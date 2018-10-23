有趣又有料，“码农、金融师、灵魂歌手…”齐上线，你为谁打call？！

10月21日下午，由南方新闻网、广州市真光中学联合主办，广东祈福医院协办的“高考实验室”——真光中学专场活动成功举办，与广东高中学生共同演绎高考生涯路。活动现场大咖齐聚，共同探讨除了分数，还需要为高考准备什么？

学生理想的职业是什么？现在该从哪些方面努力？中学如何制定生涯指导方案？学生心理辅导该如何进行？为探索新高考全新模式，助推我省“分类考试、综合评价、多元录取”考试招生模式的有效落地，10月21日下午，由南方新闻网、广州市真光中学联合主办，广东祈福医院协办的“高考实验室”——真光中学专场活动成功举办，与广东高中学生共同演绎高考生涯路。活动现场大咖齐聚，共同探讨除了分数，还需要为高考准备什么？

南方网副总裁、总经理胡智勇、广州市真光中学校长陈秋兰、广州市真光中学副校长赵秉乾、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院招生办主任林群英、广东祈福医院神志病科主任医师石建博士、全球职业规划师陈璐博士及学生、家长共200余人参与了本次活动。据悉，该活动是南方报业传媒集团打造“南方青春高考季”系列品牌活动之一，旨在让高中生培养健康的学习、生活心态，提前树立职业生涯规划目标，奠定高考志愿填报合理选择的基础。

“学业生涯规划课程的探索是个艰辛不易的过程，幸运的是前行的路上有各位专家、社会各界人士的鼎力支持。”广州市真光中学校长陈秋兰对本次活动给予高度肯定，她认为教育不是雕刻，而是唤醒，致力于未来的教育，理应是为唤醒的教育；致力于未来的学校教育，理应是建立连接的教育。

广州市真光中学校长陈秋兰

众所周知，高考是改变人生命运的其中一扇“大门”。何时论及高考，都牵动着千家万户的心。当下，学业和生涯规划，以及考前和面试心理、自主招生和综合评价等“新课题”的出现，给学子和家长们增添了许多新挑战。

南方网副总裁、总经理胡智勇对参与和支持本次活动的各方表示感谢。多年来，南方网充分运用媒体资源优势和连接职能，持续开拓“互联网+教育”这一民生服务领域，运用“南方日报、南方网、‘南方+’”三位一体的融媒体模式，构建起南方青春高考季、高考实验室等教育信息交互平台。胡智勇表示，“我们将围绕‘新高考’，推出更多优质信息产品，服务学校、服务家庭、服务社会”。

南方网副总裁、总经理胡智勇

趣味体验生涯规划这样“玩”

“码农、金融师、灵魂歌手…”齐上线，真光学子转动着自己智慧的小脑袋体验了一场生动有趣的“职场面试”课。本场高考实验室活动以“模拟面试互动游戏”开场，参与面试体验活动的真光中学学生被分为八组，以组为单位推荐一名学生参与面试示范，其他学生现场限时包装面试者。陈璐博士全程带队担任面试官，学生代表同时作为观摩团，待面试结束后进行投票。活动现场真光中学的同学很会玩，也很大胆，他们不仅可以在规定时间内完成一个又一个挑战，还愿意主动走出座位和家长、老师进行互动，展现出他们不一样的“真光风采”。

没有规划的人生，其实就像迷宫，有目标、有规划的人生，这叫地图。生涯规划要做的目标是什么？“高中生有一个明确的职业目标、学校和专业框架，将会知道高中期间自己主要提升和锻炼的地方有哪些。”陈璐博士表示，本次活动让学生体验求职的过程，就是希望学生可以看到生涯规划真正的含义是什么。

现场学生和家长充分肯定了本次活动的意义。一位高二学生的家长告诉记者，本次活动组织的专家讲课内容都很切合他们的实际需要，家长清楚认识到职业规划及健康的心理状态对学生未来以良好的心态迎战高考、如何明确志愿填报方向等方面，都有举足轻重的作用。家长们更表示，对南方网即将举办高中生进企业体验职业的活动非常期待。

生涯规划要趁早，实战演练助你“知己”

