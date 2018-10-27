两种陪伴，让父亲和孩子关系更加亲密

父亲是一个坚毅的称谓，意味着责任与担当。许多年轻爸爸虽然知道自己有陪伴、教育孩子的责任，却不知道从何做起。怎样扮演好父亲的角色，陪伴孩子健康快乐成长？今天，让我们一起听听民进中央副主席、全国政协副秘书长，教育专家朱永新的建议。

父亲是一个坚毅的称谓，意味着责任与担当。许多年轻爸爸虽然知道自己有陪伴、教育孩子的责任，却不知道从何做起。怎样扮演好父亲的角色，陪伴孩子健康快乐成长？今天，让我们一起听听民进中央副主席、全国政协副秘书长，教育专家朱永新的建议。

两个关键词

做好父亲这项工作

父亲作为一种工作，如何能够做好呢？实际上就是两个关键词。

一个词是“榜样”。父母是孩子的第一任老师，也是最重要的老师。孩子的语言，孩子的思维，孩子认识世界的方式，都是在父母的耳濡目染下学会的。为孩子做榜样是父亲的重要任务。

另一个词是“陪伴”。可以说，陪伴是父母工作中最主要的部分。父亲只要把这两个词做到了，他的工作就基本上及格了。

事实上，对许多孩子来说，和父亲在一起的意义、与父亲交流的时间，远远比父亲给予他的金钱、玩具重要得多，因为父亲是不可替代的。母亲和父亲组成了家庭世界的阴阳，母亲永远也替代不了父亲。父亲无论是他的坚强、坚毅、果断、坚持，还是他的威严，于男孩、女孩而言都是不可或缺的。这是一个社会习得的过程，孩子在与父亲的相处中学习成人世界的交往礼节。世界卫生组织研究发现，每天和父亲相处两个小时以上的孩子往往智商更高，男孩子看上去更坚毅，女孩成人后更懂得与异性交往。

两种陪伴

父亲和孩子建立亲密关系

那么，父亲如何陪伴孩子呢？我认为，以下两个方面最重要。

第一是陪孩子读书。一个人的精神发育史就是他的阅读史，家庭是培养孩子阅读最重要的起点。父母对孩子阅读能力的养成具有极为重要的作用。很多父母也会给孩子买很多的书，但是经常甩给孩子让其独自阅读。他们不知道，孩子自己看书与爸爸妈妈带着看完全不是一回事，因为阅读不是一个简单的获取知识的过程，实际上还包括了亲子关系的构建。正是在带孩子读书的过程中，父母会帮助孩子阅读、观察、思考，从而构建一种亲密温馨又智慧的亲子关系。这样的亲子关系构建过程中，父亲和孩子的关系当然不可或缺。

第二是陪孩子运动，走进大自然。相对而言，父亲一般更乐于运动。运动是很好的生活习惯，对孩子成长发育过程中的骨骼、肌肉、心血管系统等能够提供全面而充分的锻炼。父亲与孩子一起运动，既是愉快的亲子游戏，也是社会性获得的重要方面。这些运动最好能够在大自然中进行。在运动和走进大自然的过程中，自然而然地蕴含着相关训练，孩子会在潜移默化中获得探险的精神、坚毅的品质、交往的能力，等等。

让父亲回归到应有的位置，不仅能够让孩子健康成长，也能够让家庭成为真正的家庭。男人只有意识到父亲是自己最重要的工作之一，才有一个个家庭的幸福，才有真正美好的生活。

（微言教育）