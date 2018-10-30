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背诵课文有诀窍，让孩子快速掌握！

2018-10-30 07:50 来源：中国教育报
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课文背诵一直是个老大难。其实，背诵也要注意讲究方法。只有根据课文的不同，灵活运用多种方法，才能切实提高背诵效果，事半功倍。

今天，小编为大家介绍十种行之有效的方法，帮助孩子们高效背诵。

很多同学说：语文书上最可怕的四个字就是“背诵课文”。

背课文一直是语文学习的一个老大难。其实，背诵也要注意讲究方法。只有根据课文的不同，灵活运用多种方法，才能切实提高背诵效果，事半功倍。

为什么我们背课文困难呢？

最主要的原因就是同学们会的畏难情绪，主观的认为背课文难，所以背起来就越发得困难。这个其实就是心理暗示，如果已经预设一件事情很难，那这件事情完成的概率会大大降低。

第二个原因是仅仅是为了背课文而背课文。大部分同学背课文是为了完成作业，而不是真想记住，所以即使暂时记住了，过了作业那一关也就很快忘了。

课文背诵十大技巧

1.抄诵法

俗话说：“眼过千遍，不如手过一遍。”

背诵诗词或短文时，可以先看一句抄一句；再看几句抄几句；最后看一段抄一段，直到看一篇抄一篇，也就是先读再抄，抄完再读。

这样下来，不仅会背也可以顺利完成古诗文的默写要求一举两得。

2.情节法

记住要背内容中表示时间、方位顺序的词语。掌握事情的发展过程、结果等具体情节，据情而背就容易的多了。

比如背诵《观潮》三四段结合观潮时间变化、潮水位置变化、人群反应变化顺序的词：午后一点左右，远处.....人声.....；过了一会.....响声...人群....；再近些，白浪....；浪潮越来越近........，大家.......

按照这样列出关键词，对应填空就更容易背诵了。

3.人物法

记住文章中依次（或分类）出现的几个人物，这样忆人思情，忆人思言，就有助于理解与背诵。

4.情境法

创设具体情境，根据情境熟读容易理解和记忆。尤其是优美的诗歌与散文，运用此法效果更佳。

如《望天门山》《江南春》《敕勒歌》《钱塘湖春行》等，我们可以绘画出多幅图画，根据图回忆，图文结合，快速有趣地借图成诵。

5.对比法

把课文中具有对比的部分找出来，记住这个对比的性质、特点、作用，就容易背诵了。

如背诵《大自然的声音》第二段，抓住风的特点（大自然的音乐家），当他翻动树叶时，树叶像歌手........；当微风拂过时，像呢喃细语.......；当狂风刮起时，像雄伟的乐曲.......

这样，从比较中抓住了特点，背得快，记得牢，有效果。

6.问题法

提出几个具有连贯性、系统性的问题，根据问题答案的顺序，记取背诵内容。

如《走遍天下书为侣》第七段：

① 首先“我”会思考什么？（思考故事中的人为什么这样做；作家为什么这样写？）

② 然后“我”会怎样做？（续写--回头品味--读其他部分内容找到别忽略的东西--列单子。）

③ 最后“我”还要做什么？（关于作者的想象：怎样的人？怎样的生活经历....）

利用这三个问题，同学们就能正确而快捷地背诵出这一段了。

7.列表法

记忆时先将需要背诵的内容进行列表归纳，使繁杂的内容简单化、特征化、条理化，一目了然，便于举一反三，加深印象。

如背诵《圆明园的毁灭》第三段，大量列举了园内各异景观，可以将其从类型上进行分类，提炼出景观名称，加上对应的景观修饰词，进行感官串联，即可迅速完成背诵。

8.分合法

先分句背，在句中背关键词，这样逐句背，而后合背，由词连句，由句连段，再由段连篇。或先抓要背内容的主要部分，再带动次要部分，再合背。

如背诵《秋天的与雨》第二段：可先分别背熟银杏叶色彩形态；枫叶色彩形态；田野色彩形态；菊花仙子的色彩形态。然后再把这几个画面串连起来，一气呵成。

9.耳听法

这种方法是由一个人或一部分人朗读，大家洗耳恭听。或运用课文朗读音频，反复收听，用这种方法训练背诵，比单纯反复朗读效果会更好些。

10.间隔法

背诵课文或是字词不能怕重复，要不断循环巩固，当天背；第二三天复习检查、一周后再巩固一遍，温故知新，常读常新。

拓展：提高记忆力助力背诵的实用小游戏

其实，现在小学的课程，需要记忆的东西越来越多，如何有效提高孩子的记忆力显得尤为迫切。

在我们的平时生活中，其实只需做一些轻松的记忆训练游戏，也能轻松提高孩子的记忆力，同时促进与孩子的情感交流。

1.限时强记游戏

在规定的时间里去背诵一些数字、人名、单词等等，可以锻炼博闻强记的能力。

① 在3分钟内，背诵圆周率小数点后30位数字；

② 在2分钟内，背诵十个陌生的人名；

③ 在10分钟内，背诵十个外文生词。

2.图文记忆游戏

一些锻炼观察力、注意力、记忆力的图文，如走迷宫，在一大堆图中找某样东西，找异同（同中找异，异中找同），比大小、长短，在规定的时间内把一页图中的物品记住，然后合上书让她报出来。等等。

时间不可过长，但往后可延长练习时间，一定要每天坚持练。

3.精细回忆游戏

我们在平时的学习和生活中，识记了很多东西，却很少去回忆。识记和回忆之间的不平衡，使我们的记忆变得十分模糊。经常回忆，回忆得尽可能精细，是锻炼记忆力的好方法。

① 想一想一小时前你在做什么？你在哪里？和什么人在一起？你们在一起都说了什么？那个人长得什么样？你如何向别人描述他的长相？

② 回忆一下你最近看过的电影，电影里都有哪些主要人物？发生了什么事？他们都做了什么？结局如何？要尽可能回想电影中每一个镜头。

③ 回忆一下你童年的伙伴，你们在一起都做过什么？还能记起他们的名字吗？他们的家都住在什么地方？

编辑： 唐巧燕

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