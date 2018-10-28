去海外留学之前 如何提高英语听力？

到海外留学，英语的听说读写四种能力，哪种最重要呢？在我看来，对中国学生来说一开始最难，也最实用的，是听力。

到海外留学，英语的听说读写四种能力，哪种最重要呢？在我看来，对中国学生来说一开始最难，也最实用的，是听力。

听力有多难

先来说说我自己的切身体验。我本人，到美国访学时38岁，已经整整学了二十五年的英语。在此之前，我认为我的英语是很好的。坦白地说，高考、考研到考博，我都是靠英语甩掉了很多竞争对手。来美国之前，也上过雅思听力培训班，但也是针对应试的。当我被一下子扔到全英的环境中，我彻底震惊了：我以前学的英语是Y的吗？为什么我根本听不懂别人别人也听不懂我？

住宾馆、租公寓、去银行、进超市，哪一样不需要语言？好在我会蒙。从表情、动作、语气去猜测别人的意思，当然也不可避免地闹了许多笑话。更多时候，只知道说OK，其实是希望别人早一点结束谈话，好避免尴尬。

应付日常生活倒还容易，比如买东西可以看收银机上显示的数据付钱，吃饭的时候可以照着菜单点：这个，这个，哪怕根本不知道自己点的是什么，但总还是能对付过去的。最可怕的是打电话，完全没有线索可猜。特别很多公司的电话客服都外包给印度人，要想听懂，耳朵必须竖得直直的，一点都不能漏掉。

有一次，坐一位老师的车去地铁站，她说：你觉得英语最难的是什么？我说：写作吧。她扭开收音机，问我：你能听懂多少？我无语。

而要想达到完全听懂课程内容的程度，光通过雅思听力考试是不行的。

在美国呆了一年，又回国两年后，就听力这一项来说，我的进步非常大。记得第一次去教堂，我也是完全get不到牧师在讲什么，只见他一会儿兴高采烈，一会儿泪流满面，而周围的人也是如此，我则傻傻地站在人群当中，一脸茫然。现在，我可以信心十足地告诉你，每次去教堂，我都能听懂99%。至于看美剧，日常的交流，都无障碍。在网易公开课听心理学课程，也几乎不用看字幕，除非偶尔几个特别专业的词汇需要对照一下。

有人可能会说，你在美国生活了一年多，肯定的了。有人也问我，把孩子扔到美国去一个月，语言能提高吗？我想说，对于语言的学习，我们普遍有一个误区，认为进到那个环境里，自然就学好了。实际情况是，在美国呆了一二十年，英语依然不好的大有人在，各个种族的都有。有些人在美国留学四年，除了上课之外，只和中国学生交流，课后看中国的电视剧和综艺节目，混到毕业语言都没有学好。想要自然而然地提高语言水平，那是不可能的。尤其在出国之前，如果有充分的准备，到时会轻松很多。

提高听力可用的材料

在国内两年的时间里，我是如何让英语听力好起来的呢？其实很简单，就是坚持。

第一是背单词。

以前我以为单纯的背单词作用不大，再加上很无聊，很容易就放弃了。但是，到了美国之后，发现听不懂的原因除了语音、俚语之外，最重要的是单词量不够。说背单词没有用的，是因为你背得不够熟。当你把一本单词书反反复复背了几遍，当你的单词量达到八千甚至上万的时候，再来讨论背单词有没有用吧。我自己，在一年的时间内，利用每天的零碎时间把百词斩上的所有单词都斩完了。同时，没事就拿着GRE的单词本看。

第二种方法是看美剧不看字幕。

这两年中，我看了《绝望主妇》《傲骨贤妻》《童话镇》《西部世界》《边缘危机》《纸牌屋》《傲骨之战》等好几部美剧。我一般是在吃饭的时候看。看的时候，遮住字幕。看美剧的好处是可以通过表情猜测，也可以进一步了解美国文化。一开始可能艰难一些，坚持三个月感觉就会好很多。而且没事的时候，也可以把看过的剧拿来听着玩儿。

第三种方法是听收音机和播客。

可以下载一个Redio的APP，记得是Redio，不是radio哦，里面就有NPR、BBC之类的，你可以选择自己喜欢的。我是长期听NPR，也是了解世界的一个很好的通道。

播客的话，可以按自己的兴趣订阅。比如，我听完了一个哲学播客philosophize this！讲得很浅显有趣，我很喜欢。我还订阅了60minutes，This American Life，BBC的discovery，另外还有the daily等等。我因为每天早晚有散步的习惯，一般是边走路边听，一天大概一个半小时。

另外，做家务的时候也开着，像打扫房间啊，做饭啊，洗衣服啊。平时刷手机太多，眼睛疼，这时正好可以解放一下眼睛。

还有一个必须下载的APP是TED，它集中了各个学科最新的成就，可以开拓你的视野。

第四种是听英文书。

我是在美亚上面买的audible，也从美国公共图书馆电子系统借可听书。这个一般是睡前听，因为读书的人语言比较平缓，所以大多数时候，我都用它来催眠。据说这个也是有用的，因为虽然你睡了，但你的脑子还在接受英语信息啊。

我还想说的是，练习听力的这个过程并不枯燥。当你慢慢听懂后，你会感觉到接收了很多新的信息，自己的知识也得到了更新。

其实听力好了，哪怕你口语还有些结结巴巴，问题也不大，因为至少是在双向交流。而去留学之前，能做好这个准备工作，听课绝对不会成为障碍，学业也不至于落下来。

也经常有人问我如何提高小孩子的听力，我觉得也是一样的道理，语言学习无捷径，必须坚持练习。最好的办法就是让孩子看英语动画片不看字幕，也可以让他们听一些英文的儿童书。