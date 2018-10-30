人才国际化进程中 留学“痛点”待解决

在走出国门学习已不再困难的今天，如何在申请前提升自己的综合能力、增加被名校录取的概率；如何在海外顺利地完成学业、真正在留学过程中学有所得；如何在留学后拥有高于他人的职业起跳点、赢在职场的起跑线。这些都成为现今留学生亟待解决的“痛点”。

近日，启德与新东方两家留学教育服务行业巨头分别发布了《中国学生研究生留学白皮书》、《2018中国留学白皮书》。新东方前途出国总裁孙涛表示，从上世纪90年代开始算起，中国的留学服务机构已存在30年。

据教育部公布的数据显示，2017年中国出国留学人数达到60.84万人，同比增长11.74%；当年留学归国人数为48.09万人，同比增长11.19%。伴随着这场留学大潮而来的，是海外院校的申请门槛及国内企业的用人标准都在水涨船高。根据新东方《2018中国留学白皮书》调研数据，学生在留学申请中关注度最高的前两位因素为：如何申请到心仪的学校、未来就业情况如何，以及学业辅导相关的“留学后”服务。

在走出国门学习已不再困难的今天，如何在申请前提升自己的综合能力、增加被名校录取的概率；如何在海外顺利地完成学业、真正在留学过程中学有所得；如何在留学后拥有高于他人的职业起跳点、赢在职场的起跑线。这些都成为现今留学生亟待解决的“痛点”。

据孙涛介绍，为了帮助学生解决新留学时期的痛点，新东方以“录取力”“学术力”“就业力”三大维度为战略核心，将现有产品进行了整合升级。在“申请阶段”，帮助学生增强申请竞争力，提升心仪学校与专业的录取概率，塑造独立个性的能力；在“留学期间”，帮助学生适应海外学习，获取优异的学术成绩，培养终身学习的能力；在“就业阶段”，明确学生的职业发展方向，获得更高的职业生涯起点，提升在职场中的续航能力。

在谈及留学生职业规划时，启德教育留学事业部副总裁郭蓓也提到，与前几年相比，现在的留学越来越强调规划。而“规划”早已不再是以留学为目的，而是以树人为最终价值导向去打造个人定制化的成长路径。

启德推出的国际人才能力模型提出了成长为国际化人才所需要培养的七大能力模块，其测评系统不仅可以为学生提供围绕这七大能力的系统评估、分析与建议，启德留学规划师更会通过专业的工具辅助，替学生在不同的阶段和领域做好全景规划，提供适合的能力提升方案。

留学生归国就业是否依然具有竞争力？对此，郭蓓表示，要看留学生选择的专业。《中国学生研究生留学白皮书》显示，最热门的研究生专业中排名前三的均属商科，依次为金融、管理、会计专业。排在第四位的是教育学专业。目前国内在线教育行业处于上升期，需要更多教育学人才来发展教育产业。她认为，一些与大数据相关的统计学类的专业，学生也可根据自身实际情况考虑。

记者了解到，在申请阶段来看，一些机构推出实习项目，解决学生申请心仪学校的“痛点”。琥珀教育广州分公司总经理何楚刚表示，实习项目的完成，有助于学生申请。例如，琥珀此前推出一个柬埔寨志愿者项目，由斯坦福大学教授组织带队，到柬埔寨当地建设学校、对设施进行创意设计，项目完成后，会为学生出具推荐信或者评语，帮助他们申请大学。据了解，背景提升的需求，目前呈上升的趋势，但中国学生对于背景提升的意识相对较弱，群体基数小。