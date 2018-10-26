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绘画女孩为父亲画“抗癌日记”

2018-10-26 09:28 来源：扬子晚报
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　　王天月把父亲的素描照片做成了一个视频，记录下自己一家的故事。这个小视频在网上一传十、十传百，打动了很多网友。她告诉紫牛新闻，她将一直画下去：“父亲毕业于鲁迅美术学院，我也想拿到鲁迅美院的录取通知书给父亲看，陪着父亲，度过每一天。”

　　晴天霹雳

　　父母先后患癌，21岁女生恍惚过了两个月

　　2018年10月24日，王天月离开中国医科大学附属第一医院，去高考报名现场进行资格审查，这是她近来难得走出医院的时间。

　　在这之前，她每天24小时在医院里陪伴身患胆管癌晚期的父亲，捶背、递尿壶、和父亲聊天，晚上打地铺睡在病房。她告诉紫牛新闻，妈妈为了早上能有空照顾爸爸，向工作的超市申请每天上晚班，晚上9点才能到家，但这也让王天月很不放心，“我觉得妈妈每天会很辛苦，但她不能这么疲劳，因为她之前患上子宫内膜癌，动了手术没多久，过几天我还要陪她到医院复查。”

　　王天月是辽宁沈阳人，今年21岁。她齐耳短发，戴眼镜，偶尔会笑一笑，讲话的声音始终平静。她生活在一个普通的三口之家，父亲王飞毕业于鲁迅美术学院，是一名画室的老师，母亲是超市里的员工，收入虽然不高但过得很温馨。直到最近两年，父亲工作的画室不景气，一直拖欠老师的工资，家里的经济状况渐渐困难起来。

　　屋漏偏逢连夜雨。去年10月，王天月的母亲被检查出子宫内膜癌，手术后病情平稳，医生说五年生存率很高，但不能过于劳累。

　　今年3月，厄运再次降临。王天月的父亲王飞右下腹和后背疼痛难忍，去医院检查后，被确诊胆管癌伴多发转移。

　　王飞的手术正值王天月考鲁迅美院前一天，母亲选择了隐瞒。考完试后，王天月得知了父亲身患癌症的消息，仿佛晴天霹雳，让年轻的女孩一下子被击垮了。“刚开始那两个月，我精神几乎是恍惚的，浑浑噩噩，走在路上，车开过来我都不知道。”

　　为家分忧

　　照顾爸爸的同时网上卖画，收获一番感动

　　王天月的身体也变差，经常感到腿疼和四肢发麻，去医院以后，心理医生诊断出她抑郁并且躯体化症状严重，给她开了药。

　　但现实的压力还在面前，母亲本来已经退休了，应该在家好好休养，但她和父亲两次手术的钱还是东拼西凑问亲戚借来的，后续还有各种治疗。为此刚动完癌症手术的母亲不得不去超市继续上班赚钱，而父亲的画室拖欠工资还没发，王天月不得不从悲伤的情绪中惊醒，想办法为母亲分忧。

　　王天月开始在微博上卖水彩画赚钱。微博上，王天月的水彩画卖600元一幅，2幅1000元。画上的内容多种多样，有花、随意摆放的瓶子，有的时候是街景。

　　网友了解了王天月一家的遭遇，有好心的网友私下想给她捐款，王天月觉得很不好意思，于是提出给对方画张画作为感谢。后来，知道这件事的人变多了，就逐渐演变成有好心人捐款，不管款项多少，王天月都会给对方回赠一张画，“5块到500块都有，但也有人只是为了帮助我们而捐款，甚至连画都不要。”王天月说，其实画一张素描挺费时间的，有时候要一天，有时候要几小时，“我在医院里要照顾爸爸，都是抽空画，但我很感谢他们，画画也算是一种回报。”

　　坚持梦想

　　病房里画笔从未停下，就把父亲当模特

　　王天月说，家里很多人希望她去报考师范类专业，只有父亲始终支持她走绘画的道路，“家里情况困难，亲戚都希望我找个稳定工作，只有爸爸一个人让我坚持学美术，他是最了解我的人，让我追求自己喜欢的东西。”

