中学老师布置生物作业脑洞大开：红豆大米做植物细胞图

晒出这组图片的，是杭州十一中的生物老师章冬萍。原来，在早些时候，学校生物组老师给全体高二学生们布置了一份特殊的作业：开动脑筋，以浙教版高中生物必修一到必修三册的教材内容为参照，利用各种材料制作生物模型，或者绘制一幅生物图。

这幅脑洞大开的“植物细胞模型”，液泡是大米，细胞核是红豆。仔细看，里面还有绿豆、黑豆、花生米……

把它们淘洗干净放锅里一煮，再加点冰糖，怕不是一锅极好的八宝粥？

这个有趣的模型，其实是杭州第十一中学高二（8）班学生余烜烨上交给老师的生物作业。

还有个学生，用盘成一圈圈的铁丝，做了一个梁色体的模型……看着还真的挺像的。

晒出这组图片的，是杭州十一中的生物老师章冬萍。原来，在早些时候，学校生物组老师给全体高二学生们布置了一份特殊的作业：开动脑筋，以浙教版高中生物必修一到必修三册的教材内容为参照，利用各种材料制作生物模型，或者绘制一幅生物图。

章科萍告诉钱报记者，这份特别的生物作业，是该校生物老师教研组全体的创意。“往年这种全年级的集体作业，都是给学生们布置课后习题，做做卷子，大家的积极性普遍不够高。这次我们换了种方式，就是想调动孩子们的积极性，让他们真正地爱上生物学。”

看上去，这又是一个有些“坑人”的作业，如果放在小学阶段，脆弱些的家长又该发朋友圈吐槽抱怨了。可是爱学习的高中生不这样想，他们的作业交上来一看，既认真又富有想象力创造力。

章老师透露，学生的作业收来后，老师们都大为叹服，大多数作品都出乎意料地好，“‘00后’们太有创意了，那幅‘五谷植物细胞模型图’就受到了全体老师的好评，不仅材料实用，而且模型的科学性和准确性也非常高。”

“这次高二学生上交的作品共约360幅左右，画和模型的比例约为3:2。我们共选出了18个一等奖，22个二等奖，并在校内公开展示。”说起学生们的成果，章老师挺自豪，“老师们还打算带高一的学生参观这些有趣的作品，让他们向学姐学长们取取经。”

在外行人看来，学生们的作品都挺不错，老师们是凭什么分出了水平高低呢？章老师解释说：“第一考察生物模型的科学性，第二考察创意程度。有些学生作品的色彩和手工都很精美，但我们一眼就看出问题：科学性和准确性不足。”

章老师还“偷偷”告诉钱报记者：“学生们并不知道自己的作品会被展示出来，不过看到老师们在朋友圈晒自己的模型图，他们都挺开心。”

章老师还表示，本次的生物模型手工作业，对高二学生们来说既是对必修一知识点的复习，也是对必修二、三册的预习。“我们一开始还担心，学生们面对这么多知识点，会不会随便应付了事，谁知道一个比一个做得用心。”

她总结说，虽然学生们制作模型时没有真正在显微镜下和生物细胞打照面，但临摹课本插画，也让他们对细胞结构有了更深刻的记忆，“这样好玩又有意义的生物作业，我们今后会继续下去，希望能让更多的孩子爱上生物。”

记者不禁感叹，看完这些细胞模型，感觉今后不会做手工都没法好好学生物了……