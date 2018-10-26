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国考报名开启三天超18万人过审 仍有职位无人问津

2018-10-26 09:02 来源：中新网
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　　25日，2019年度国考报名进入第4天。截至24日18时，已有超过18万人通过资格审查，不过仍有部分职位无人问津。专家提醒，已选定职位的考生应尽早报名，避免因遭遇报名高峰而产生不必要的麻烦。

　　超18万人通过报名资格审查

　　根据国家公务员局公布的统计数据，截至10月24日18时，已有18万余人通过本次国考报名的资格审查，不过，仍有职位处于“零报名”状态。

　　受招录规模缩减影响，从报名前三天的数据来看，2019年度国考报名的过审人数较往年同期有所下降。

　　作为国考的招人大户，税务系统在此次报名中的吸引力仍旧很高，报名开始前三天，报名过审的人数中，税务系统的报名人数占据相当大比例。

　　此外，从报名人数较多的职位来看，报名前三天，已有多个职位超过千人报名。而在竞争激烈程度方面，根据国家公务员局发布的报名统计表，截至24日18时，国家统计局云南调查总队有职位竞争比已达850：1。

　　新部门招录情况：部分职位竞争激烈

　　本次国考招录，新一轮机构改革后出现的一些新部门，普遍获得较高关注。

　　截至24日18时，应急管理部、农业农村部、文化和旅游部以及国家卫健委的某些招录职位，竞争比不断攀升。中国银行保险监督管理委员会，其在各地分局的诸多职位竞争也日趋激烈。

　　本次招录中，涉及北京新机场的职位也受到舆论关注。在本次国考招录人数较多的职位，中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 “北京新机场航站区派出所科员”一职计划招录40人，截至24日18时，报名过审人数为48人。

　　相比之下，同在北京新机场、计划招录人数较多的“货运区派出所科员”一职，当下过审人数依然为零。

　　报名高峰期即将来临

　　2019年度国考招录，考生报名时间为10月22日至10月31日。

　　虽仍处在报名前半程，不过，按照往年报名情况，从第五、六天起，国考报名将迎来高峰期，有可能引发网络拥堵。

　　“与第二天相比，报名第三天无人报考的岗位已经少了很多，需要提醒考生，切忌盲目等待最后的报名时间，还是多从职位条件等方面综合考虑，尽快选择一个合适的岗位报考，避开报考高峰。”华图教育公考辅导专家李曼卿表示。

　　此外，专家提醒，因所报职位可能面临审核不通过、需要改报的情况，尽早报名也能给审核及补充资料留足时间，避免意外的发生，同时给考生留出更多备考时间。

编辑： 唐巧燕

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