　　将父亲作为榜样的王天月，一心想要考进父亲曾经就读的鲁迅美术学院，之前已经落榜了3次。其实她高考的分数是够上鲁迅美术学院国画和美术史动画等专业的，但她却因为热爱油画而一心坚持复读，“爸爸一直想看我拿到录取通知书。”

　　因为要陪着生病的父亲，王天月决定不去专业培训考生的封闭性集训画室，而是自己在家练习然后去考试，父亲本来是反对的，甚至不想再接受治疗。“念美术专业费用是很贵的，以前我爸爸不生病的时候，想坚持工作几年把我的大学费用攒出来，没想到画室拖欠了两年多的工资。我劝他别做了，他责任心又强，说就算不给工资也不能中途放弃学生。”

　　最终，在母女俩劝说下，王飞才继续接受治疗。而王天月放弃了去画室练习，一心一意地在医院陪伴父亲。

　　虽然在医院，王天月始终没有停下过画笔。一支铅笔、一块橡皮、一个素描本成了她最简单的绘画工具，病床上的父亲就是她的模特。

　　“因为画画都是画身边的人和事，我每天在医院里就给爸爸画张素描，记录他抗癌的过程，有时候会拍下来发到微博上，时间长了，我就把画整理成一个视频，发到了网上。”

　　在王天月的笔下，父亲是非常生活化的，他或是袒露着肚子随意地躺在病床上咧着嘴笑，或是坐在桌前吃饭，有的时候王天月只画一张父亲的脸，半睁着眼睛，微微皱起眉头的样子，有着清晰可见的双下巴。

　　凝视父亲

　　那眼里的疼爱和悲伤，以前可曾体会……

　　画画成了王天月唯一排解压力的手段。每天给父亲画速写，记录他在医院抗癌的过程，没事就陪他聊天，妈妈上班的时候要承担照顾父亲的重任，忙碌的生活支撑她度过最难熬的时光，到现在她已经可以较轻松地说出自己这段经历。

　　在以父亲为模特的作画过程中，王天月告诉紫牛新闻，作画前凝视父亲的时候，看着他的面庞和脸上的线条，以及忍受病痛却对她做出平静表情的时候，她经常有一种要哭的冲动。

　　“以前我从来没有这样看着父亲，但是我知道，他是经常凝视着我的。我看着父亲，觉得熟悉而陌生，陌生是因为在父亲生病前，我几乎很少去观察他的表情和一举一动，对他关注太少了。我作画的时候，有时看到父亲也在凝视着我，从他的眼里我看到了以前很少体会到的东西，疼爱、希望和悲伤……”

　　王天月说：“爸爸是个很好的人，认识他的人都这么说，甚至是个滥好人，别人欠他两年工资，他说别逼人家，毕竟人家破产了日子也不好过。他说最大的梦想是能和我一起开个画室，因为我们都非常喜欢画画，但生病了以后为了不拖累我，他想放弃治疗。我也曾做过梦，想成为梵高、莫奈那样的画家，后来我的梦想是让爸爸看到我拿录取通知书的那天，可我现在真的什么都不想了，只想陪他，度过每一天。”

　　为了筹集医药费，王天月还曾偷偷发起过轻松筹，因为父亲人缘很好，很多认识的亲戚朋友都帮忙筹款，一共筹集了2万元。很多父亲以前教过的学生得知老师患癌后，都来探望他，这也让病床上的王飞很高兴，心情好起来，更加坚强地接受治疗，不再有放弃的念头。对于这些，王天月都很感激。

　　父亲的心愿

　　王天月的爸爸王飞今天要转去另外一个医院，昨天回家休息。尽管身体不舒服，但他仍然坚持坐起来披着睡衣，戴好眼镜，然后告诉紫牛新闻记者，女儿在画他的时候，他的心里很欣慰，他仿佛看见了女儿实现梦想的那一天。

　　“我希望天月在最困难的时候能够坚持下去，因为已经离成功不远了。至于将来，爸爸妈妈可能帮不上她，只希望天月身体好、健健康康、快快乐乐地活下去，做自己开开心心的事，可以办画展，做一个油画家。”

编辑： 唐巧燕

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