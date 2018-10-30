孩子不想上学 家长怎么应对

遇到孩子提出不想上学，该如何机智应对？又该如何通过家校合作来沟通解决孩子的心理问题。

《城南旧事》中曾描述过这样一段：一个下大雨的早晨，联想到不舒服的上学场景，主人公英子竟赖在床上不起来，跟妈妈撒娇：“妈，今天晚了，我就不去上学了吧？”结果，妈妈做不了爸爸的主。英子被一向严格的爸爸抄起鸡毛掸子，从床头打到床角，从床上打到床下，外面的雨声混合着她的哭声……

记者在采访中了解到，学期过半，一些孩子也会突然爆发了厌学的小情绪，说不想上学了。遇到这种情况，家长是简单粗暴地说不行？还是“唐僧式”地反复说教？本期我们邀请资深班主任为家长支招，遇到孩子提出不想上学，该如何机智应对？又该如何通过家校合作来沟通解决孩子的心理问题。

■案例

“妈妈，我今天不想去上学”

张英欢（首都师范大学附属中学大兴南校区教师）：周一的一个清晨，欣欣妈妈按常规叫欣欣起床，欣欣不起，就说困，今天不去了。妈妈坐在欣欣床边一遍遍讲道理，问情况，孩子的回答一直不多，但是答应妈妈第二天去上学。像这样一到周一就不起床、不上课持续了三四周。

欣欣妈妈真实地汇报孩子的状况和思想动态，没有包庇袒护，而是与老师一起想办法商量对策。在这期间，我作为欣欣的班主任老师访谈了她最要好的几个朋友，向所有任课老师了解情况，从“学习上吃力，与同学有矛盾，打游戏”到“上放学路上躲避校外青年？”等等很多的因素，我们一一排查，有的可能涉及一二，有的可能完全不涉及。

随后，我与学校教育处主任、年级组长一同进行了家访。当看到欣欣屋里的装扮，我们很惊讶，满墙的明星：有漫画书中的人物，有网游中的人物，有活跃在歌坛的小鲜肉，我让孩子一个个给我介绍，我发现孩子的眼睛在放光，孩子的内心太丰富了。后来孩子终于说出了不愿上学的原因，因为她喜欢看漫画，网上会一周更新一集，她总要等到一个很晚的时间把它看完才会睡觉。

家访回来后，我们与家长、与关心孩子的领导老师一起制定了计划，比如可以让欣欣妈妈去书店勤买漫画书，手机要由妈妈暂时保管，假期可以有哪些奖励措施，欣欣终于在一步步走出网络，走进班级，越进步越努力，所有的表现都在向好的方向发展。其实，也许漫画是原因之一，并不是全部理由，但可以肯定的是，在孩子的内心深处，一定有一个更丰富的世界吸引着她，所以她才会持续旷课，家校合作，一同探寻，一同引领，才能真正解决问题，帮助孩子快乐成长。

■观点

家校携手给孩子留空间

王晓梅（北京市海淀区中关村第三小学教师）：当听到孩子说不想上学的时候，我建议各位家长不要轻易就跟孩子说：那怎么行，学生都得上学，或者轻易妥协，让他在家里调整几天。

此时家长最需要做的，就是要跟孩子深入谈心，了解他不想上学的真正原因。然后，举身边人的事例，让孩子从熟悉的人身上懂得上学的重要性。“亲其师而信其道”，越是身边人的事例，越能打动人。同时，向老师寻求帮助，做好孩子的工作，让他感到上学是一件有意义而且快乐的事情。

比如前几天，一位家长来信诉说自己孩子这两天上学情绪不高，希望我关注一下。课间我便把这位同学叫到跟前，先夸了一番：“老师教了一遍，你就能把垃圾袋套得那么好，你可真是个能干的小伙子！如果你有什么不开心的事，可以请老师帮忙，我很乐意为你服务。”

夸了小伙子一顿之后，他立马阴转晴了。其实我知道是因为他自我约束能力差，上课的时候经常不好好坐着听讲，影响旁边的同学，任课老师会或多或少地批评他，他感觉受了挫折，就有了不想上学的抵触心理。经过我这一番夸奖和开导，他的笑容立刻洋溢在了脸上。

晚上，我又收到了孩子爸爸的短信：“王老师，您可真有办法，孩子今天回来可高兴了，他说明天要早早地到学校去做值日，做一个好学生。”其实，一个孩子要想在学校里快快乐乐地学习、生活，不光是老师一个人的功劳，需要家长老师共同配合，既让孩子掌握了文化知识，同时让他们感到生活是充满阳光的，是有奔头的，这样他才不会对上学产生抵触情绪。

去除孩子心魔家长要阶段性升级“打怪”

刘颖（北京市汇文第一小学教师）：孩子选择不上学，其实他也是在极其痛苦下做出的决定，同时不去上学的孩子内心的压力和痛苦其实是无以言表的。这个问题解决起来有六个阶段：

首先，内心不焦虑。家长要静下心思考，静能生慧。要和孩子谈心，以倾听为主，详细了解后分析引发孩子不想上学的原因，耐心地引导，循循善诱，少贬多褒，要尊重孩子。

其次，悦纳有信念。家长主动与班主任老师取得联系，与任课老师进行沟通，共同探讨制定措施，创设良好家庭氛围。适当地减轻课业负担，根据具体情况，采取积极补救措施，以积极的心理影响，消除学生的厌学情绪和行为。

然后，放手还责任。家长要学会放手孩子才会有责任。多鼓励孩子积极参加学校的班级活动、建立家务劳动岗位等。

紧接着，信任好关系。家长解决问题是为了与孩子形成信任关系，关系好了，什么话都好说，什么问题都可以解决。

再就是，帮助要适时。关系好了，帮助也要适时适度地帮助。帮助孩子明确学习目的，转变学习态度，使他们在内心深处形成动力，真正做到标本兼治，才能取得较好的效果。

最后，突然一天会起飞。做好上面的几步后，耐心等待孩子“突然一天”的起飞，只关注过程的努力，不要关注结果的好坏。家长需要注意时刻提醒自己降低要求和期望，否则，问题有可能重现，甚至更严重，必须引起高度重视。