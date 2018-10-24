广东高考美术术科统考明年1月12日举行

广东省2019年普通高等学校招生统一考试美术术科考试将于2019年1月12日举行。今天，广东省2019年普通高等学校招生统一考试美术术科考试大纲新鲜出炉啦！赶快来看看吧。

广东省2019年普通高等学校招生统一考试美术术科考试将于2019年1月12日举行。今天，广东省2019年普通高等学校招生统一考试美术术科考试大纲新鲜出炉啦！赶快来看看吧↓↓↓

一、考试性质

普通高等学校招生美术术科统一考试（以下简称美术术科统考）是面向报考普通高等学校美术类专业的考生进行的专业基础技能测试，是我省普通高考的一个重要组成部分。

二、考试能力要求

美术术科统考要求测试考生的艺术修养、审美能力、观察能力、造型能力、表现能力和技法的运用能力。

三、考试科目和考核目标

美术术科统考包括素描、色彩、速写三门科目。

素描考试，考查考生的造型基础和对形体、结构、体积、空间、质感等方面的理解、认识和表现能力。

色彩考试，考查考生对色彩的感受能力、认识能力和色彩技法表现能力。

速写考试，考查考生在较短的时间内完成对人物动态、人物动态组合以及人物与场景的整体表现，同时注重考生对人物的比例、结构、动态的准确把握以及画面的构图和处理。

四、考试成绩计算办法

考生美术术科统考的总分为素描、色彩、速写三科得分之和。素描、色彩、速写均按满分100分进行评分。美术术科统考的满分为300分。

五、各科目考试内容和考试要求

（一） 素描考试

1.考试内容和形式

考试内容：静物、人物头像、人物带手半身像。

考试形式：写生；表现由考场提供的图片或相关资料所规定的内容；默写文字材料所描述的内容。

2．考试用具和材料要求

①素描纸（考场提供）；

②铅笔、炭笔均可（考生自带）；

③画板或画夹（考生自带），要求不大于4开并且干净（无任何图案、图形等痕迹）；

④相关绘画用具（考生自带）；

⑤答卷上不允许喷洒任何固定液体。

3．考试时间

3小时。

4．评分标准和占分比例

符合试题规定及要求；造型准确，有较强的表现和塑造能力（包括比例、结构透视关系、特征、空间关系等）；正确理解对象结构及体面关系，并能完整地表现；画面调子对比明快，素描关系正确，表现生动，形体刻画深入，画面整体效果好。

（二）色彩考试

1．考试内容和形式

考试内容：静物、人物头像。

考试形式：写生；表现由考场提供的图片或相关资料所规定的内容；默写文字材料所描述的内容。

2．考试用具和材料要求

①水彩纸（考场提供）；

②水粉或水彩颜料均可（考生自带）；

③画板或画夹（考生自带），要求不大于4开并且干净（无任何图案、图形等痕迹）；

④相关绘画用具（考生自带）；

⑤答卷上不允许喷洒任何固定液体。

3．考试时间

3小时。

4．评分标准和占分比例

符合试题规定及要求；有明确的色调意识和良好的色彩感觉，构图合理，色彩关系明确生动，画面富有美感；色彩与形体结合紧密，表现生动，形体刻画深入，画面整体效果好。

（三）速写考试

1．考试内容和形式

考试内容：人物动态、人物动态的组合、人物与场景的组合。

考试形式：写生；表现由考场提供的图片或相关资料所规定的内容；默写文字材料所描述的内容。

2．考试用具和材料要求

①素描纸（考场提供）；

②铅笔、炭笔、钢笔均可（考生自带）；

③画板或画夹（考生自带），要求不大于4开并且干净（无任何图案、图形等痕迹）；

④相关绘画用具（考生自带）。

3．考试时间

30分钟。

4．评分标准和占分比例

符合试题规定及要求；能够准确地画出试题所要求的动态特征，有较强的画面组织能力和造型能力；比例正确、动态特征鲜明，表现手法生动；主次分明，节奏感强，能够较深入地刻画主体对象的细节。