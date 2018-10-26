培训贷陷阱：无资质分公司诱骗求职者

因儿子遭遇培训贷，田先生不久前将培训机构博创华宇（北京）科技有限公司（以下简称“博创华宇”）郑州分公司告上了法庭。他的儿子田琦（化名）自去年7月与该公司签订合同后，就背上了两万多元的培训费贷款

因儿子遭遇培训贷，田先生不久前将培训机构博创华宇（北京）科技有限公司（以下简称“博创华宇”）郑州分公司告上了法庭。他的儿子田琦（化名）自去年7月与该公司签订合同后，就背上了两万多元的培训费贷款。

合同签订第五天，从未参加培训的田琦要求解除双方签订的培训合同及贷款合同，并要求由该公司归还或代替偿还贷款。

因为身陷培训贷而走上维权路的远不止田先生一人。此前，中国青年报·中青在线刊发报道《南京多名大学生求职遭遇“培训贷”》，披露了缺乏资质的培训机构联合贷款机构，欺骗求职大学生一事。报道刊发后，多名有类似经历的青年向记者发来维权求助，调查中记者发现，一些没有资质的分公司打着“总公司有资质”的旗号，诱骗求职者办理培训贷成为一种新的坑人手段。

之前承诺的零学费培训怎么就变了?

2017年7月，正在暑期实习的郑州大三学生田琦给父亲打了一通电话，说自己在一家招聘网站上找到了一份好工作，不仅月薪在6000元以上，对方公司还提供免费的岗前培训。更重要的是，该公司声称其是国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）软件工程师实训基地。

“我当时听到这是国家工信部办的，就没怀疑太多。”田先生说。

2017年7月21日，田琦花了5分钟不到的时间就在博创华宇公司提供的《实训及上岗协议》上签了字，他之后仔细翻看才发现，原先承诺的零学费培训变成了可以办理贷款支付费用，实训费用为1.28万元。对方告诉他，培训结束后的高薪工作可以轻松应对每月一两千元的欠款。

于是，田琦选择了分期还款，还款方式为前9个月由公司偿还银行需要偿还的部分，从第10个月起，每月存入自己的还款账户1548.37元，个人还款15个月，加上公司偿还的部分，共24个月。

西安的林伟（化名）和深圳的陈杰（化名）也是签合同时才发现有些不对。

2016年，毕业两年的林伟打算跳槽进入当时还算时兴的互联网行业。在当地的招聘会上，一名拿着传单的工作人员和林伟聊了起来，表示可以介绍林伟去他们公司面试。

“他说公司叫北邮在线，全国连锁，如果没基础也没关系，公司负责岗前培训。”林伟说，这家公司还向他承诺“培训结束后包分配工作”。

薪酬方面，这家公司给出了同样高薪的价码。北邮在线一位学员提供的录音显示，该公司工作人员称，“如果是本科学历，保证月薪在7000元以上；如果是专科，保证在6500元左右。”

高薪的诱惑降低了每月还款压力，林伟在面试通过后签了合同。但原先约定的“免费培训”变为了前3个月还款几百元，后面21个月每月还款1000多元的分期贷款。陈杰也被深圳一家信息公司以同样的套路办理了培训贷，他们俩每个人的学费加上利息，均超过两万元。

答不上问题的老师，听不懂课程的学员

2017年7月26日，从开始就没去参加培训的田琦彻底放弃了培训的念头。他发现自己陆续拿到的教材其实是公司老师自己编写，不是“由工信部教育与考试中心统一配发”。更关键的是，签合同后的第三天，他发现自己手里的这份协议包含了贷款内容。他要求解除与公司签订的这份合同，并要求公司归还或代替偿还贷款。

与此同时，在深圳某信息公司培训了一个月的陈杰已提前中断了课程。这家协议上写明的“从事IT技能实训的专业机构”，在他看来，并无专业之处。

“老师反复演示的就是一种简单的代码，遇到不会的问题也不允许我们提问。”陈杰回忆，课程从简单的计算机基础知识开始，后来变为模仿老师敲代码。每天白天6小时的培训，老师实际讲课的时间只有半小时，其余时间要么是重复敲同一遍简单的代码，要么是看老师炒股的电脑界面。陈杰和同班其他学员还有固定的晚自习时间用于模仿敲代码。

在陈杰所在的这家公司南山区总部，这种人员规模为50人的培训班有五六个，包括前端开发、UI设计等课程班。该信息公司官网显示，其在深圳的分部有3个。

除了偿还实训费用贷款，陈杰和学员们还要支付每月700元的住宿费，“因为怕同一培训班的学员互相交流，公司安排不同课程的学员住在一起”。

林伟在一年前也遇到了类似的实训内容，在这家自称“已计划上市”“在西安经营12年”的培训机构里，模仿老师敲代码也是主要的课程。

“培训老师的水平参差不齐，除了一两位较为靠谱的老师，其他老师都是现学现卖。”林伟说，培训班上有名老师在上课时称自己为体育专业出身，通过自学来这里教授编程。他教给学员们的代码大多是通过插件完成，并非原创。往往学员前一天课上提出的问题，老师当场无法回答，第二天也解答不了。

当时同班的30多名学员在课程进行到1个月后就进入到听不懂的状态。如果学员提出有关课程的疑问或退课的想法，机构的人就会回复“可以再培训6个月”。

“我哪有那么多的时间和精力，继续培训这样的课程？”林伟透露，一起上课的学员里，很多都没有经济来源，指望通过这个培训能够找到好工作，有的学员甚至只有初中学历。

伪造简历以“保证就业”

