你的心理健康指数有几分？高中阶段心理问题三大症状“处方”快收好！

学习好就能拿高分？高中阶段，情绪变化快、心理波动大？学生、家长该如何正确应对？你给自己的心理健康指数打几分？

学习好就能拿高分？高中阶段，情绪变化快、心理波动大？学生、家长该如何正确应对？你给自己的心理健康指数打几分？

10月21日下午，由南方新闻网、广州市真光中学联合主办，广东祈福医院协办的“高考实验室”——真光中学专场活动成功举办。本次活动特别邀请到广东祈福医院神志病科主任医师石建博士，现场为各位嘉宾支招如何维护高中生的心理健康。大家一起来看看吧！

石建 祈福医院神志病科主任医师、临床心理学博士后

高中阶段是人格健全和发展的关键期，这时候如果学生出现心理问题，家长、老师需及时发现并对其进行积极的帮助，这样学生可能会因此获得更多心理成长和心智成熟的机会。石建博士指出“高中阶段的心理健康教育至关重要，围绕高中生心理健康做心理建设有着深远的作用”。如果学生有心理问题，但没得到及时帮助，可能会在本来心理不够成熟，外加高考以及各种成长烦恼带来的压力下，出现心理疾病，逐渐形成不健康的人格，对以后的人生长期发展造成不良影响。

案例分析

高考备考阶段，学生、家长的心理会有哪些波动和变化？石建博士结合两个案例分析表示，焦虑症、抑郁症、强迫症是高中生最常见的三种心理状态，他还现场支招家长，如何帮助学生科学合理的进行心理健康维护。

案例一

小李同学是重点高中高三生，上高三后，同学们发现，原来爱说爱笑活泼开朗的他，变得少言寡语。他跟心理老师说，“我有很多想做却不敢做的事情，怕耽误复习时间，一想到高考就不敢开心，生活无趣、乏味，不知道这种痛苦什么时候才能结束”。在他看来，高考与轻松快乐情绪是对立的，似乎只有保持紧张严肃的心态才能取得好成绩。抑郁症疾病典型表现是情绪长期异常低落，而小李同学如果长时间处于这样的认知和情绪中，很容易发生抑郁症心理疾病。

应对办法

心理学认为，一个人有什么样的情绪不在于这件事情有多困难，而是取决于他对这个事情的观念和看法。要想帮助小李同学改变情绪，首先要改变他内心中高考与轻松快乐情绪对立的错误观念，开心和快乐的积极情绪，对提高高考成绩有着很重要的作用，但平常也要维持适度紧张和焦虑，有利于学习效率和考试成绩的提高，这种焦虑和紧张有没有让你感觉到不快乐，开心不起来，如果是这样的话就要主动做出调整，听听音乐或者找一个倾诉的对象，把这种情绪表达出来，做到在高考阶段维持乐观轻松的状态。

案例二

进入高三后，小张同学抓紧每一分钟的复习时间，天天处在“我在努力，高考考不好，我的人生就完了”的想法下督促学习。高考临近，她发现自己似乎出了问题，晚上睡不着，白天总想睡，注意力不集中，明明刚做了的事情，忘了有没有做，考试本来记住的东西，考试时记不起来，反复检查很多题，很多精力浪费在答题之外的时间。小张同学长期这样下去很可能患上焦虑症和强迫症，强迫症是反复做一个动作，小张同学通过强迫行为让他获得一种安全感、掌控感，但是他这种策略是不健康的策略，会让焦虑越来越严重，让强迫越来越顽固，最终导致典型强迫症的发生。

应对办法

考生要以平常心对待高考。认为“高考考不好，人生就完了”的想法需要改变。要明白人生通往成功的道路有很多，不要对某件事情有绝对化想法，要看到这个事情更多的可能，这样心态会更平和一点。具体应该怎么做呢？我们可以把焦虑情绪转化为日常生活中的具体行为，比如，首先我们考虑一下要达到怎样的成绩，取得这样的成绩要求我们在日常学习中掌握哪些知识点，哪些知识点需要掌握但没有记住，按这样针对具体目标，然后再制定具体计划。如此一来，在详细执行学习计划的过程中，就可以渐渐把焦虑情绪化解掉。

家长怎么做？

面对高考，对于任何一个家庭来说，都是大事。家长在陪考过程中，也会产生各种各样的不良情绪，担心、紧张、生气。这个时候该怎么做来控制自己的情绪帮助学生维持健康的心态呢？

1家长需要主动管理自己的情绪

在高中阶段，家长要对自己的情绪进行主动管理。发现学生过度使用电子产品或成绩下降时，不要轻易指责他们，否则会对高中生压力大、脆弱的心态带来冲击，影响他们的自尊心和自信心。

2营造轻松健康的家庭氛围

学校的高考氛围已经很紧张了，在家里尽量不要给学生增加额外压力，不要总拿自己的孩子跟别人家孩子相比，不要打断家庭正常生活。有些家长在学生高考前，话不敢大声说，不敢看电视，甚至不去上班，这样只会给学生造成更大的压力，超出他们的承受上限。

总之，高考考生如同高空走钢丝的运动员，一个人太想成功，过于专注某件事情，患得患失，往往会因为压力太大造成失误。家长平时该做什么做什么，学生的兴趣爱好在不影响学习的情况下也可以照常进行。

如何给心理健康指数打分？

怎么给自己的心理健康指数打分呢？石建博士认为，可以从两个角度和一个量表进行测试，并提醒大家要对自己心理健康状态时刻关注。

1自身角度

如何做到主动发现自己是否处于健康的心理状态。

一看情绪是否稳定，如果情绪稳定，没有大的起伏变化，一般心理是健康的；

二看行为是否稳定，与之前比起来是否有大的变化，这种大变化是否对你带来困扰。比如，之前没觉得考试没什么重大意义，现在一提考试就紧张，注意力不集中。

三看社交意愿，是否有逃避社交倾向，不愿意出门，易怒。

四看睡眠质量，晚上入睡是否困难，梦多，白天不解乏；或是晚上睡得少，白天依然精力旺盛。

五看自己的状态，是否对学习造成影响，比如对课程力不从心，记忆力、注意力不集中。

2旁观者角度

除了上述自身检测外，也可以从家长、老师、同学等旁观者角度了解自己是否拥有健康的心理状态。

有些同学和之前比起来，行为上有较大改变，与周围大部分同学普遍行为模式有很大不同，那他可能处于心理压力较大的状态，或者已经患上心理疾病。除了纵向横向对比之外，还可以通过丰富的课外生活发现学生是否处于心理压力较大的状态。比如，对家里的宠物是否有暴力倾向，是否过分干净或过分邋遢，有无重复做一个动作等等。

一个量表

这个量表主要测查十个重要因子，也就是十个心理状态，每个心理状态六个问题，共六十个问题。评分标准看过来↓↓↓

面对不同心理健康量表评分，怎么应对？如果是某一个重要因子，三到四分之间可以进行自我调节，比如听音乐、找人倾诉，做运动。如果这样做一个月症状都没缓解，就需找医生进行诊疗。某一个重要因子四到五分之间，也可以进行自我心理调节或者找心理老师进行帮助，一周后再测一次，如果仍然4分以上也要去看医生。某一个重要因子或者量表总分5分以上，这时候说明已经有较严重的心理健康问题，最好即刻找找医生进行诊疗。

应该以什么样的心态去迎接高考呢？石建博士分享的内容真是干货满满！学会面对压力，学会调整心态，这不仅仅能为高考的稳定发挥助力，更能帮助我们在今后人生道路上，用更积极意识去塑造更好的自己。