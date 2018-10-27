2018年全国成人高考将于10月27-28日开考

2018年全国成人高校招生统一考试将于10月27 -28日举行。今年我省成人高考报考人数41.4万人，比去年增加7.1万人，创历史新高。全省共设考点366个，考场1.4万多个，全部安排在已建立了电子监控系统的教育考试标准化考点考试。

2018年全国成人高校招生统一考试将于10月27 -28日举行。今年我省成人高考报考人数41.4万人，比去年增加7.1万人，创历史新高。全省共设考点366个，考场1.4万多个，全部安排在已建立了电子监控系统的教育考试标准化考点考试。

成人高考是国家教育考试的重要组成部分。为营造良好的考试环境，确保考试安全平稳,今年我省采取多项综合有力措施，加大对考试作弊行为的打击力度，全力维护考试的公平公正。

一是开展考试环境综合整治专项行动。考前，全省各级考试机构会同有关职能部门，积极开展了“净化涉考网络环境”、“打击销售作弊器材”、“净化考点周边环境”、“清理整顿涉考培训机构和助考中介”、“清理打击大规模组织异地考试、替考”五个专项行动，努力营造良好的考试环境。

二是加强考生入场和考中检查。在考生进入考场时，使用金属探测仪逐一检查考生是否携带通讯工具等违禁物品进入考场，启用指纹识别系统验证考生信息并首次试用人脸识别进行身份验证，在考试过程中，加强考生本人、考生电子相片、身份证“三对照”检查，防范和打击有组织的异地考试、替考行为。

三是加大违纪作弊防控和查处力度。考试期间，考场启用作弊防控系统，无线电管理部门启动无线电信号监测站、派出无线电监测车对可疑无线电信号进行严密监测，重点打击和防范利用无线电设备考场内外串通作弊、有组织有预谋的团伙舞弊等严重违规违法行为，切实保障考试公平和考场秩序。同时，对各类作弊或组织作弊、替考的违法违规行为，以及考生考试过程中违纪作弊行为，将依法依规严肃查处。

四是设立考试违纪作弊行为举报电话。为加强考试监督，从严查处各种违规行为，省教育考试院设立了考试违规行为举报电话，如发现考点有违规作弊行为的，可直接向省教育考试院举报。成人高考考风考纪举报电话：020-38627866。

省教育考试院负责人温馨提醒考生：必须携带二代或三代身份证及准考证才能进入考场考试。考试时，考生应按规定自觉遵守考试纪律，不得携带任何书籍、资料，不得穿制服，不准携带手机等无线电通讯工具进入考场，不得让他人代考、替考。考生携带任何书籍、资料及通讯工具等违规物品进入考场，无论使用与否，将被取消考试成绩。对让人代考、替考等严重违规行为，将取消各科考试成绩。

根据《中华人民共和国刑法修正案（九）》规定，组织作弊、替考等行为触犯刑法，一经查实将被追究刑事责任。同时，我省今年将严厉查处、打击利用无线电通讯工具作弊、抄袭、替考及组织考生到外省考试等违纪作弊行为。广大考生切勿存侥幸心理，以身试法，应严格遵守有关考试规定和纪律，诚信考试，共同维护考试公平公正。

（广东省教育考试院）