自主招生路径下如何选拔培养创新人才？

目前高校自主招生制度和政策有哪些变化？拔尖人才的培养有哪些新的模式、路径和做法？10月27-28日，第六届全国高校自主招生与中学教育改革论坛在佛山举行，来自全国10多个省市200多位校长、专家和老师齐聚佛山一中，共同研讨新的招生制度改革背景下优秀人才的选拔和培养的问题。

目前高校自主招生制度和政策有哪些变化？拔尖人才的培养有哪些新的模式、路径和做法？10月27-28日，第六届全国高校自主招生与中学教育改革论坛在佛山举行，来自全国10多个省市200多位校长、专家和老师齐聚佛山一中，共同研讨新的招生制度改革背景下优秀人才的选拔和培养的问题。

自主招生终极目标：

通过“知识”培养“见识”

以“教育改革背景下的自主招生政策、发展与应对”为主题，论坛一开始，北京师范大学出版集团期刊社副社长、全国高校自主招生与中学教育改革论坛秘书长陈雄作主题报告，与参会者共同探讨自主招生的政策解读、自招改革和应对之道。

“作为教育改革重要环节，全面深化改革高考和招生制度改革受到重要关注。我们希望搭建这样平台，共同研讨新的招生制度改革背景下优秀人才的选拔和培养的问题，为大家提供沟通交流和服务。”北京师范大学出版集团期刊社社长姜钰表示。

会上，南京大学、中国人民大学、北京师范大学、南方科技大学、电子科技大学等多所高校进行了创新人才选拔和招生政策解读。

高中如何更好和大学的人才培养衔接？中山纪念中学、成都市第七中学、长沙市雅礼中学、河北衡水中学、佛山市第一中学等知名高中也分享了各校拔尖创新人才培养的理念与路径。

成都市第七中学副校长毛道生认为，“拔尖创新人才早期培养”，不仅仅是学科奥赛尖子，也包括思维活跃而情感丰富的写作怪才、善于综合多学科知识来解决实际问题的学生和在文史哲领域有探究欲望和个人见解的学生等。

“开展学科奥赛，要回归学科奥赛的本质，注意学生的内在动力是出于自身兴趣和社会责任，而不是出于升学需求的外在动力，只有这样才能走得更远。”毛道生说。

中山纪念中学对待竞赛也提出了“竞赛班综合化”和“综合班竞赛化”两条路走路的理念，推进拔尖创新人才培养，实行英才教育，开展ipad走进课堂、人工智能教学等拓展学生的视野，并建立博士后创新实践基地，和华南理工大学联合培养高层次研究人才。

“自主招生作为回归现有高考选拔制度的重要补充，招生对象主要为学科特长和创新潜质，中学应该以人为本。通过知识培养见识，是自主招生终极目标。”陈雄说。

全国论坛连办六届：此次首选广东佛山

从2012年开始，全国高校自主招生与中学教育改革论坛已连续举办六届，本届首次选择在广东佛山举行，选址落在了百年名校佛山一中。

“这次论坛在佛山一中举办，是我们了解全国知名高校和其他中学自主招生、学科竞赛培训方面宝贵经验一个很好的机会，未来我们将在体制机制、人才队伍建设等方面借鉴好的做法，更好地和高校接轨培养拔尖创新型人才。”佛山一中副校长董国强说。

据佛山市教育局教研室主任李明介绍，作为全省首个推进教育现代化先进市，佛山全市共有59所普通高中，其中27所国家级示范性高中，比例全省最高。

“此次论坛选择在广东佛山召开，体现了主办方对我们广东的关心指导和帮助。”广东教育学会会长李学明认为，高考制度改革就是“因材施教”招生模式的改革，能够更好适应国家经济和社会发展的需要。社会和家长除了应该转变思想观念，适应人才培养和选拔的制度、体制和方法也应随之改变。

李明也表示，高校自主招生录取的制度改变，不仅是对“一考定终身”教育弊端的改良，同时也探索了多元考试、多样选拔这样的录取机制，为学生构建了升学选择的立交桥。

“希望此次论坛能够推动各个高校在佛山自主招生从量到质的提升，使我们佛山学子能够有更多机会进入理想大学，让自主招生能够进入到更好的，良性发展的通道。”李明说。