簇簇红叶，或在枝头，或落尘土，红似烈火，如天边流霞，装点出秋之浪漫，托起秋日红色的梦。

簇簇红叶，或在枝头，或落尘土，红似烈火，如天边流霞，装点出秋之浪漫，托起秋日红色的梦。

今秋，一起领略红叶之美。品诗文，邂逅红叶美景。

山 行

唐·杜牧

远上寒山石径斜，

白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚，

霜叶红于二月花。

▍赏析：这是一首描写和赞美深秋山林景色的七言绝句。因为夕照枫林的晚景实在太迷人了，所以诗人特地停车观赏。这首小诗不只是即兴咏景，而且进而咏物言志，是诗人内在精神世界的表露，志趣的寄托，因而能给读者启迪和鼓舞。

思远人

宋·晏几道

红叶黄花秋意晚，千里念行客。飞云过尽，归鸿无信，何处寄书得。

泪弹不尽临窗滴，就砚旋研墨。渐写到别来，此情深处，红笺为无色。

▍赏析：林叶转红，黄菊开遍，又是晚秋时节，我不禁想念起千里之外的游子。天边的云彩不断向远处飘去，归来的大雁也没有捎来他的消息，不知道游子的去处，能往何处寄书呢？就“寄书”二字发挥，写以泪研墨，泪滴红笺，情愈悲而泪愈多，竟至笺上的红字褪尽。用夸张的手法表情达意，写出感情发展的历程，是此词艺术上的突出特点。

天净沙·秋

元·白朴

孤村落日残霞，轻烟老树寒鸦，

一点飞鸿影下。

青山绿水，白草红叶黄花。

▍赏析：此曲开篇先绘出了一幅秋日黄昏图，营造出一种宁静、寂寥的氛围，再以名词并列组合的形式，选取典型的秋天景物，由远及近，描绘出一幅色彩绚丽的秋景图。秋景也由先前的萧瑟、寂寥变为明朗、清丽了。

山 中

唐·王维

荆溪白石出，

天寒红叶稀。

山路元无雨，

空翠湿人衣。

▍赏析：绚烂的霜叶红树，本是秋山的特点。入冬天寒，红叶变得稀少了；这原是不大引人注目的景色。但对王维这样一位对大自然的色彩有特殊敏感的诗人兼画家来说，在一片浓翠的山色背景上，这里那里点缀着的几片红叶，有时反倒更为显眼。它们或许会引起诗人对刚刚逝去的绚烂秋色的遐想呢。所以，这里的“红叶稀”，并不给人以萧瑟、凋零之感，而是引起对美好事物的珍重和流连。

和杜录事题红叶

唐·白居易

寒山十月旦，霜叶一时新。

似烧非因火，如花不待春。

连行排绛帐，乱落剪红巾。

解驻篮舆看，风前唯两人。

▍赏析：诗人展开了想象的翘膀，把秋天的红叶写得如火、如花、如绛帐、如红巾。在诗人眼中，秋色中的寒山也是那样美丽，那样可爱，那样动人。诗人用他那生动的语言，在我们面前描绘出一幅美丽的风景画，使我们好像也置身于诗情画意之中了。

（来源：央视新闻、古诗文网）