2019国考招录人数缩减49% 今起可提交报考申请

2019国家公务员考试公告发布，考生可登录国家公务员局中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员专题，查看中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员公告。经历机构改革，2019“国考”招录规模今年进行了缩减，共有中央机关75个单位和20个直属机构参加，计划招录14537人，共9657个职位。

2019国家公务员考试公告发布，考生可登录国家公务员局中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员专题，查看中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员公告。经历机构改革，2019“国考”招录规模今年进行了缩减，共有中央机关75个单位和20个直属机构参加，计划招录14537人，共9657个职位。相比2018年度120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位参加，计划招录28533人，2019年度招录人数减少了13996人，减少了49%。招录人数的缩减对于考生来讲，意味着今年的竞争力度会相应增大。

学历门槛依然是大专以上

从历年国考报名条件来看，2019年度变化不大，学历门槛依然是大专以上文化程度，年龄要求为18周岁以上、35周岁以下(1982年10月至2000年10月期间出生)，2019年应届硕士研究生和博士研究生(非在职)人员年龄可放宽到40周岁以下(1977年10月以后出生)。另外，现役军人、在读的非应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员，不能报考。因犯罪受过刑事处罚的人员和被开除公职的人员，在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员，公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员被辞退未满5年的，以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员，不得报考。

基层导向 边远地区降要求

省级以上党政机关录用公务员，除部分特殊职位和专业性较强的职位外，全部招录具有两年以上基层工作经历的人员，市(地)级及以下机构职位以招录应届高校毕业生为主，引导和鼓励优秀高校毕业生报考基层职位，到基层建功立业。

市(地)级及以下机构职位，原则上安排10%—15%的计划用于定向招录服务期满、考核合格的服务基层项目人员，其中主要招录大学生村官。对艰苦边远地区县(区)级及以下机构职位，视情况采取适当降低学历要求、放宽专业限制、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，降低进入门槛。

新上线“照片处理工具”

为了方便考生报名确认，今年新上线了“照片处理工具”，这是国家公务员系统进一步完善升级的体现。“照片处理工具”是对报考人员所需上传照片进行标准化处理的专用照片处理软件。照片上传之前均须通过“照片处理工具”进行处理、保存，否则无法完成照片上传和后续相关操作。

“照片处理工具”可于2018年11月1日后下载使用。报考人员可提前下载“照片处理工具”对照片进行处理。

另外，今年还有一个报名确认阶段的变化，报考人员登录考录专题网站，选择“考生考务入口”- “阅读报名确认须知”-“上传照片”-“选择考点城市”-“确认信息”-“缴费”。无需再登录所在考区网上确认系统，都通过国考报名一个系统即可搞定。

部分职位实行“2+X”考试

国家公务员考试一直致力于科学化考试，为国考选拔人才，今年国考也继续大力推进分级分类考录，对省级以上和市(地)级及以下机构职位分别命制公共科目笔试试题，更好满足不同类别不同层级机关对人才的不同需求。突出对专业能力和素质的测查，对中国银保监会、中国证监会特殊专业职位、公安机关人民警察职位和中共中央对外联络部、外交部、商务部等部门的8个非通用语职位实行“2+X”考试模式，即除行政职业能力测验、申论两门公共科目考试外，考生还需要统一参加专业科目考试或外语水平测试，另有41个单位将在面试阶段组织专业能力测试。

报考中共中央对外联络部等部门8个非通用语职位的人员在网上报名时，务必将考点选择为北京。北京晨报记者 陈琳

报名阶段各时间点提醒

提交报考申请：10月22日8:00至10月31日18:00

查询资格审查结果：10月22日至11月2日

查询报名序号：11月4日8:00后

报名确认及缴费： 11月8日0:00至14日24:00

打印准考证：11月26日0:00至12月2日12:00

公共科目笔试

时间为

2018年12月2日

上午9:00-11:00

行政职业能力测验

下午2:00-5:00

申论

8个非通用语职位外语水平测试的时间为：

2018年12月1日下午 2:00-4:00

中国银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构特殊专业职位和公安机关人民警察职位专业科目考试的时间为：

2018年12月1日下午 2:00-4:00