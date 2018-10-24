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禁止“家长作业”让减负落到实处

2018-10-24 08:59 来源：北京晨报
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　　近日，部分学校给家长布置作业，甚至让家长批改作业的“作业乱象”引发热议。家庭作业变身“家长作业”引关注。记者盘点发现，除北京外，至少还有6省份已出台关于加强中小学作业管理的措施。多地将家长批改作业列入“明令禁止”行为；学校给家长布置作业也属于限制或禁止范围。专家指出，批改作业是教师的基本职责，不能让家长代为完成。不过，也有受访家长、教师表示，学校给家长布置一些“轻量级”任务有助于增强亲子互动、对家长了解孩子学习情况也有助益。

　　●批评

　　让家长批改作业

　　是一种懒教行为

　　批改作业是教师的基本职责，“不能让家长代为完成”，是履行职责的底线。即使老师省出的时间用来做其他教学上的事情，但因为多少减轻了自己的工作量，也是一种偷懒的行为。同时也必然增加了家长的负担，“有的家庭父母没空，甚至由爷爷奶奶上阵。”对学生家长正常的生活和工作都是一种干扰。

　　而有家长认为，家长批改作业，既能体验老师的工作，更好地了解孩子的学习情况，还能进一步加强家校联系。其实也并非可以通过批改作业来实现。对于帮助学生学习，家长毕竟只是起辅助作用，批改作业由家长代劳，因“喧宾夺主”，其效果有可能适得其反，也给家长留下懒教的印象，不利于家校之间的良性循环。因此，就算有家长愿意批改作业，学校也不能做统一的布置。

　　不仅如此，这还必然影响教学的效果。于家长，并非都有批改作业的能力，如果批改不正确，反而误导孩子的学习。至于“由爷爷奶奶上阵”，如果年老体弱乃至“老眼昏花”，更未必能称职。而作为老师，不仅可以保证批改的正确，凭借专业知识和能力，还可以在批改作业中及时发现家长不能发现的问题，并在第一时间解决，这显然是家长所不可替代的。

　　教育固然需要探索和创新，但以学生为本是不变的宗旨。也是为人师者的底线。让家长替老师批改作业，如果也算是一种“创新”，那么，体现的恰恰是以老师为本，为的是自己可以多一点轻松。而这正是“让家长批改作业”的令人沉重之处。钱夙伟

　　●观察

　　有些家长

　　过度参与学校教育

　　禁止家长批改作业，是一种纠偏，具有导向意义。

　　事实上，学校是教书育人的地方，老师肩负着教育、管理好学生的社会责任，让家长批改作业，等于让家长承担了部分重要的教学管理工作，过多地依赖于家长管理教学事务，那么，还要学校和老师干吗？这种怪现象的存在，是家长大包大揽惯了，还是一些教师履职不够，值得探究。至于学生的家庭作业，变成了“家长作业”，显然已经背离了家庭教育的初衷。因此，禁止家长批改作业，也是从源头上杜绝“家长作业”；让家庭作业，真正成为“学生作业”。

　　值得注意的是，一些家长本身就存在过度参与学校教育的现象，对于禁止家长批改作业的规定，心存抵触情绪。更有甚者，一些家长乐当“陪读族”。不可否认，家长陪读，已成为一种社会现象，一些家长宁可放弃自己的事业，也要给孩子当全职陪读，是中国传统教育观念的表现。殊不知，家长陪读，实际上是对学校教育过程的过度参与，是对孩子溺爱到极致的一种表现，不仅会削弱学校的教育功能，从长远看，也不利于孩子身心的健康成长。

　　可见，禁止“家长作业”，更须治理“家长作风”。家长对老师教学的过度参与，实际上是对学校教育秩序的一种横加干涉，反而推高了家庭和学校的教育成本。如果教育部门和学校对这种过度参与的“家长作风”，不加以管理和制止，任其无序发展，势必会污染校园学习空气，甚至会影响到学生的学习进步和身心健康。特别是，禁止家长批改作业，关键是要严控家庭作业。比如，严格控制每日作业总量和时间，小学一二年级不布置书面家庭作业，严格控制小学中高年级、初中和高中学生每天书面家庭作业总量。这样，不仅减轻了学生课业负担，而且也压缩了家长过度参与的空间。　　汪昌莲

