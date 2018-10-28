学生画“我和老师的美丽瞬间” 老师看完想哭又想笑

最近，杭州观成中学老师宋栩栩给学生布置的一项美术作业，学生交上来后，她看了是想哭又想笑，于是发朋友圈分享。

老师下课时最爱说“耽误大家两分钟”。

最近，杭州观成中学老师宋栩栩给学生布置的一项美术作业，学生交上来后，她看了是想哭又想笑，于是发朋友圈分享。

其中一幅“王老师画像”，图画上的老师正一手举着一瓶“敌敌畏”，一手竖起大拇指。题图是：“敌敌畏，你值得拥有。”

这……如此“丑化老师”，胆子也未必太大了吧？

这到底是怎么一回事？

宋栩栩是学校的美术老师，刚走上教师岗位不久。她的这份作业，是让八年级的同学用画笔记录下“我与老师的美丽瞬间”。

谈到这份作业的初衷，她说：“这学期开始，我给学生们上了简笔画的画法，一开始只是让他们给心目中最喜欢的老师画张像。后来学生作业交上来，我从中感受到了每幅画像都蕴含着学生对老师的情感，于是便想让孩子们在画像的基础上延伸，更进一步画出自己和老师之间的故事。”

宋栩栩给年级7个班布置了这份作业，一共收上来300多幅画。为了不给学生增加课业负担，所有作品都是在美术课上完成的，一共花了两节课。

“我本来以为学生画出的作品会很感人，没想到他们画得非常幽默，在批改作业时看到他们的作品我乐得不行。”宋栩栩笑着说。

因为是随堂作画，所以学生们在画画时，她可以随时了解到画作背后的故事，不知道这些故事一般人很难看明白这些画作。

比如本文开头提到的那幅“敌敌畏”画，画的是教科学的王老师。在一节课上，王老师向同学们介绍敌敌畏这种农药，形容其杀伤力时非常夸张，于是大家对此印象深刻。“值得拥有”这句话意思其实是“王老师这样的好老师每个学生都值得拥有”。而祝老师的儿子越来越胖，是因为老师每天大部分时间都花在了学生身上，陪自己孩子的时间很少，所以希望老师的孩子可以越来越健壮。

“有个老师每次下课时，总喜欢说‘请再给我两分钟，我布置下作业’。很多孩子就画了老师布置作业的场景，讲台下一片哭脸。”宋栩栩说。

有些学生则非常“暖”。有个班的数学老师生病了，好多学生画了老师上课的场景，并在画作背后写上“希望老师早日康复”。

在宋栩栩看来，美术是开拓学生想象力的一门课程，在课上她不会限制学生的表达方式，一个主题学生可以用各种方法表达，画画、摄影、手工作品等等，她想让所有学生都能有机会发现自己擅长的地方。

而这次作业，是她对美术教学的一次探索，希望通过更为活泼有趣的形式教学生学画画，而非死板地按照教材照本宣科。

“教材上有个章节是手绘艺术笔记本，‘艺术’这两个字会让学生感觉疏远。其实这一章节讲的就是手账的制作方式，所以我就直接教学生制作自己的个性手账。现在，学生们上课都喜欢用这本手账来做笔记，文字加上配图，看上去非常有趣。”宋老师说。有些学生美术天赋差一些，不太知道如何用画笔表达，她从不要求学生画得有多好，也不会用某个单一的标准评价学生作品。在她看来，每个学生表达的内容都是独一无二的，各有特点，都无比珍贵。

有些学生还经常会在手账上写一些小秘密和老师分享。在学生们心中，宋老师就像大姐姐一样。

就像观成中学校长李洁点评的那样：遇见一个好老师，此生有幸。