留学生如何锻炼独立生活能力

做饭这样的“小事"，对于独自在海外求学的学子来说，常常也是考验独立生活能力的大事。

出国后才发现自己还是“中国胃”！许多留学生念念不忘的，是家乡菜的味道。

做饭这样的“小事"，对于独自在海外求学的学子来说，常常也是考验独立生活能力的大事。

独立生活的起点

学会每天记录开销

“在澳大利亚感受最难的，就是‘吃’的问题。”就读于澳大利亚西悉尼大学的周筱雅如是说。

“澳大利亚是一个‘进口国家’，当地市场上的许多产品都是进口的，食品的物价较高。另外，我所在的学校没有学生餐厅，而外面的餐厅一顿普通的饭菜都要15澳元左右，折合人民币大约73元，这样的价格对于我们这些留学生来说有点高。”

依靠父母的资助在澳大利亚生活，周筱雅在很短时间内就学会了精打细算。“澳大利亚当地的餐厅，点餐份量很大，吃不完浪费掉可不是一个好习惯。”

“出国后才发现，自己是‘中国胃’。”周筱雅调侃道，“澳大利亚当地人的饮食习惯就是‘三明治拯救一切，两片面包夹起一个宇宙’。”在经历过起初的新奇后，周筱雅开始琢磨如何维持自己的健康饮食习惯。“国外的饮食比较油腻，即使找到亚洲餐厅，大部分菜品也是热量很高的咖喱之类的；而中餐的烹饪方法非常丰富，炒、烤、烩、蒸、煮，选择余地更大。”比较以后，她做出决定：要关注学业，也要兼顾好自己的生活品质。

必须学会独立生活的一个重要技能——做饭。

陈梦晓（化名）刚到韩国留学一年，她说：“我以前从不记账。来到韩国之后，发现餐厅的价格格外高，街边普通小店里，一份水煮肉片的价格都能高出国内餐厅的两倍。来韩国前，我不会做饭，即使父母催促我学习，我也会找借口推脱掉。”陈梦晓回忆道，“以前的我从来不进厨房，在家连天然气炉都不敢开。但是来到韩国之后，我发现必须要学做饭，因为它的确是生活的必须技能。”

“当然，我得到了朋友的帮助，教我下厨。在和朋友们一起做出一顿饭的过程中，我发现做饭原来是一件很快乐的事情。”陈梦晓说。

从“十指不沾阳春水”到“越来越喜欢探索做饭的技巧”， 陈梦晓有许多难忘的经历：“刚开始学做饭的时候，鸡蛋被炒成黑色。但我想，如果学会几道拿手菜，就可以请认识的韩国朋友和同学到家里来聚餐，于是就有动力坚持下来了。”回想起刚学做饭时的场景，陈梦晓笑道：“我特别害怕青菜在锅里‘噼噼啪啪’地油汁四溅，所以每次把菜放进锅后都赶紧跑出厨房，等锅‘冷静下来’我再赶紧跑回去。

独立能力的关键

懂得照顾他人感受

更重要的收获是，许多学生通过做饭，学到了如何在不同的文化环境中遵守公共规则，照顾他人感受。

谈到中澳生活中的差别，周筱雅分享道：“在澳大利亚，每家每户都要求安装烟雾报警器。中餐制作时的烹饪方法，比方说翻炒，会产生大量油烟。这时候如果处理不及时，报警器就会启动。在家里做饭一定要注意油烟问题，因为报警器响3次后，消防队就会赶来，而且消防队出动一次需要1700澳元，大约8000元人民币。所以对于我们留学生来讲，要特别注意家里的排烟系统。”

周筱雅认为，用合理的成本维系留学生活，是海外学子需要锻炼的能力。“比如留学生所享有的关于医疗、健康方面的福利，需要自己去搜集、了解有关信息。在拿到澳大利亚留学签证的时候，学生会被要求购买一份保险，因此大部分的医疗费用，都可以通过程序报销。澳大利亚的就诊费较高，我有一次因感冒去医院，被告知需要大概400多元的挂号费。当然，我用到了保险。所以，如果不主动去了解这些保障自己权利的资讯，就会遇到许多人担心的‘在国外生不起病’的情况。”

留学于美国加州大学欧文分校的张可欣（化名），平时将许多精力和时间投入到科研之中，在国内就餐时她通常选择校内食堂。到美国后，那些被忽视的生活乐趣重新回到她的世界里。“进入厨房才真正体会到‘治大国若烹小鲜’这句话的感觉。柴米油盐就像实验室里的工具药剂，需要花心思搭配研究。就像实验室中做一个项目需要经过一道道工序，做一顿饭也需要一道道工序，为了买到新鲜的食材，需要步行近半小时到超市采购，然后大家各司其责，备料的、掌勺的，分工合作着把晚餐做出来。”美国家庭的厨房里都配备有洗碗机，“以前在国内很少见到。洗碗机帮我们提高了生活效率。”张可欣说。

展现独立能力

以美味促进交往

“大家聚在一起做饭聊天，也是让合租舍友迅速‘破冰’的最好方法。”周筱雅说，“我的舍友分别来自英国、印度、西班牙等5个国家。中国饮食花样众多，第一次聚餐的时候，我给舍友演示包饺子和包子。她们都非常惊奇，直夸我手法专业，还加入进来跟我一起做。”

吃火锅也是增进友谊的一个不错的形式，在外国人眼中既热闹又新鲜，还好吃。

陈梦晓分享道：“我喜欢召集很多小伙伴一起做饭。因为韩国物价较高，多一些人可以多一些选择，而且花费平摊下来也更划算。有时候通过这种方式还能认识新朋友。来聚餐时，很多同学都会叫上自己的朋友一起来，既吃饭，又能通过一起做饭、一起打扫的过程，相互熟悉，从而扩大了交际圈。”

对于张可欣而言，饮食文化也是一个加强同学间联系的方法。“周末的时候，常常会有许多同学一起聚到家里，来自同一个地方的老乡可能之前并不认识，但是通过一起做饭吃饭，能聊起很多共同的回忆和话题，迅速拉近彼此间的关系。”张可欣甜蜜地回忆道，“我的男朋友就是我在留学期间认识的。我们都是武汉人，有一次他过生日，那时我们还不是特别熟悉，我就送了他一包速食的热干面，两个人一下子就因为故乡的特色饮食而有了共同话题。”