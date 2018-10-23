港珠澳大桥汇含华工最强“工科大脑”的智慧

一桥连三地，天堑变通途。港珠澳大桥将于10月24日上午9时正式通车。而在这座被称为“世界新七大奇迹”的桥梁中，汇含了来自华南理工大学最强“工科大脑”的智慧，华工土木与交通学院多个科研团队参与了此项目的建设。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/卢庆雷）一桥连三地，天堑变通途。港珠澳大桥将于10月24日上午9时正式通车。而在这座被称为“世界新七大奇迹”的桥梁中，汇含了来自华南理工大学最强“工科大脑”的智慧，华工土木与交通学院多个科研团队参与了此项目的建设。

（图片来源：南方+客户端）

港珠澳大桥，跨越伶仃洋，东接香港，西接珠海和澳门，是世界上最长的跨海大桥工程。大桥全长55公里，集桥、岛、隧于一身，其中主体工程海中桥隧长35.578公里，有3座斜拉桥和1条海底隧道，桥体全部采用钢结构，相当于64座埃菲尔铁塔。大桥采用最高建设标准，抗震达8度，能抵御16级台风，设计使用寿命120年，是中国建桥史上里程最长、投资最多、制造标准最高、施工难度最大的跨海通道项目。

港珠澳大桥从设计到建设前后历时14年，而地处粤港澳大湾区的华南理工大学则通过多种途径参与了港珠澳大桥的建设，做出了华工人应有的贡献。2014年12月，学校华工监理公司在全国竞标中脱颖而出，一举中标“港珠澳大桥珠海口岸工程（旅检区、办公区、交通中心、交通连廊）”监理项目。

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记者从华南理工大学了解到，在港珠澳大桥建设过程中，华南理工大学多位科研人员参与了项目难题的技术攻关。如港珠澳大桥主体工程初步设计阶段隧道的沉管管段浮运、系泊、沉放的模型试验研究由船舶与海洋工程系赵成璧副教授主持完成，在校内外实验室做了大量试验，为隧道顺利施工奠定了基础；港珠澳大桥的珠海人工岛通道，采用了华南理工大学道路工程系虞将苗副教授团队研发的高韧薄层沥青罩面技术；土木工程系王荣辉教授团队完成了港珠澳大桥主体工程CB04-JK合同段桥梁工程施工监控及相关关键技术研究。

据悉，华南理工大学道路工程系虞将苗副教授团队采用华南理工大学自主研发的性能指标处于国际领先的高韧静音型薄层沥青路面技术，对港珠澳大桥珠海人工岛通道（原港珠澳大桥施工便桥，大桥建设期间陆上建设材料与物资唯一运输通道）的水泥混凝土桥面进行了罩面与品质提升。该通道作为人工岛开发（酒店、房地产等）建设的主要通道，仍将承受重载交通的作用。

值得一提的是，本着依托超级工程平台，培养一批优秀杰出人才的规划构想，华南理工大学土木与交通学院还在港珠澳大桥岛隧工程开工伊始，按照“校企合作、产学结合”的创新模式，和中交港珠澳大桥岛隧工程项目总经理部达成一致意向，为岛隧工程培养在职工程硕士。此后，华南理工大学派出导师，利用周末、节假日甚至大量晚上时间在工程营地报告厅内为大桥建设者上课。七年来，此项目已有56位工程硕士陆续完成学业。