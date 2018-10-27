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学习助手还是娱乐软件？教辅APP缘何变了味

2018-10-27 07:57 来源：人民日报
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　　打着智能化学习的招牌，内设“小学自拍交友”等娱乐板块；号称可免费下载与使用，查门考试成绩却要求家长付费；原本是辅助教学的工具，使用情况却成教师评职称硬杠杠……

　　不正规的教辅工具改头换面在线上“重出江湖”，值得警惕。日前，教育部印发紧急通知严禁商业广告、商业活动进入中小学校和幼儿园，明确学校要坚决抵制各类利用中小学生的教材、教辅材料等发布或者变相发布广告等行为。

　　随着在线教育的蓬勃发展，各类教育辅导APP纷纷走入中小学校园。然而，部分教辅APP在资质、收费和选订等方面缺乏监管，变味的应用体验引发争议。对此，本报记者展开调查。

　　学习助手还是娱乐软件？

　　“无用且与学习无关的广告推送越来越多，比如‘3分钟挣大钱……’”“‘趣味文章’设置在搜作业按钮下面，经常查着作业就看起文章来”……最近有家长反映，原本功能齐全、体验良好的学习平台“作业帮”，加入太多让人分心的元素。这款由某科技公司研发的解题软件，遭遇卸载危机。

　　不久前，一名小学生家长吐槽，她的儿子经常要用某英语学习软件完成作业，可孩子近来总是避开家长躲在自己房间里捣鼓。一检查，原来该软件中嵌入了多款游戏。家长愤怒质问：到底是学习软件还是娱乐软件？

　　据中国互联网络信息中心发布的第四十二次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至今年6月，中国手机在线教育课程用户规模为1.42亿，用户使用率为18.1%，分别比去年末增长19.6%和2.3%。

　　但是，质量参差不齐的教辅APP滋生不少问题，不容忽视。程序设计不够人性化，做题被强制升级到最新版，一耗就是半小时；教学内容跟进不够快，网络课堂千篇一律没特点，习题答案常出错；掺杂游戏广告和低俗内容，开设“异地零距离”等交友圈，推送文章公然涉黄……

　　“优质内容缺乏和商业运营能力不足，是造成乱象的重要原因。有的为激发学习兴趣开发益智类游戏，但对学习心理和教学内容研究不足；有的则把学习工具纯当作商品，用不正当手段吸引和留存用户。” 江苏苏州某小学教科室副主任张雄锋向记者表示，这些乱象的一个后果是家长可能对智能化学习产生抵触心理，阻止孩子接触新型学习方式。

　　教育工具还是吸金手游？

　　近日有媒体曝出，福州一所中学的学生家长对学校推荐使用的“智学网”APP收费模式不满。据了解，该校高一至高三年级的学生都下载了这款APP，可查阅考试成绩、考试报告、题目解析、错题汇总等内容，但每一项服务都要掏钱，且开通会员套餐才能查看全部科目成绩。

　　记者发现，问题不止一家。打着辅导作业“必备神器”名号的APP“作业盒子”，在收费方面也受到质疑。签到和学习卡要充值，作业APP内购太多；买了180天英语课，没用到一个星期课程入口不见了；改错题要用体力值，体力用完得充会员或买体力卡才能继续改错……

　　说到底，教辅APP是投入研发成本的产品，大多数家长并非不能接受为知识付费，但收费项目需公开且合理。

　　有业内人士提出，个性化学习由家长根据孩子的实际学习情况自愿购买，未尝不是一条合理途径。但总体上，这类软件必须把握好“教育工具”的核心定位，减少使用成本，提升使用体验。

　　这意味着，教辅APP要“吸粉”还是重在内容。人民教育出版社从推出“人教口语”“人数点读”等APP之初，坚持不掺杂无关内容、不强制安装，确保学生学习过程的专注度，受到学生好评。

　　江苏某小学一位叫李奕灿的学生说，她很喜欢线上学习的方式，因为内容和形式都丰富新颖，成绩也提升了。

　　减负增效还是加压添扰？

　　“要不是学校指定，肯定不会用这种软件。”记者在调查过程中，不止一次听到家长拒绝的声音。

　　有的家长担忧，学校未经家长同意，将学生试卷及个人信息等提供给开发者，是否存在信息泄露的隐患？有的家长无奈，学校可以结合自身教学推荐APP，但作为布置作业的渠道是否带有强制色彩？

　　对此，有专家建议，出于对学生信息安全的考虑，原则上研发机构要将服务器建在教育部门，但有少数机构将服务器建在公司内部，而目前这项工作缺少监管。

　　21世纪教育研究院副院长熊丙奇在接受媒体采访时表示，教辅类APP如果能通过大数据分析等针对不同学生精准布置个性化作业，相信能得到更多认可，但不应在作业中强制使用。

　　不只是学生和家长困扰。一位不愿透露姓名的老师告诉记者，其所在中学引进的教辅APP需教师上传课程视频等。因这款APP并不成熟，学生们不乐意采用，而课程上传情况却成了教师职称考评的必要条件。

　　“要从可持续应用的角度评估APP。学校引进前应做一个预调研，了解各个家庭中学生对手机、平板电脑等使用情况，对APP做3—5年的使用规划，切不可频繁更换。”南京师范大学教育科学学院副教授曹梅建议。

编辑： 唐巧燕

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