这样的实训如何兑现当初“保证学员百分之百就业”“包分配工作”的承诺？一些培训机构竟让学员伪造学历和工作经验。

陈杰的朋友周明（化名）在深圳的那家信息公司坚持学完了4个月的实训课程，却依然很难找到工作。因其曾在韩国读过5年大专，有韩语基础，公司将其简历包装成“具有韩国留学背景，两年IT工作经验”，但这些表述没能帮助他找到之前承诺的程序员岗位，他最终靠自己找了份韩语翻译工作。

相比之下，陈杰找工作的过程就更加困难。虽然早就退出了实训课程，通过自学继续学习编程，但因为本身只有高中学历，陈杰没有找到与程序员相关的满意工作。值得注意的是，陈杰之后一次面试的互联网公司，正是之前公司的另一个分部。

为了让假简历更真，林伟所在的培训机构还让学员们虚构项目经历。“北邮在线的人会让我们跟着老师按步骤模仿，如果没有老师示范，大部分学员只能做出一个后台无法运转的网页界面。”林伟告诉记者，相比于制作前端页面，运行后台更有技术含量。也就是说，这些学员不仅无法独立主导项目，连参与项目都是“依葫芦画瓢”。

两年工作经验，有项目经历，工作公司、院校和专业均改为与互联网相关，学员拿着这些伪造的简历和反复练习的说辞参加面试，无异于自欺欺人。“如果你说你是培训机构出来的，对方就直接说不要，如果你照着假简历说，那对方问的问题你又答不上来，因为当时就没学会。”林伟说。

实际上，因为实训结束后“什么也没学到”，培训机构给林伟所在的培训班学员增加了一个月的学习时间，但最终班上30个学员只有3人找到了相关工作，“因为那3个人不仅是本科学历，而且本专业就与互联网相关，也有真的工作经验。”林伟介绍，自己自始至终只被推荐了3份工作，分别为销售、客服和盘货员，虽然是不同互联网公司里的岗位，但工作内容和性质与程序员毫不相关。最终，他自己找了份3D打印的工作。

以总公司名义开展培训的分公司

为核实上述培训公司的资质，记者查询国家企业信用信息公示系统发现，诱骗学生办理培训贷的公司有的根本不具备营业资质。

例如与陈杰签订协议的深圳某信息公司，其经营范围并不包括技术培训。而与林伟签订协议的北邮在线实为山西英泰科技有限责任公司，其经营范围也不包括技术培训。

事实上，要成为涉及信息技术应用、计算机软件与网络、网络安全等领域的职业技术培训基地，仅拥有相关的营业执照尚且不够。田先生在跑了不少地方后，才确定博创华宇这样的技术培训公司归工信部教育与考试中心管。

工信部教育与考试中心培训处的工作人员告诉记者，公司要获得资质开展培训，具备营业执照只是第一步，还必须通过工信部教育与考试中心的基地申请。

当初让田琦和田先生放心的正是对方公司“工信部软件工程师实训基地”的身份。

据工信部教育与考试中心的公示信息，协议书里的甲方博创华宇的确属于职业技术培训项目已签约培训/实训基地，编号为C01J05。但实际签订协议、提供培训的却是博创华宇郑州分公司。对此，该公司负责办理退学费事务的许姓负责人透露，博创华宇不得面向全国招生，它的分公司不仅有营业执照，还有总公司培训基地的授权，可以在不同地区招生。

分公司是否能够以总公司的名义开展培训？

上述工信部教育与考试中心培训处负责人没有否认，她表示，正式签约的基地可以根据业务发展的需要，和分公司或其他合作单位共同进行招生推广，但必须以一个公司即总公司的名义对外宣传，“这个项目只授权给总公司，不能转授权”。即使分公司发生违规行为，也将直接追究总公司的法律责任。

这意味着，博创华宇郑州分公司以总公司的名义签订协议，开展培训，在程序上符合规定。虽然在国家企业信用信息公示系统中，其经营范围并不包括技术培训。

当记者提及工信部教育与考试中心对于博创华宇及其分公司的监督检查时，该负责人强调，对分公司的监督检查也十分严格，“一旦发生问题，立即勒令整改，达标后才能继续开展业务”。同时，她向记者透露，中心和博创华宇的合约在2017年5月就已到期，“鉴于之前发生过问题，也让公司整改，对负责人进行过约谈，之后便不再合作”。

对于博创华宇仍在签约培训/实训基地名单之中的问题，该负责人称“还没来得及将其撤下”。

值得注意的是，负责办理退学费事务的许姓负责人曾说，总公司于今年3月解散，从2017年起南方地区的分公司先开始解散，后来全国的分公司均解散。国家企业信用信息公示系统显示，博创华宇和部分分公司仍显示存续的经营状态，太原、洛阳、长春、石家庄、天津5家分公司在2018年被注销。

像博创华宇这样，将培训业务推广至全国，其中不乏没有营业资质的分公司。“总公司有资质”带来了大量生源，以这一名义进行培训也成为其规避风险的合规之举。可以说，有关部门对总公司的监管缺失，对分公司的审核盲区让大批公司得以生存。

2018年10月20日，田琦诉博创华宇郑州分公司服务合同纠纷一案被立案。

没退费成功的田先生不打算再与郑州分公司沟通，也拒绝了“考虑撤诉，用其他方法协商退费”的建议，他认为撤诉并不能保证退费成功。

因为学无所获、深感受骗而停止还款的林伟和陈杰，都已更换了自己的联系方式。他们继续从事着与程序员无关的工作，对于那些打着招聘旗号的互联网公司，他们不再相信，“一看就是骗求职者办理贷款。”林伟说。