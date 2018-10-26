朗播教研论坛走进广州，行业大咖共探英语教育新时代

10月26日，英语教育科技公司朗播系列教研论坛活动走进广州，本次活动以“数据+教研，双核开启教育新零售时代”为主题，意在与各地英语教学精英探讨在互联网教育时代下，教学方式的变革趋势，以及教师与传统培训机构如何在时代的嬗变中成为新思维的掌握者与走向未来的领路者。

广州作为改革开放的前沿阵地之一，学生基数大，市场广阔，大小英语培训中心数量众多，如何应对线上产品竞争与技术迭代的风潮是当地教师与培训中心管理者较为关心的话题。10月26日，英语教育科技公司朗播系列教研论坛活动走进广州，本次活动以“数据+教研，双核开启教育新零售时代”为主题，意在与各地英语教学精英探讨在互联网教育时代下，教学方式的变革趋势，以及教师与传统培训机构如何在时代的嬗变中成为新思维的掌握者与走向未来的领路者。

新视角新方向，行业大咖共探英语教育未来

朗播CEO杜昶旭以“从传统教育到教育新零售，标准化模型如何左右教育业态进化”为题的演讲宣告论坛活动开启，而作为第一位演讲嘉宾，杜昶旭从宏观层面为大家带来了对英语教育行业的深度解读。

16年出国考试培训经验，杜昶旭保持着对整个行业的深入观察。在他看来，整个外语培训行业是学生打开国际与未来视野的基石，但在行业内部，却因观念升级相对缓慢。而在技术与科技的进步下，以朗播为代表的教育科技企业开始以标准化思维解决行业痛点，在此之中，数据与教研是英语教育进化的核心动力。

图为朗播CEO杜昶旭在活动现场发表演讲

“从孔子的时代诞生的班课，以及私塾式的一对一教学，或者到现在的线上直播、线上一对一，无论古代还是互联网时代，这类教学模式本质上都是‘服务化教育’。而在此之中，教师的水准差异带来教育公平性问题，教学以教师为核心载体，则会使规模扩张受限。教学品控、难以因材施教等问题始终存在其中。”杜昶旭剖析了传统教育的弊病，以及教育行业在这一模式下带来的定式思维，他认为，这些历史背景使得互联网教育并未真正获得技术赋能，从根本上变革模式。

“新的教育形态，将是产品化与优质服务的完美融合——标准化是新时代教学产品设计的核心思维，它解决了教学的个体差异以及学生的个性化学习需求，而通过线下教师的服务，帮助学生完成学力与知识点数据分析，同时完成对学生的人文关怀。线上带来高品质、高效的学习方案与内容，而线下则补齐线上较为薄弱的一对一服务，以及心理关怀等层面，如此形成真正的教育新零售。”谈及标准化思维带来教育新零售的趋势时，杜昶旭如此总结道。

图为朗播高级数据分析师刘月玮

朗播高级数据分析师、布里斯托大学工程硕士刘月玮设计开发了朗播智能学习系统中底层的学习分析模块，她从数据的角度解读了朗播教研中的产品化与标准化，以朗播学习产品”托福五步精听“的研发过程和标准课程大纲的数据化设计流程为例，刘月玮详尽阐述了传统教师及教研方式的改革方向。

“在朗播英语智能学习系统中，最重要的底层基础是双向的数据反馈机制。在教学系统标准化的进程中，数据意味着与学生学力的动态交互，让教研行动有的放矢，而教研则是数据洞察的获取基础，让数据维度不断拓展。藉此，我们得到了学生-内容-数据的高效循环，而这意味着教有所依，学有所获。”刘月玮这样解释数据在英语智能学习系统中的意义。

随着标准化与数据化在教育行业中的应用加深，刘月玮与杜昶旭持有类似观点。“技术进步与思维变革带来的行业变革，在驱使着教师内部的精细化分工，讲课绘声绘色的专家名师们负责方法论传达，精于内容且拥有互联网产品运营思维的新派教研产品经理深入教研，而与学生空间距离较近的老师则为学生提供定制化，且有温度的教学服务。”刘月玮说到。

教师定位多元化，一线教师将何去何从

宏观趋势带来数据化、标准化系统，教师定位逐渐多元化，一线教学老师的工作会发生哪些历史性的改变?在具体的课程与能力提升过程中，教师如何执行数据分析与针对性辅导？雅思写作资深名师魏紫给出了自己的视角。

图为朗播资深雅思写作名师魏紫

“朗播的数据教研积累，使得我们面对每一名新学生时，对方可能存在的写作问题便已经有了大致雏形。其后，我们通过数据模型来观察学生实际情况与系统的差异与重合之处，不断验证与重造线下教学计划与学习目标，使其在最短时间内完成写作能力提升。”魏紫老师说到。

杜昶旭以全局视角眺望趋势，刘月玮以亲身经历带来教师转型的经验，而魏紫则以教学效率的提升映证了教育新零售的大势所趋。

值得一提的是，10月24日，朗播刚刚完成了品牌升级，从品牌形象到公司战略，朗播进行了全方位的升级。

在品牌层面，朗播深化了科技感与智能化的形象策略，而在战略方面，除去坚持标准化与数据化的产品策略外，朗播还将进一步推进"教育新零售"战略，打通线上线下入口，以更丰富的用户场景与数据连接，为朗播用户提供全面的英语能力提升学习体验。

从此次朗播教研活动的现场反应观察，朗播教研团队带来的智能化、数据化教学思维，与现场观众产生深度共鸣，而“教育新零售”理念则备受到场的线下机构管理者关注。