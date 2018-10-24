国家统计局：中国就业形势稳定 就业质量稳步提升

中国国家统计局人口和就业统计司司长李希如23日表示，2018年三季度，在经济增长带动和各项稳就业、促就业政策支撑下，中国就业形势继续保持稳定，城镇就业规模持续扩大，就业结构不断优化，就业质量稳步提升。

中国国家统计局人口和就业统计司司长李希如23日表示，2018年三季度，在经济增长带动和各项稳就业、促就业政策支撑下，中国就业形势继续保持稳定，城镇就业规模持续扩大，就业结构不断优化，就业质量稳步提升。

首先是城镇调查失业率保持低位。2018年7-9月，全国城镇调查失业率分别为5.1%、5.0%和4.9%，除7月份与上年持平外，8、9月份均比上年同期低0.1个百分点。其中，25-59岁的主要就业人群城镇调查失业率持续稳定在4.3%-4.4%的较低水平。环比看，7月份受高校毕业生集中毕业影响，失业率有所升高，随后逐月走低，9月已降到5.0%以下。

其次是就业规模持续扩大。李希如透露，据初步测算，9月末，中国全国城镇就业总量达到4.33亿人，比2017年末增加900万人以上。

在就业总量增长的同时，就业结构继续优化。9月末，全国三次产业就业人员比重为27.4：28.0：44.6，其中一、二产业比重同比分别下降0.7和0.1个百分点，三产比重上升0.8个百分点。在三产内部，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等新兴服务业就业人员数量同比增速居前。

第三是就业质量稳步提升。李希如指出，2018年三季度，中国就业质量继续提升主要体现在三个方面：

一是工资水平保持较快增长。1-9月，全部规模以上企业就业人员平均工资比去年同期增长10.2%，增速提高2.8个百分点。

二是工作时间保持稳定。9月份，城镇各类企业就业人员周平均工作时间为46.1小时，其中周工作时间不足35小时的就业不充分人员比重较去年同期下降0.2个百分点。

三是就业人员工作稳定性增强。与上年同期相比，9月份城镇企业就业人员劳动合同签订率提高0.1个百分点；在签订的劳动合同中，长期劳动合同占比提高0.2个百分点。