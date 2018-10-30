求职火拼愈烈逼强研究生“求生欲”

自2010年至2017年的毕业生人数以2%～5%逐年增长，今年全国高校毕业生升至820万人，创近10年毕业生人数新高。虽说2019年应届毕业生总人数尚不明确，可以确定的是，求职的压力并不轻。

又是一年秋招季，求职大作战已拉开序幕。

自2010年至2017年的毕业生人数以2%～5%逐年增长，今年全国高校毕业生升至820万人，创近10年毕业生人数新高。虽说2019年应届毕业生总人数尚不明确，可以确定的是，求职的压力并不轻。

面对几百万的求职大军，即便是手握硕士学位，身处或即将迈入求职这场拼杀中的研究生也不淡定了——考证、辅修、培训，努力以各种砝码加持，可以说，“求生欲已经很强了”。

证件就像底牌，考到手才安心

眼下，北京市中小学教师资格笔试在即，北京某高校化工专业研二学生李涛所在的实验室，8人中有4人正在为此备战。“多考一个证，万一以后从事教师行业呢。”李涛说。

李涛还报考了注册化工工程师的基础考试，实验室中的8人中仅1人没有报考。而谈到10月底的注册化工工程师基础考试时，李涛也不太清楚这个证能带给自己什么，“大家现在是能考的证都考了，和大四时的心理有点像。”

“万一”“可能”“没想过”是受访研究生口中出现频率较高的词儿。比如研究生徐茂最初也没想过自己也要去考教师资格证。上网时偶然看到有人推荐，就去了解，“既然什么专业都能考教师资格证，考了就可以考教师编制，就报名了。以后当老师也是可以糊口的”。

目前研三的徐茂已经把教师资格证拿到手了，但面对秋招中的职业选择，他还没想好将来究竟要做什么。徐茂只是觉得，教师资格证就是手里一张可用的牌，“以后万一真的有合适的地方要招老师，没有这个证就连敲门砖都没有”。

考证，几乎是研究生的一种“标配”，以至有人调侃说，“没几个证在手，都不好意思说自己读过研”。而拿到手的证件则成了“有可能”的加分项。在徐茂看来，“除了极少数学生，大部分人都没有太想好。很多人都不知道适合自己做的事是什么，自己应该干什么，很多人也没想过自己喜欢干什么吧。（考证）不能说是随波逐流，而是多给自己找找机会。”

为此，除了与所学专业相关的证，与所学专业关联不大的证也有不少人去拼上一把。徐茂还有好几个同学报考了二级建造师的考试，“理论上是学土木建筑的人才去考的，但很多人考到这个证后就可以挂到企业里挣钱，所以好多学生去考了，有学环境的、学电气的、学化工的……”

记者从北京教育考试院获悉，2018年上半年全市共有41461人报考教师资格笔试，与去年的28525人相比，增长12936人，增幅46%；2018年上半年全国翻译专业资格(水平)口笔译考试共有10.24万余人报名，同比增长30.7%，其中，笔译报名91085人，同比增长36.5%。除了教师资格证、笔译资格证、口译资格证，还有心理咨询师资格证、二级建造师证等证书都是研究生的热门选择。

有时，听到同学报考了自己没考过的证，李涛就都想去试试。

辅修＋培训，助攻技能提升

为迎接就业，除考证，辅修、培训也是研究生们用来提升技能、“打怪升级”的重要渠道。

新闻专业研二学生魏濛濛这学期又报名了电视方向的辅修双学位。早在本科念美术专业时，她就已经辅修了一个英语的双学位。横跨美术、英语、新闻、电视4个专业，有人问她，“你到底想干吗？”

与徐茂不同，魏濛濛看上去“千回百转”的专业选择背后，她自己的职业规划是比较清晰的。她说，本科的专业和双学位都不是自主选择的，或家长帮忙决策，或迫于形势，而到了研究生期间才下定决心要从事新闻传播方向，“不管是传统的文字编辑、记者，还是互联网编辑、自媒体人，就想往这方面发展”。

而单纯的专业学习已不能满足魏濛濛的发展需求。“如果我以后做记者的话，现在都要求记者全能，光文字不行，起码视频你得会剪吧？影像语言、镜头语言你得知道吧？机器也能扛，片子剪辑、后期也能做。”仅学新闻专业是不够的，她便选择辅修电视方向的专业来“打辅助”。

虽说是研究生，但真正接下来继续攻读博士学位的学生偏少，直接奔职场去的多。未来职场的需求，便成了他们武装自己的需求。有些学校不方便满足的，比如说计算机编程，研二学生梁青便转身投向了校外培训班。

梁青记得上计算机培训班时，每周六、日上两三个小时的课，课程持续一个学期。“每堂课上课人数稳定在20人左右，都是在校的大学生或研究生。”

盲目备战or理智出击

奔波于眼花缭乱的证件考试、五花八门的培训、跨专业的辅修……研究生的日常“求生”方式可以说多种多样。然而在这些看似丰富、忙碌的努力背后，记者能感受到他们的迷茫与焦虑。

“考这么多证也证明学生对自己现在所学专业的认知是不够明晰的。这个专业以后到底能做什么事？学生没有预知。所以在自己没有很大把握的情况下用多考证来增加机会。”中国教育科学研究院研究员储朝晖在接受中国青年报·中青在线记者采访时表示。

然而对自己职业发展方向的认知是一个系统工程。储朝晖认为，从幼儿园开始，家长就应给孩子些自由的空间让孩子玩自己的游戏。小学、中学都应该有孩子可自主支配的时间和空间，让他去做自己喜欢的事。这样的话，到了大学，他的优势、潜能以及未来发展方向就比较明晰了。“但我们现在的教育体系并没有很好地做到这些”。

在储朝晖看来，到了研究生这一阶段，再让学校重塑学生的职业观为时已晚。“在这种情况下，研究生教育要做的一个工作就是让学生认识自己，认识自己的优势潜能在哪儿，同时也认识、了解社会的需要，然后让两者结合起来，找到这样一个方向去确定自己怎么去找工作，去确定自己人生的职业生涯规划”。

“只有自己亲自实践后才会发现这件事我是否能做，能否做好。如果我能做，能做好，做了以后有积极的反馈，这对自己也是个激励。同时在实践过程中积累的资源和经验，对学生以后的就业都是非常重要的。”储朝晖说。（应受访者要求，文中学生皆为化名）