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不要让网瘾“慰藉”孤独的留守儿童

2018-10-24 07:34 来源：中国青年报
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　　随着智能手机和无线网络的普及，农村孩子沉迷于网络直播、手机游戏等现象愈发严重，甚于条件更好的同龄城市孩子。这当然有环境的因素：城市孩子有父母的管教和督导，而且城市文化设施完备，即便父母不给他们报太多辅导班、兴趣班，他们也可以去图书馆、游乐园、公园等场所。但是，农村留守儿童就不一样了，农村公共文化设施相对匮乏，很多农村儿童除了家校两地，基本无可靠的文娱场所。

　　我成长在农村，对此深有体会。很多农民工迫于城镇住房昂贵等原因，往往会将孩子交给父母进行隔代抚养。爷爷奶奶固然对孩子照顾得无微不至，但主要关心孩子的饮食起居，对其思想和兴趣缺乏了解，对孩子沉迷于手机的危害缺乏深刻认识。很多外出务工的家长为了缓解思亲之苦，往往会为儿女提供一部智能手机。如此一来，孩子手机成瘾也就不足为奇。

　　父母不在身边，很多致力于解决留守儿童手机成瘾的方案容易流于空谈。譬如，很多手机游戏已上线防沉迷系统，但在父母远隔千里的背景下，此类措施效用极其有限——缺乏父母的监督，很多留守儿童会利用他人身份信息注册手机账号，轻而易举绕开防沉迷系统。

　　对这些留守儿童的父母来说，避免孩子沉迷游戏和网络直播并非易事，无论是资金还是技术，都在由农村向乡镇、由小城市向大城市流动，农村产业空心化加剧。要遏制留守儿童手机成瘾，关键在于筑牢乡村产业，让农民工能够在家门口找到得以养家糊口的岗位，从而兼顾家庭和工作，在教育孩子和赚钱养家之间求得平衡。企业、教育部门和学校虽有使留守儿童免于沉迷手机的责任，但终究力不从心，无法像父母亲一样，时时刻刻对孩子督导和关心。

　　筑牢乡村产业已经迫在眉睫。这不仅关乎留守儿童的童年幸福，还涉及到他们的未来。从小处说，这关乎孩子能否顺利升学，改变命运；往大里说，这关乎寒门子弟阶层变迁。不能因为现实困境就让留守儿童问题放任自流。

　　一位知名企业家曾自述，给母校捐了千余万资金，分设了奖学金和助学金，奖学金很容易发，但助学金却连申请的人都很少。后来校方告知，助学金实在不好发，因为学生中来自贫困家庭的孩子可能连30%都不到——而多年前，这个数字约是70%。

　　这个故事道出了农村学生升学的艰难，而留守儿童则更是农村学生中的弱势群体。若不下决心改善当下的情况，留守儿童就有可能陷于手机游戏和视频直播的围猎之中，最终在与城镇孩子的竞争中掉队。

编辑： 唐巧燕

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