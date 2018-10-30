写好广州教育改革发展“奋进之笔”

29日上午，广州教育系统“大咖”齐聚南方报业传媒集团，参加南方报业传媒集团与广州市教育局签署战略框架协议暨广州市教育系统新媒体集体入驻南方号仪式。

29日上午，广州教育系统“大咖”齐聚南方报业传媒集团，参加南方报业传媒集团与广州市教育局签署战略框架协议暨广州市教育系统新媒体集体入驻南方号仪式。南方报业与广州市教育局进一步深化全媒体合作，广州市教育系统165家单位新媒体集体入驻“南方+”客户端新媒体平台南方号，并举行“教育均衡 广州探路”座谈会，为广州教育优质均衡发展建言献策。

南方报业传媒集团党委书记、管委会主任、南方日报社社长刘红兵，广州市教育局党组书记、局长樊群参加活动。

双方展开全方位合作

活动现场，南方报业与广州市教育局签署战略框架协议，未来双方将建立深度合作机制，在全媒体宣传、智库服务和共建研学基地等领域展开全方位合作。

近年来，广州始终坚持优先发展教育事业，持续推进教育领域综合改革，完善以开放多元、高标准、高质量为特点的现代国民教育体系，教育总量位居全国前列。樊群表示，广州市教育局与南方报业进一步密切合作关系，签署战略合作框架协议，邀请广州教育系统新媒体集体入驻“南方+”客户端新媒体平台南方号，打造广州教育新媒体矩阵，必将为广州教育改革发展提供更有力的舆论支持，进一步实现政媒的同频共振。

刘红兵表示，南方报业长期以来高度关注着广州的教育动态，致力于讲述广州教育好故事、传播广州教育好声音、传递广州教育正能量。今后，南方报业传媒集团将继续利用全媒体平台的广泛影响力，继续创新传播方式、提升传播效果、扩大传播影响力，为广州进一步打造现代化教育营造良好舆论氛围。

打造广州教育新媒体矩阵

当天，广州教育系统165家单位新媒体集体入驻南方号，共同打造广州教育新媒体矩阵，实现广州市教育系统各领域、各学段全覆盖。

“南方+”客户端是南方报业传媒集团官方新闻客户端，是广东省委、省政府权威移动发布平台，下载量突破4500万次，目前南方号入驻机构超4500家。

现场，入驻单位代表纷纷点赞本次活动。广州市现代中小学生报社记者、新媒体负责人陈亮说，此次加入广州教育新媒体矩阵并入驻南方号，将有利于其单位新媒体进一步提升传播力、影响力，接下来将和广州市教育系统新媒体南方号同频共振，一起讲好广州教育的好故事和成功典范，为广州教育凝聚更多正能量。

■关键词：教育集团化

广州中小学校长：

集团化办学助力薄弱学校发展

今年六七月，在广州市教育局的支持下，南方日报、南方网和“南方+”客户端联合策划、连续推出的“教育均衡 广州探路”系列全媒体报道，实地走访了11区的教育行政部门、学校代表，剖析努力办好身边每一所学校的“广州经验”。

由南方教育智库倾力打造、南方日报出版社出版的《教育均衡 广州探路》一书，集纳了此前采访团走访、剖析探路教育均衡的广州做法，也在活动现场首发。近20名广州中小学校长结合广州集团化办学推动教育均衡开展讨论。

广州在教育均衡方面勇于探索

“广州在教育均衡方面勇于探索，特别是近年来的集团化办学。”广东中小学联合会会长、广州中学校长吴颖民说，集团化办学和学区化办学是广州推进基础教育均衡化和优质化的重要手段。他表示，要捋清各种不同形式的集团化办学中，“群主”和“群成员”、兄弟学校之间、教育集团和行政部门之间的关系，让集团化办学发挥更大的效用。

广州市教育研究院院长方晓波表示，广州市教研院一直致力于以深化改革的方式推动广州教育科研工作发展。作为改革开放的先行地，广州要为公平而有质量的教育赋予新的含义，在有质量的基础上，满足不同人群多样化的教育需求。

“集团化办学不能只是挂名而没有实质的优势互补、资源共享。”广州市执信中学校长何勇说，龙头学校在调动资源上存在着管理机制限制的问题，这是集团化办学必须破解的难题。他希望，教育行政部门对集团化办学给予更多的人财物等政策支持。广州集团化办学起步不久，希望能宽容集团化办学的探索，给予试错、进步的机会。

龙头学校发挥辐射带动作用

集团化办学下，不少成员学校有了名校牌子。但与此同时，有家长担心“新名校”只是贴牌，未能在教学质量上办成真正的名校。

“在集团化办学中，更要关注薄弱学校的发展。教育集团龙头学校要通过文化、人才输出，真正提升薄弱学校的办学水平。”广州市南武中学校长陈祥春举例称，南武实验小学、广州市第三十三中学在南武中学的文化辐射下，校园文化、课程、活动、师生精神面貌焕然一新，实现了稳步发展。他认为，学生活动交流、教研交流等，可以有效提升教育集团的凝聚力。

广州市第二中学校长张先龙表示，学校和媒体应该有所作为，向社会传播正确的教育观。对学校而言，培养成绩拔尖的学生固然是一种考核维度，但不应是唯一的维度；对学生而言也一样，并不是成绩好的学生就是好学生。一个学校能培养出具备核心价值观的学生，那就是一所好学校。