生涯规划不能窄化为生涯教育，也不能宽化为生命教育，是关乎学生生涯发展过程每个阶段的完成以及自身发展能力的完成。全球职业规划师陈璐博士认为，学生在成长发展过程中应学会更好地应对人生重要环节，在高中的生涯规划中，要看到自己内心真正想拥有的状态和想从事的职业。作为家长，需要给予孩子支持和帮助，因为学生能看到的职业有限，家长要创造机会，让学生认识到更专业更全面的职业规划知识。

全球职业规划师陈璐博士

对高中生来说，这个阶段做好自己生涯规划的起步很重要。大家要达到什么小目标，才能说生涯规划起步好呢？

陈璐博士指出，生涯规划一是知己，二是知彼，三是收集信息做决策，最后行动。对高中生来说，首先知己，了解自己是一个漫长的过程，也是动态变化的过程，了解自己是找到自己原心，无论外面怎么变，自己的原心要是定的。此外，尽可能让高中学生了解多一些职业类别和职业要求，他内心会有感知和评估，做到这些就可以框定出一些感兴趣的大学和专业，就可以找到一个相应的学习目标。

学习好就能拿高分？心理健康这样维护

目前来看，维护高中生心理健康的话题日益受到更多重视，这里面有许多专业性的原因。维护心理健康，除了享受积极的高中生活之外，健康的心态对高考成绩也有直接影响。许多高中生会有抑郁、焦虑的负面情绪，所以要重视心理维护。在这个过程中，学生要怎样克服？家长又该如何配合学生进行心理健康维护？

广东祈福医院神志病科主任医师石建博士

广东祈福医院神志病科主任医师石建博士告诉现场学生，要以平常心对待高考，拥有通往人生成功的道路有很多，不要对某件事情有绝对化想法，要看到这个事情更多的可能，这样心态会更平和一点。关于克服焦虑，可以把焦虑情绪转化为日常中的具体行为，针对具体目标制定具体计划，在详细执行学习计划的过程中，把焦虑情绪化解掉。

面对高考，对于任何一个家庭来说都是大事。家长在陪考过程中，也会产生各种各样的不良情绪，如担心、紧张、生气等。如何控制家长的情绪帮助学生维持健康的心态呢？石建博士为家长现场支招：首先要对自己的情绪进行主动管理，不要轻易指责学生，否则会对高中生压力大脆弱的心态带来冲击，影响他们的自尊心和自信心。其次，营造轻松积极健康的家庭氛围，学校的高考氛围已经很紧张了，在家里尽量不要给孩子增加额外压力，不要打断日常生活，有些家长高考前，话不敢大声说，不敢看电视，甚至不去上班，这样只会给学生造成更大的压力，超出他们承受上限。

从容应对综合评价，这些经验要收好

新高考实施地区综合评价为什么会越来越受欢迎？综合评价主要考什么？北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院招生办主任林群英介绍到，综合评价是所谓的“三位一体”或“631”，实质就是将成长性评价和一次性评价相结合，是融合学业水平测试、综合素质评价和高考三方面的评价要素为一体的多元化招生考试评价体系。如今名校选拔人才非常重视这类招生。综合评价主要有两个环节，笔试+面试，中外合作办学的学校基本都用英文考试，每年3月份左右，高校将陆续推出自己综评实施办法，感兴趣的同学应提早准备。

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

招生办主任林群英

谈及目前市场上有很多机构在做综合评价面试培训，但是价格、资质良莠不齐，林群英主任强调“学生大可不必花过多精力在此类培训上”，在活动现场她为各位学生分享了综合评价应对措施，大家一起来学习一下！

1、不要紧张，从容应考，勇敢表达展现自己；

2、如果遇到有生词不要怕问，保持平和的心态，可以向考官提问帮助解释；

3、不要太在意自己有没有语法错误，展现你自信的一面就好；

4、高考后看无字幕或者英文字幕的英剧或美剧；

5、参加英语角，多用英语和人交流；

此外，也要注意自己的着装和仪态。不用穿正装，但也不能穿校服，一般休闲装即可。要自信大方、良好的心态、敢于表达。