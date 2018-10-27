孩子到国外去读书什么年龄出国好?

就基础教育而言，至少在国内上完初中二年级之后再出国，是对孩子的下一步学业有利的。因为国内扎实的数理化学习基础，完全可以应对大多数留学目的国整个高中阶段的学习需要。

留学并非越早越好

现在，越来越多的低龄学生出国学习。很多人会问：孩子什么时候出国最好？

就基础教育而言，至少在国内上完初中二年级之后再出国，是对孩子的下一步学业有利的。因为国内扎实的数理化学习基础，完全可以应对大多数留学目的国整个高中阶段的学习需要。

不仅如此，初中出国能让孩子避开考雅思（国际英语语言测试系统之一）这道难题。以加拿大的教育体系为例，几乎所有加拿大高校都要求申请入学的学生必须有4年的全日制英文学习经历。如果没有，则需要提供雅思成绩。所以，初中阶段出国留学，可以免去雅思考试；如果选择高中阶段及之后出国，则在申请大学时必须提供雅思考试成绩。

当然这种安排有一个前提：初中时出国，要求孩子具备良好的英语水平，以便能够跟上加拿大的高中课程进度。

需要注意的是，在加拿大上完高中2年级后，孩子在国内打下的数理化基础基本就“用完了”，这时就需要改变国内的学习思维模式，完全融入到国外的教学模式体系中。

有些家长选择在孩子小学毕业的时候送他们来加拿大留学。这种选择有如下的好处。

第一，在国内小学6年的学习经历，已经打下了扎实的中文基础。这对孩子的母语学习非常重要。即便将来在英语学习中遇到困难，还可以通过借助阅读中文著作提高对世界的认知度，从而帮助其理解英语语境下难以理解的部分。

第二，避开了孩子因与同学圈分离而产生的强烈焦虑。小学期间，孩子年龄尚小，突然的环境变化容易造成心理阴影。而毕业则是一个学习阶段的结束，是转化学习环境的好时机，孩子更容易从积极的方面理解和接受。

第三，加拿大小学学制为8年（加拿大各省的学制不同，有的是小学1-7年级，中学8-12年级）所以孩子在国内小学毕业后，可以继续在加拿大上两年小学。这可以帮助孩子逐步过度，适应当地生活和教育环境，提高英语水平。

不要给孩子过重的心理压力

很多移民家长经常把“我都是为了孩子才出国”这句话挂在嘴边。但您要知道，这句话同样重重地砸在了孩子身上。

其实，出国这件事通常是家长的选择，很少是孩子本人单纯的愿望。对小留学生来说，“为了孩子出国”的说法是最大的精神负担。

家长也不要错误地认为孩子在国内不听话，送出国就会好。尤其对于那些独自出国的孩子而言，如果在国内学习吃力，那么出国后的学习只会面临更多的难题。家长自己教育不了的孩子，千万别指望外人可以教好。在国内管不好的孩子不要指望放到国外就能有出息。自己的孩子还是自己管理最有效。走遍世界各地，谁也没有责任、义务以及能力把您甩开的孩子培养成您梦想中的模样。

事实证明，那些心智正常、自理能力较强的孩子，无论在哪里都会比较容易生存，都会保持良好习惯，成为佼佼者。

来自父母的交流、教导必不可少

除了给孩子提供良好的教育环境之外，家长的教育以及陪伴对于身处海外的学子尤其是低龄学子来说至关重要。

海外学子漂洋过海、孤身一人，在最初的一年甚至更长时间，尤感孤单。他们要面对环境陌生、没有朋友、语言不通的难题。有苦说不出，又无人倾诉。这种无从宣泄的状况成为一种“通病”，有药吗？能治吗？大概只有靠时间来化解。

曾经有朋友请求，让他12岁的孩子来我家中寄宿。我告诉他：“虽然我不是富翁，但就算给我1个亿，我也还是要拒绝。因为孩子需要的不只是好的教育和环境，更需要父母的陪伴，而这是我给不了的，我不能耽误孩子的幸福成长。”

即使是成年人离开熟悉的生活环境，面临完全陌生的文化，都要经受艰难的身心考验，更何况是年幼的孩子。对于未成年的孩子来说，如果刚出国时父母不在身边，他们将会更加痛苦。因此那些想把孩子送出国，或者已经把孩子送出国的留学生家长们，请您对留学目的地的情况多做些功课，请您尽量在孩子出国的最开始半年甚至一年里多陪陪孩子。

对于孩子来说，出国或者不出国也许并不重要，父母的陪伴才是他们最需要、最看重的，因为家是孩子最温暖的港湾。