黄埔区凤凰湖小学校长饶政说，该校创办至今刚满1年，虽然出身“草根”，但是通过有序的发展，已经赢得了家长的良好口碑。饶政认为，社会可以多关注一些办学卓有成效的普通学校，挖掘其中的经验并加以推广，这样更有利于实现公平而有质量的教育。

广州开发区第二小学校长李悦新建议，当教育集团内只有一个法人时，应该按照学生数量匹配管理人员、教师的编制，增加相应行政人员。

■关键词：教育均衡发展

广州市、区教育局相关负责人：

推动优质资源辐射 力促教育资源共享

仪式结束后，广州市及11个区的教育局领导参加了“教育均衡 广州探路”座谈会，大家围绕教育均衡发展展开热烈讨论，为广州教育均衡优质发展建言献策。

讲好广州教育故事

广州市教育局党组书记、局长樊群表示，要把握粤港澳大湾区建设的重大机遇，加强观念创新、协同创新和政策创新，扎根中国大地，瞄准世界前沿，加强穗港澳三地教育的紧密协同、务实合作；推动教育高质量发展，让人民群众有更多、更好的教育获得感，加快推进教育现代化，努力写好新时代广州教育改革发展的“奋进之笔”；提高教育发展的平衡性和协调性，增强教育治理的智能化、科学化、精细化水平，逐步构建具有国际思维和广州特色的现代教育体系；坚定不移全面加强教育系统党的领导和党的建设，营造风清气正的政治生态，推动全面从严治党向学校、向基层党支部延伸，把全市教育系统各级党组织锻造得更加坚强有力。

广州市教育局党组副书记、副局长沈子鸣表示，优质均衡是广州教育当前最主要的任务，推动优质资源辐射和集团化办学是有效的具体举措，借助此次广州市教育局与南方报业签订战略框架协议，未来要讲好广州教育故事，展示龙头学校辐射带动整体教育发展的良好局面。

海珠区教育局局长蔡健安说，海珠教育把“为人民谋幸福”作为检验改革成效的标准，重点做好保公平、促均衡、抓质量、办特色四方面工作。结合区域特点，海珠正构建东部琶洲岛、西部海珠创新湾和中部中山大学创新谷3个增长点，利用发展新机遇，推动海珠教育发展。

荔湾区教育局局长徐启贵说，荔湾多年来以共享和特色促进教育均衡。目前实现了从小学一年级到高三全部教材电子化，为教育均衡发展提供了最基本的保障。在集团化建设方面，与广东广雅中学、广东实验中学签订合作办学协议，探索新型学校管理体制；成立荔湾区“3+6”教育集团，通过多校协同、组团发展，扩大优质资源覆盖面，促进全区教育优质均衡发展。

白云区教育局局长杨雄忠表示，白云区大力实施优质教育资源内培外引工程，如广州市铁一中学在白云区几何中心开办公办完全中学。同时，白云区盘活区内优质教育资源存量，打造优质增量，推进示范性高中建设，并通过激发教育内生动力，提升学校办学水平。

黄埔区教育局局长张建武说，黄埔教育以提高教育质量为主线，以教育现代化创建为抓手，在2018年至2020年拟新建中小学35所，以区域名校作为孵化基地，构建教育集团，带动薄弱学校或新办学校联体办学，共享和再造名校的师资与教学资源，有效促进教育均衡。

让孩子有学上、上好学

越秀区教育局调研员赵佩霞表示，2018年越秀要实现集团和学区办学的全覆盖，并在人才共享、课程共建、特色项目等八方面进行探索。结合粤港澳大湾区建设，培正教育集团将探索建立粤港澳三地教育联盟，探索从幼儿园到高中的十五年一体化教育和从小学到高中的十二年一体化教育。

天河区教育局副局长谢向红表示，随着经济发展带来大量人口涌入，天河义务教育阶段学位不足，入学紧张，公立民办学校发展不均衡。目前天河紧扣均衡优质发展主题，通过“挪、并、增、合、扩”实现教育资源的增量和优化。

南沙区教育局副局长彭坚表示，南沙教育正紧紧结合“对标国际一流城市，把南沙建设成为承载门户枢纽功能的广州城市副中心”的定位，坚持“大手笔”“高起点”“高规格”“新思维”发展教育，全力打造与南沙定位相匹配的教育地位。

增城区教育局副局长钟雪颜说，增城区正在积极推进基础教育设施三年提升计划，计划总投资21.7亿元，新改扩建学校13所，增加优质学位20560个，目前已有3所顺利开班，剩余10所将于明年9月全部办学，还相继引进了黄冈中学广州学校、华中师范大学附属实验学校等。

从化区教育局副局长钟汉文说，从化继续实施优质教育资源辐射延伸计划，引进市属公办优质学校到从化建设新校区、委托管理、结对帮扶。未来将以城区学校引领，成立10个区级教育集团及学区，把全区70多所农村学校纳入集团或学区管理。

番禺区教育局主任督学甘慧明表示，目前番禺区普通高中全部是省级以上优质学位；组建以仲元中学和番禺中学为首的两个教育集团，发挥优质学校的辐射引领作用，不断提高相对薄弱学校的办学水平，确保番禺适龄孩子有学上、上好学。

花都区教育局主任督学王红霞说，花都全区公办中小学100%建成“广州市义务教育标准化学校”，加快引进华师附属花都学校、广雅中学花都校区等。2018年底完成新增公办中小学学位2900个，有效缓解学位供需矛盾。