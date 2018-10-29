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近70万人提交国考报名申请 平均竞争比远高去年同期

2018-10-29 09:15 来源：北京晨报 陈琳
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　　28日进入国考报名第七天，据中公教育统计，截至28日16时，2019国考报名专题中已经有691111人提交报名申请，其中通过审核人数为576392人，平均竞争比接近40比1。远高出去年同期竞争力度。目前还有208个职位无人报考，余量低于往年职位数，说明考生在报考选职位时并未严重“扎堆”。

　　由于国家对基层及西部地区的政策倾斜逐渐奏效，今年西部边远地区的报名热度未减。据统计，西部边远地区招录4730人、3441个职位，通过审核人数为193569人，平均竞争比达到40.1比1，略高于全国整体竞争比，目前仅有69个职位无人报考，占总数的2%，换言之，西部边远地区职位的报考率超98%，预计在未来三天的报名中，西部边远地区无人报考职位会有部分职位实现脱“零”。

　　国家统计局云南调查总队西双版纳调查队业务科室科员(2)这一“明星”职位属于西部地区和艰苦边远地区职位，但考生对该职位具有非凡的热情，该职位来自美丽的西双版纳，仅招录1人，目前已经有1863人报名。通观近八年来国考报名数据，在报名第六天，今年的最热职位竞争比已经远远超过了去年的1017比1，在近八年中排第四位，仅次于2013、2014、2017国考，从一定程度上也可以反映出今年的竞争力度之大。

　　2019国考铁路公安18个部门共提供602个职位，招录1232人。截至昨日16时，报名审核通过53056人，竞争比例接近43比1，该系统职位均有人提交报名申请，实现了100%报考率。

　　税务系统38个部门共提供6045个职位，招录12092人。截至昨日16时，共有302509人提交报名申请，审核通过263956人，竞争比例为21.8比1，仅剩4个职位无人报考，在这4个职位中有两个来自江西省税务局。

编辑： 柯丹洁

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