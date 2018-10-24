名不副实、安全隐患多 考研培训机构为何乱象不息

针对考研的培训由来已久，考研辅导机构的数量也在逐年上升，其中的乱象更是愈演愈烈。不少学生反映，考研培训机构收费高性价比低、辅导内容师资和广告不符、培训环境差、安全隐患多，不仅让价格高昂的学费打了水漂，耽误了考研前珍贵的复习时间和复习进度，直接会影响考研结果。

万象

考研培训机构为何乱象不息

10月10日起，2019年考研开始了网上的正式报名，大学里的考研党如今进入了最后冲刺时间。从暑假开始，考研培训的广告贴满了一个又一个高校，高校周围的培训机构也开始了一轮又一轮的冲刺辅导，“二战辅导班”“冲刺备考营”“名师一对一”让备考学生心甘情愿地掏空腰包。

针对考研的培训由来已久，考研辅导机构的数量也在逐年上升，其中的乱象更是愈演愈烈。不少学生反映，考研培训机构收费高性价比低、辅导内容师资和广告不符、培训环境差、安全隐患多，不仅让价格高昂的学费打了水漂，耽误了考研前珍贵的复习时间和复习进度，直接会影响考研结果。

上万学费换来的原来是夸大宣传

如今，在网上搜索“考研培训”就可以看到各式各样的考研机构所做的广告。中国青年报·中青在线记者看到一家北京知名考研机构的广告上写着：“30800元起，全科辅导补习，热门专业定向辅导，985、211名校对口专业辅导。”在另一家北京某考研机构的宣传单上，则是“28800元起，全日制上课，随报随学，一线名师大咖任教”等字样。

中国青年报·中青在线记者发现，根据网上的报价，几乎所有线下的考研培训课程均在2.5万元以上，线上视频培训也在千元以上。然而，如此高昂的学费下，学生努力就能出成绩吗？

来自郑州市某高校的凌宇，花了1600元购买了一家考研机构的数学、英语、政治三门线上视频辅导班。他表示，教师和宣传中的名师不符，发放的教材版本陈旧，课时安排没有规划是主要问题。

凌宇报名的视频班是在教室内看视频，不是面授。不同学校的学生需要到该培训机构安排的教室上课，教室设置和平时上课大教室差不多，都是用投影仪播放视频。

凌宇表示：“当时宣传说的3名老师，只有一名是广告上说的名师。和视频配套的书是老版的。数学的培训，视频内所对应的是2017年12月出版的教材，而发给我们的教材是2017年9月出版的。视频内讲的页码都对不上。”

凌宇还表示，考研课程的时间是临时安排的。“没有一张明确的时间表，哪天上课就看学校驻校老师的安排。一般都是前一天晚上通知，第二天就上课，很多时候时间都冲突。暑假之前的课差不多都是临时安排的，现在的课倒是有大概的排课。”

谈及这个课对自己是否有帮助，凌宇承认有一些帮助，但是规划上很乱，“花的钱和收获不是很对等，浪费了好多时间”。

无独有偶，据2017年《楚天都市报》报道，一男子与武汉一家教育培训机构签订研究生“保过”协议书，结果未能考过。该协议书约定，培训班收费12万元，该男子在报名时先交初试培训费8万元，初试通过后进入复试环节再支付剩余4万元。培训机构拒绝退费，法院判令该培训机构返还7.7万元培训费给原告(扣除3000元资料费)。

根据中国裁判文书网的公开资料显示，南京某大学在校大学生，报名参加了南京赛学教育科技有限公司的一个价值1.68万元的考研课程，该机构宣称其会提供全程小班面授、一对一定制课程等服务，但学生报名后并未享受到其承诺的服务，因而将该机构告上法庭。法院一审判决，根据学生自认其已经接受培训的情况以及机构提供的考勤记录，酌定机构应退还培训费1.3万元。

在哈尔滨某高校就读的陈童也有类似的遭遇。她在不久前报名参加了“领航考研”一个价值1.28万元的英语单科辅导班，“这是英语里最贵的班了”。陈童说：“宣传时，他们说自己与其他机构不同，会找最专业的老师，最有经验的团队，寒暑假会请很多‘大佬’讲课。他们有北外的老师当‘门面’，招生的时候过来作讲座，说得非常诱人。”

然而陈童发现，真正授课的老师是本地的，北京来的老师就上了几天课。陈童对记者说，“感觉就是被坑了。”

来自北京市某高校的李靖花了2.6万多元报名参加了“跨考教育”的“网课+暑期集训+名师一对一”的全方位辅导。然而上课了她才发现，该考研机构的“专业课一对一”老师请的是目标院校的师兄师姐。

