奇思妙想数学节 华工多形式探索数学文化

10月27日，由华南理工大学教务处、校团委、数学学院联合举办的第四届“数纷”数学文化节正式开幕，本届数学文化节继续促进学术交流、加强课外研究、丰富活动形式，强调寻找生活中数学点点滴滴的痕迹，进一步展现数学内涵、传播数学文化。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/卢庆雷 邓乐天）10月27日，由华南理工大学教务处、校团委、数学学院联合举办的第四届“数纷”数学文化节正式开幕，本届数学文化节继续促进学术交流、加强课外研究、丰富活动形式，强调寻找生活中数学点点滴滴的痕迹，进一步展现数学内涵、传播数学文化。

文化节开幕式上，主办方邀请了四川省教学名师张伟年教授作题为“美丽数学”的讲座。张伟年带领同学们从美图中透视数学，从乐音中感悟数学。通过桥梁振颤、轴系振动、漩涡形成等例子，揭示运动背后的数学机理，介绍描述这些现象及机理的语言——数学。

记者了解到，华南理工大学数学文化节已经成功举办三届，每届均吸引了3000余名学生参与活动，影响广泛。华南理工大学李正副校长表示数学文化节一直坚持举办同学们喜闻乐见、充满数学学科特色、能够提高学生创新能力的活动，就是为让同学们充分感受数学文化的缤纷多彩。他希望同学们珍惜学校搭建的平台，积极参与到活动中来，同时期待数学文化节越办越好，越办越有理工特色。

据介绍，华南理工大学第四届“数纷”数学文化节共分为三大部分，包括以专业学习为主的“数学殿堂”，以科技创新为主的“数业专攻”和以文化推广为主的“缤纷数缘”。活动既有教学名师为华园学子介绍数学之美，也有青年教师、优秀院友分享“我的数学之路”，为在校生传经送宝；既有数理大赛等活动提高学生的科技创新能力，也有数学文化展、数学嘉年华、华工脑力王等活动推广数学文化知识。特别是每年的数学文化展，不仅有数学之历史、数学之美丽，还有数学之应用解析当下热门领域。