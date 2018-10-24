争夺人才红利 “抢人大战”提前打响

不少高校就业处教师直呼：企业到校园抢人的大军来了！云就业平台负责人孙柏介绍，他们从后台也观察到，今年企业参加的校招规模、场次，都比往年有大幅提高。

“以为10月来招人，不晚了，没想到需要的电子信息、自动化、计算机科学与技术的毕业生还是被‘抢购一空’，要是早来就好了！”在杭州电子科技大学，来该校招聘的中国航空工业昌河飞机工业有限公司人事科科长李贵光向该校就业处教师彭萌萌“抱怨”。

尽管来晚了，但中国航空工业昌河飞机工业有限公司还是在杭电开设了宣讲会。为了弥补“损失”，昌河飞机工业有限公司拿出看家本领，派出自家研发的飞机到校表演。

企业到校园抢人才

杭电招生就业处处长陆向华说，以往就业季，高校就业部门都希望优质企业增加招录名额。“但最近一两年，主动到学校招人的企业越来越多”。

据介绍，今年秋招期间，杭电举办的企业宣讲会将超过500场，比去年增加60%以上。除了杭州的企业，还有不少来自上海、北京和深圳的企业。

彭萌萌说，去年杭电平均每天安排的企业宣讲会大概6~7场，而今年高峰期每天有14场，有时还不得不临时加场。“即使往年以春招为主的企业，今年秋招期间也纷纷来学校。”

浙江理工大学也感受到了今年秋招的火爆。学校招生与就业指导处副处长梁琳说，到校招聘企业的层次和规格也比以往高。

梁琳介绍，现在浙理工每周的宣讲会平均在五六十场，以往基本是人力资源部经理来，现在都是企业负责人出马。学校每周一场的行业专场招聘会，企业报名场场爆满。

据悉，目前在浙江理工大学就业网注册的企业超过1万家，这学期参加招聘会的企业近1000家，提供岗位10987个。

据云就业平台数据显示，今年前三季度，企业进校提供职位数比往年有大幅度增长，以通信工程专业为例，湖南科技大学去年全年企业进校提供职位为1905个，今年前9个月提供数为4421个，同期增长132.07%。华南农业大学增长182.24%，长春工业大学增长44.50%，西安建筑科技大学增长32.03%。

同时，进驻大学开宣讲会的企业数量也大幅增加。西安建筑科技大学今年1月9月企业宣讲会为1002个，而去年全年为646个。南华大学增长54.16%，长春工业大学增长44.98%。

不少高校就业处教师直呼：企业到校园抢人的大军来了！云就业平台负责人孙柏介绍，他们从后台也观察到，今年企业参加的校招规模、场次，都比往年有大幅提高。

一些城市主政者赴高校招揽

企业为何提前到高校“抢人”？孙柏认为，一方面各行业新旧产能转换，对创新人才需求量加大，一方面也是城市争抢人才现象的升级版。

“也反映出社会人才需求的结构性情况。”浙江省信息化与经济社会发展研究中心主任陈畴镛教授分析，国家正在致力于网络强国、数字中国建设。浙江省是国务院批复的首个国家信息经济示范区，浙江省委把“数字经济”作为“一号工程”，杭州最近又提出打造“全国数字经济第一城”，杭州还有众多国内著名的互联网公司。因此，电子信息专业的毕业生被疯抢也在意料之中。

不少地方政府也加入“抢人大战”。一些城市主政者“礼贤下士”化身猎头，赴各高校招贤纳士。

绍兴自9月16日在上海启动“2018招才引智高校行·秋季专列”，已携手1500家企业，先后到杭州、宁波、南京、北京、长春、西安、成都、南昌、长沙等10余个城市、近200所高校，举行招聘会、宣讲会，有意向来绍兴就业的毕业生已超过两万人。“在上海、南昌、长沙，绍兴市委书记、市长亲自到场，其他城市至少一位副市长以上领导带队。”绍兴市人社局政治处主任王奋说。

浙江湖州还推出“大学生聚引计划”，发动市领导、各部门、各县区组成大学生聚引团队，今年以来，组织6000余家企业，先后转辗西南、西北、东北和中部省市50多所高校，举办政策宣讲会、招聘会830多场，建立高校人才工作站98家，签订合作协议200多个。

与此同时，各地通过降低落户门槛、就业送补贴、优惠租房买房、实习发津贴、应聘出路费以及扶助创业等政策，吸引大学毕业生到当地创业就业。

人才红利正在取代人口红利

相关专家认为，各地密集出炉的各种人才利好政策，以及今年秋招在高校提前进行，既是去年以来“抢人大战”的延续，也反映出人口红利正在被人才红利所取代。

“既有引进人才的诚意，也有经济转型的迫切期望。”杭电校长朱泽飞认为，企业提前进入高校揽才，有国家政策、形势变化、区位优势、办学定位等因素，也反映出我国经济发展从传统的要素驱动型向生产率驱动型的转变，新的发展方式对于高素质人才的需求。

中国建设银行校招负责人陈永波表示，近年来毕业生的考公务员、考研率比较高，导致招聘市场存在一定的“供不应求”，另外，因为许多学生在大三、大四就开始到企业实习，毕业后自然而然就留在企业，致使招聘市场存在一定紧缺。

浙江大学中控人力资源经理王斌说，企业抢人，抢的是“对企业有用的人”，虽然不是很看重具体专业，但大工科、大理科基础能力强的学生往往更受欢迎。

长期研究高等教育的学者肖纲领认为，企业进高校“抢人”，体现出高校依据高等教育办学规律，推进人才培养供给侧改革的成效。

记者也注意到，目前对高校毕业生的需求，更多集中在芯片、人工智能、智能装备、IT行业、新能源、汽车物联网、电子信息等战略性新兴产业。

对于这种特殊行业及学科的“抢人”现象，肖纲领认为，高校也应注意其背后可能存在的短期人才结构性短缺因素，从而以更为扎实的办学态度，培养专兼结合的特色性、复合型人才。

肖纲领说，随着“双一流”建设计划和“分类发展”理念提出，高等教育从整齐划一的发展模式转向特色办学、分类评价是大势所趋，高校也要明确办学理念、找准定位，并据此打造人才培养模式。