李靖说：“师兄师姐能提供专业课的书单，并且划重点和标出不会考的点，在学习上可以起到辅助作用。至于知识点的讲解，只是念一遍讲义或者专业书上的文字而已。我所上课程的任课学姐偏应试型，有些概念其实她也不太懂，她只是靠硬背下来的。”

上课成了“游击战”，授课地点安全隐患多

由于报名人数多，大班授课常见，不少考研机构都是通过租用学校或者社会上的大教室、礼堂、报告厅、体育馆等场所授课。然而，没有稳定的授课场所有时让学生们听课成为一种煎熬。

“当初报这个班，我们看中的是暑期在学校里上课，结果到了暑期，我们上课地点不但不在学校里边，还时常改地方。”来自河北省某高校的学生于洁在今年暑假报名参加了领航考研的金钻班，花了家人两万元，如今她十分失望。

“从我们学校到上课的地点得坐一个小时的车才能到，暑假是一年最闷热的时候，我们晚上下课后等校车最少要花费20～30分钟。有一次晚上9点下课，我们10点才坐上车。我们去问他们为什么不在学校里边上课，他们只是支支吾吾说领导安排有变化，他们也没办法。”于洁告诉中国青年报·中青在线记者。

在一些住宿制的培训班中，住宿条件差，与宣传不符，安全隐患多成为备考学生对考研机构最不满意的一点。

对此，李靖也深受其害，因为她的寝室疑似甲醛超标。

李靖告诉中国青年报·中青在线记者：“有一栋新装修好的楼，因为是豪华四人间，屋里是木质的上下床。假期的时候，该机构说因为木床放进去以后甲醛超标了，所以换成了铁床。集训开始同学们住进去后，还是有明显的刺鼻气味，有些同学买了甲醛试纸测出来甲醛超标三四倍。8月份，很多同学情绪激烈地反映了这个问题。”

对此，跨考教育(北京)一名丁姓负责人曾参与过此事的处理过程。她告诉中国青年报·中青在线记者，该机构为学生检测室内甲醛含量时自己就在场，同学的检测方法并不专业。“甲醛的问题，我们是用专业的仪器检测的，并不超标，而且有老师也住在那栋楼。同学们所说的身体难受，是感冒。”她表示，如果担心甲醛问题，可以住在其他宿舍楼，或者早点报名，有机会选更好的宿舍。

学生维权难，考研机构监管值得关注

对于考研党来说，考研机构的乱象早已常见，但是如何维权却成为学生们最大的难题。对于这些学生来说，备考时间宝贵，每一个阶段都有满满的复习计划。考研培训机构出现的种种问题，轻则破坏同学们的复习状态，重则扰乱复习进度，对考研成绩有直接影响。而维权对于这些时间紧迫的学生来说更是难上加难，很多同学就此吃了哑巴亏。

来自河北省某高校的大四学生董华告诉中国青年报·中青在线记者，自己所在的考研集训班有名师与宣传不符、上课环境差、住宿条件差等问题，为了维权，学生与培训机构之间发生了冲突，一次“起义”之后，问题才得以改变。

“我报的这个集训班是领航考研的金钻产品，1万块钱左右的，7月16日开营，大概8月底结束，集训营全天上课。”董华表示，开始时，他们在石家庄东华铁路学校上课，学生住在4人间的学生公寓，并不是宣传所说的两人间，并常会有停水现象，当初承诺全程名师，但事实上只有刚上课的几天是名师。

董华表示，对于环境、师资不满的学生越来越多，大家自发地建了群，这个群人数最多时有200多人。“有次下雨，教室漏雨，而且也停电了，课都没有上成。”在向家长、媒体、消协等多方反映后，并在微博等网络渠道发声后，该机构终于有所作为。

据董华透露，第二天学生们就换到了石家庄平山县西苑度假村宾馆上课，部分老师按照宣传时的承诺换成了名师，管理也比以前严格了。

对此，中国青年报·中青在线记者联系了河北省领航考研应对此事的负责人李帅，他表示，一开始住宿环境是和宣传有所出入，但都已进行了调整，今后的集训可能将都在这家平山县的宾馆。暑假的集训课程的确有一部分没有按承诺配备名师，今后会借鉴经验，把所有问题规避，并表示不会再出现类似停电等现象。

对于考研机构虚假宣传等问题，有专家指出，对于一些考研机构承诺无法兑现、进行虚假宣传等触及法律红线的问题，应当按照广告法等相关法律规定查处。中国教育科学研究院研究员储朝晖在接受中国青年报·中青在线记者采访时分析指出，由于当下就业的压力比较大，考研的人数增加，刚性的需求增加了，就催生了不少考研机构。

储朝晖表示，“真正的问题是要系统地、从源头上去解决考研机构丛生的问题，改革研究生的入学考核模式，增加对研究能力的考核，弱化培训对考试价值。”

(为保护学生，文中学生均为化名)