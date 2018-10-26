学生上课爱走神？试试这个10分钟训练法

上课走神，听课效率低，严重影响学生的学习效果。若认为是孩子还太小，或者只是单纯地加以批评的话，就大错特错了。今天，小编推荐给大家一篇文章，原来，我们可以通过游戏来提高孩子的注意力！

上课走神，听课效率低，严重影响学生的学习效果。若认为是孩子还太小，或者只是单纯地加以批评的话，就大错特错了。今天，小编推荐给大家一篇文章，原来，我们可以通过游戏来提高孩子的注意力！

01帮助学生做到听课不走神训练集锦

训练目的：训练学生学习能力，使学生上课专心听讲，认真写作业，考试不粗心，提高学习成绩。

训练要求：每天训练10分钟，放学后在家里写作业前训练，由家长监督训练情况，必须每天坚持训练，效果明显。

■ 数字传真

训练方法：家长将数字读一遍，孩子在听完之后凭记忆写下听到的数字。例如：家长读68715 孩子听完之后在纸上写68715。

■ 听字训练

训练方法：家长读下列短文，孩子认真听，当听到一个“一”字就用笔在纸上打一个“√”，家长读完后统计“一”字的个数，直到孩子记录的个数与短文中“一”的个数相同为止。

有一小鸟，它的家搭在最高的树枝上，它的羽毛还未丰满，不能飞，每日只在家里叽叽地叫着，和两只老鸟说着话儿，他们都是觉得非常快乐。有一天早晨，它醒了，那两个老鸟都找食物去了。一看见火红的太阳，它害怕了，因为太阳太大了，它看见一棵树上有一片好大的树叶，树叶上站着一只小鸟，正在吃虫子，虫子吃了很多树叶，大树因此不能长大，大树是我们的好朋友，每一棵树都产生氧气，让我们每一个人呼吸。这时老鸟马上飞过去，与小鸟一起吃虫子，吃得饱饱的。

02针对学生听写题训练集锦

■ 词语思维

训练方法：家长每念一个词语，孩子认真听，当听到电器就马上举起右手，当听到学习用品就马上举起左手。

凳子 课桌 洗衣机 篮球 电视机 自行车 书包 电冰箱 作业本 葡萄 空调 电风扇 电话机 被子 杯子 钢笔 手机 篮球 羽毛球 打火机 飞机 刀剑

■ 找差异训练

训练方法：仔细听下面几组句子中的甲、乙两句话，快速找出乙句中与甲句不同的地方。

第一组：

甲：树林里的动物和植物充分享受着大自然的阳光和雨露，自由自在地成长。

乙：森林里的动物和植物充分享受着大自然的阳光和雨露，自由自在地生长。

第二组：

甲：我有一个美丽的愿望，长大后做一个植物学家，种出世界上最美丽的花送给妈妈。

乙：我有一个美好的愿望，长大后做一个植物学家，种出世界上最漂亮的花送给妈妈。

03针对学生注意力训练集锦

■ 按顺序找数字

训练方法：我国年轻的数学家杨乐、张广厚，小时候都曾采用快速做习题的办法，严格训练自己集中注意力的能力。

这里给大家介绍一种在心理学中用来锻炼注意力的小游戏。在一张有25个小方格的表中，将1—25的数字打乱顺序，然后以最快的速度从1数到25，要边读边指出，同时计时。

可以多制做几张这样的训练表，让孩子每天训练一遍，相信孩子注意力水平一定会逐步提高！

■ 玩扑克游戏

训练方法：取三张不同的牌(去掉花牌)，随意排列于桌上，如从左到右依次是梅花2，黑桃3，方块5，选取一张要记住的牌，如梅花2，让孩子盯住这张牌，然后把三张牌倒扣在桌上，家长随意更换三张牌的位置，然后，让孩子报出梅花2在哪儿。如孩子猜对了，就胜，两人轮换做游戏。随着能力的提高，家长可以增加难度，如增加牌的数量、增加变换牌位置的次数和提高变换牌位置的速度。

这种方法可锻炼注意力高度集中和快速反应能力。由于是游戏，符合孩子的心理特点，非常受孩子欢迎，玩起来孩子的积极性很高。每天坚持玩一阵，注意力会有所提高。

■ 买些智力训练的书，每天坚持做练习

训练方法：为孩子准备一些锻炼观察力、注意力、记忆力的图文，如走迷宫，在一大堆图中找某样东西，找异同(同中找异，异中找同)；在规定的时间内把一页图中的物品记住，然后合上书让他报出来，等等。时间不可过长，但往后可延长练习时间，一定要每天坚持练。做对给孩子奖励。

■ 玩“开火车”游戏

训练方法：这种游戏要三人或以上，一家三口就可以完成，当然如果有爷爷奶奶或其他成员参加，那就更好了。

为了叙述方便，现以三人为例，方法如下：

三人围坐一圈，每人报上一个站名，通过几句对话语言来开动“火车”。父当作北京站，母当作上海站，孩子当作广州站。父拍手喊：“北京的火车就要开。”大家一齐拍手喊：“往哪开?”父拍手喊：“广州开”，于是，当广州站的儿子要马上接口：“广州的火车就要开。”大家又齐拍手喊：“往哪开?”儿子拍手喊：“上海开”。这样火车开到谁那儿，谁就得马上接得上口。“火车”开得越快越好，中间不要有间歇。

这种游戏由于要做到口、耳、心并用，因此能让孩子注意力高度集中，同时也锻炼了思维快速反应能力，而且这种游戏气氛活跃，能调动人的积极性，孩子玩起来，乐此不疲。