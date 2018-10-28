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课堂笔记怎样记？快来看正确的打开方式！

2018-10-28 08:51 来源：新华网
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　　课堂笔记到底应该怎么记？把老师的话全都记下来了怎么还不行？现在就来看看课堂笔记的正确打开方式吧！

　　1记框架提纲

　　老师备课时都会列提纲，在讲课时会将这节课的重点难点、框架脉络等列在黑板上，这些提纲延展开的内容便是课程的主要结构和主要知识点，记下这些框架提纲，便于课后回顾复习，整体把握知识结构。

　　2记疑难问题

　　听课时，难免有听不懂的地方。可能是一个知识点，也可能是解题过程的某一步，课堂上来不及深入思考，可以把不懂的问题及时记下来，便于课后请教同学或老师，彻底把问题弄懂弄通，达到真正理解和掌握的目的。

　　3记规律方法

　　重要的解题技巧、方法及思路，对于提高解题水平大有益处，因此，对于老师在课堂上讲到的解题方法和思路分析也应该及时记下来，便于课后加以消化和复习。

　　4记错误反思

　　学习中不可避免会犯错误，可以记下自己所犯的错误，并记下错误的原因，用红笔醒目地加以标注，以警示自己。

　　5记归纳总结

　　讲完一节课，老师会把本课的主要内容、重难点及各部分之间的联系作一个小结，记下每节课的小结，有助于更好掌握基本概念、公式、定理及知识间的联系。另外，老师的课后小结，一方面是“承上”：归纳本节课所学内容，另一方面又是“启下”：布置预习任务或点明下节课所要学习的内容，做好笔记可以提前明确目标任务，做好预习准备。

 

编辑： 唐巧燕

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