作用。

“文化+科技+金融”融合发展

在李凤亮看来，文化创新发展将成粤港澳大湾区建设不可或缺的重要部分。“一是文化作为一个重要的产业门类，在大湾区内部应形成协同，支撑整个产业升级；二是文化相通了，沟通交流会更容易，理念、价值观会更一致，也会促进合作。”

他认为，粤港澳大湾区可以在新兴文化业态发展区、文化金融融合先导区、对外文化贸易先行区、国际文化交流示范区四个方向进行突破。

为此，他建议要加强顶层设计，尽快出台粤港澳大湾区文化产业发展规划——找准粤港澳大湾区文化产业在全球文化市场中的定位，即“文化+科技+金融”融合发展；谋求区域内部城市的错位发展，如深圳重点发展互联网+数字创意，广州重点发展文化软件，香港、澳门则分别重点发展国际会展、现代演艺。同时要构建协同机制，推动大湾区文化创新主体多元协作；打破区域壁垒，推动文化生产要素优化配置；还要瞄准创新方向，致力于发展创新经济新热点。

“在文化创新方面，粤港澳大湾区应该形成有效的工作机制。这个机制的建立非常重要，否则只能是‘头痛医头、脚痛医脚’。”李凤亮呼吁政府尽快出台粤港澳大湾区文化产业发展规划和文化产业发展路线图，“粤港澳在经济方面是融合发展的，因为经济由资源要素引导，文化则不一定，你不来找我，我不一定跟你合作。”

打造新兴文化业态发展区

李凤亮还强调了协同创新发展的重要性。在他看来，粤港澳在经济合作上比较热，也有很好的基础。但在科技、教育和文化上的合作，滞后于经济发展，“政府已经出台一些政策，但从制度、架构层面的系统设计和布局，乃至形成政产学研的互动上，还是不够。怎么去推动大湾区文化创新发展，我觉得是接下来需要提前布局和思考的。”

在李凤亮看来，深圳很可能成为粤港澳大湾区文化创新的引擎，“我们很明显地看到，深圳和香港、澳门的文化交流合作加强了，与珠三角其他城市的互动合作也在加强。比如深中通道建成后，深圳和中山的互动会进一步加强。此外，深圳没有文化包袱，反而能够一路向前，更好地推动创新文化发展。深圳在文化制造业、文化科技融合等方面，也走在全国前列。”

因此，他建议，在粤港澳大湾区文化创新发展方面，在粤港澳大湾区打造新兴文化业态发展区、文化金融融合先导区、对外文化贸易先行区、国际文化交流示范区当中，深圳要发挥好引擎作用，牵引其他城市向前发展。