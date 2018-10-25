这里有一份家庭教育指南，请家长们查收

父母是孩子最好的老师，父母的言传身教、一举一动都影响着孩子成长。如今，尽管孩子们一天的大部分时间都在校园里度过，但他们的品行、好的习惯、阅读兴趣、坚强的意志力以及幸福感其实都源于简单的家庭生活。

父母是孩子最好的老师，父母的言传身教、一举一动都影响着孩子成长。如今，尽管孩子们一天的大部分时间都在校园里度过，但他们的品行、好的习惯、阅读兴趣、坚强的意志力以及幸福感其实都源于简单的家庭生活。

教育好自己的孩子，对每一个父母来说都是需要专注一生的事业。

1良好的品行，来自父母

一个人无论成绩好坏与否，品行是关键。道德可以弥补能力的缺陷，而能力却难以掩盖道德的缺陷。但是孩子的品行很大程度上与他的家教有关。老师只是传道授业解惑者，家长却是孩子一生的影响者。父母的言传身教永远大于老师45分钟的课堂教育。

因此，想要让孩子有良好的品行，家庭教育才是关键！

2良好的习惯，来自父母

麻将桌旁、电视机前长大的孩子肯定和爱看书的家长教育出来的孩子，差别很大。这就是为什么很多家长边看电视边督促孩子认真读书时，收到的往往是强烈的逆反。

自己都做不到的事情，怎么能强迫孩子做到呢？

积极进取，有良好生活习惯的父母养育出来的孩子，大多数都是热爱学习，能够合理安排自己时间的人。父母在教育上会省很多心，所以当你百思不得其解孩子为什么有那么多坏毛病时，先好好检讨一下自己，也许就会找到根源所在！

3读书的兴趣，来自父母

很多家长埋怨自己的孩子不爱学习，不爱看书。但是却没有扪心自问一下，自己是否爱看书呢？孩子读书的兴趣是从小培养的，两三岁的孩子就该开始读书了，而不是等到了学校之后，让老师培养你家孩子读书的习惯。

你家里的书多，孩子读的书就多。父母起到好的表率作用，孩子就会效仿，反之，孩子只能模仿你做别的事情。是否从小阅读的差距，会在以后的知识层面，认知能力以及写作水平上表现出来。

4坚强的意志，来自父母

老师更多的教给孩子的是课本知识。良好的生活习惯、做人的道理、坚强的意志，这些都是要靠父母去培养的。老师没有义务帮你去培养，这些只能由家长从小在日常生活中培养。

如果你忽略了，那孩子也许成绩很好，但是意志薄弱，受不得半点挫折，所以情商教育也很重要。

5长久的幸福感，来自父母

一个人所在的原生家庭对他一生的影响都很大，夫妻恩爱，家庭和谐，在充满爱的环境里长大的孩子，注定要比家庭不健全，或者整日吵闹的家庭里成长的孩子要心里阳光很多。而这是老师给不了，却能决定孩子一生的！

一个好的老师，或许能够影响孩子三年五年，但是家长的影响力却是一辈子。孩子不是老师的，是你的，家长是孩子的第一任老师，也是孩子永远的榜样，请做个称职的父母！

教育你的孩子，只是老师工作的一部分，但你不一样，孩子是你的唯一，教育好自己的孩子，永远是你最重要的事。