　　●支持

　　就该来些刚性约束

　　尽管有观点认为，家长是孩子的第一任老师，也有必要帮助孩子学习，适量、有质量的“家长作业”有利于孩子的学习，能帮助家长了解孩子的学习情况。因此对于学校布置的“家长作业”，评判标准不应绝对化，也不该一刀切。但更有观点认为，教师布置的作业必须由教师批改，这是教师的基本职责，不能让家长批改。起码，“家长作业”不能演变为完全由家长包办的作业，避免给家长造成较大负担。

　　这些观点虽然都有道理，但相形之下，后者无疑更为“主流”。“作业乱象”所以引发热议，除了不是“适量、有质量”，更在于走样变味，进而演变为完全由家长包办。这显然是种责任错位和守土无责，严重偏离了教育的本义，必须采取措施，加以治理。如今多个省份出台方案、发布禁令，正是为此而来。这是以问题为导向，回应社会关切的可喜态度，更是以刚性约束举措，治理“作业乱象”的具体行动，值得期待。

　　实践证明，治理“作业乱象”，促使教育回归本义，光靠一般的说教不成，只有一些“原则”上的规定，恐怕也无济于事。只有来些看得见、摸得着，具体可操作的刚性约束才会管用。

　　事实上，即便家长是孩子的第一任老师，也有必要帮助孩子学习。但这是有前提、讲条件的。一方面，不是每个家长都文化不低、学识了得，都能够胜任给孩子批改作业的“重任”。同时，这“第一任老师”，也不是仅指“帮助孩子学习”，而是被赋予了其他方面更多的内涵。

　　当然，“作业乱象”频发，说明教师自身也深受作业之困，解困的办法除了就事论事，以刚性约束进行有针对性的治理，还在于要提高学生的成绩，不应追求作业的数量，而应注重作业的质量，更在于要让教育真正摆脱应试，回归素质。张国栋

　　●建议

　　厘清家校共育边界

　　给家长布置作业、要求家长批改作业等，异化了家校关系。

　　长期以来，在具体实践中，虽然“家校共育”的理念已经深入人心，并被运用于各地的实际教育教学当中，但到底哪些事情或方面是学校或老师必须要做的，哪些是家长应当协助的，或者哪些是家校商量后确定的，都没有明确的规定，甚至缺乏起码的指导意见。在此基础上，加上其他因素促使，如学校尤其是老师课堂教育不到位，家长和学生在孩子家庭作业布置的问题上缺少发言权，家长对老师不合理的批改作业要求过于长期忍让等，包括要求批改作业在内的“家长作业”便很容易出现。

　　直白一点讲，“家校共育”的边界一直没有被很好厘清，才使“家校共育”走形变味。治病纠根，对症下药，方才稳准有力。因此，在遏止家长批改作业等在内的“家长作业”等问题上，最紧要、直接和急迫的一项工作就是要抓紧厘清“家校共育”边界。具体讲就是要针对不同地区，地方的教育主管部门在出台总体治理措施的基础上，也要同步结合教学实际等，针对“家校共育”出台进一步明确家校责任和行事边界的指导意见或规定，让家校在教育互动中有准确遵循，并强力落实。

　　事实上，关于这一点，今年初民进四川省委向四川省政协十二届一次会议提交的《治理“家长作业”促进义务教育健康发展的建议》的集体提案中，就提出了厘清家校职责边界的明确建议，值得关注乃至借鉴。

　　当然，要想彻底遏制“家长作业”，仅靠这一点也是不足的。还需通过多种宣传激励方式，唤回教师积极教育的意识和作为；进一步强化平衡教育、透明教育、廉洁教育建设，让家长在家校教育的问题上，能够有正确平衡的心态。余明辉

　　●三言两语

　　现在已有多个省份明令禁止家长批改作业，从背后可以看出家长批改作业已泛滥到何种程度。否则，不会引起省级教育部门的注意并出台禁止性规定，也暴露了家长对批改作业的相当不满。

　　——李元

　　不得不说是孩子的作业家长都已经纠正了，作为老师根本不知道孩子的弱项在哪里，在讲课就没有针对性，从一定程度上造成了资源浪费。

　　——王雨

　　教育主管部门出台规定禁止家长批改作业，可以说是双赢之举：既能增强老师的责任心提高教学的针对性，又抚平了家长的怨声载道，让作业批改回归正常轨道。

　　——李方向

　　没有痛觉难以让老师自动纠正，必须明确罚则禁止让家长批改作业。

　　——何卓

　　家校合作不是布置“家长作业”的理由。

　　——毛建国

编辑： 唐巧燕

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