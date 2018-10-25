2018年广东成人高考考试将于10月27日-28日举行。考试即将来临，小编为大家整理了考生考试的注意事项，希望能帮助考生做好赴考准备，顺利过关~

2018年广东成人高考考试将于10月27日-28日举行。考试即将来临，小编为大家整理了考生考试的注意事项，希望能帮助考生做好赴考准备，顺利过关~

广东省2018年成人高考考生考试注意事项

一、考生领到试卷、答题卡、条形码后，须认真检查试卷、答题卡页数，核对条形码上的姓名、考生号、科目是否与准考证上的内容相一致，如有缺页、空白页、漏印及条形码与考生本人的姓名、考生号不一致，请举手说明更换。

二、考生必须用黑色字迹的签字笔或钢笔在答题卡的左上角的有关栏目上写上本人的考生号、姓名、考场号、座位号，并在答题卡指定的位置上横贴条形码及用2B铅笔根据所发试卷填涂试题类型（A或B）。凡漏填、错填或字迹不清的答卷、答题卡无效。答题卡不能折叠、撕破、穿孔，要保持答题卡清洁。

三、考生必须在单页码答题卡右上角的“条形码粘贴处”栏内正确粘贴条形码。考生粘贴条形码时，需将条形码横贴在答题卡“条形码粘贴处”栏框内，注意不能超出框外，避免影响答题卡的扫描。

四、选择题的答题必须用2Ｂ铅笔在答题卡上的选择题答题区域作答，修改则需用塑料胶擦擦干净。非选择题必须用黑色字迹的签字笔或钢笔在答题卡上的非选择题答题区域各题指定位置作答，否则答案无效。在答题卡上作答，字迹须工整、清楚，填涂要规范，不准使用涂改液、涂改带涂改。

五、在开考信号发出前或考试终了信号发出后答题按考试违规论处。离每科考试结束前30分钟，才准交卷出场。

六、考试时考生要注意答卷、答题卡的摆放位置，以免被其他考生抄袭，造成考试被动违规。

七、交卷时在监考员清点试卷、答题卡无误后，考生方可离开考场。不准将答题卡、试卷、草稿纸等带出考场，否则将被取消考试资格。

（广东省教育考试院）