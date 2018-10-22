大学将增加过程考核成绩比重

在“新时代高教40条”中，教育部提出了高水平本科教育的总体目标：经过5年的努力，初步形成高水平的人才培养体系，建成一批立德树人标杆学校，建设一批一流本科专业点。到2035年，形成中国特色、世界一流的高水平本科教育，为建设高等教育强国、加快实现教育现代化提供有力支撑。

17日下午，教育部印发《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》（以下简称“新时代高教40条”）等重磅文件，针对高水平本科教育建设的重点难点问题，要求思想政治教育贯穿高水平本科教育全过程；加强学习过程管理，严格过程考核，改革考试形式；健全师德考核制度，完善教授给本科生上课制度；实施一流专业建设“双万计划”；深化协同育人机制等。

在“新时代高教40条”中，教育部提出了高水平本科教育的总体目标：经过5年的努力，初步形成高水平的人才培养体系，建成一批立德树人标杆学校，建设一批一流本科专业点。到2035年，形成中国特色、世界一流的高水平本科教育，为建设高等教育强国、加快实现教育现代化提供有力支撑。

思政

思想政治教育

贯穿高水平本科教育

教育部在文件中重点强调了思想政治教育的重要性，要求将思想政治教育贯穿高水平本科教育全过程。明确把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，把社会主义核心价值观教育融入教育教学全过程各环节，全面落实到质量标准、课堂教学、实践活动和文化育人中，帮助学生正确认识历史规律、准确把握基本国情，掌握科学的世界观、方法论。深入开展道德教育和社会责任教育，引导学生养成良好的道德品质和行为习惯。

教育部要求高校强化课程思政和专业思政，做好整体设计，根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求，科学合理设计思想政治教育内容。强化每一位教师的立德树人意识，在每一门课程中有机融入思想政治教育元素，推出一批育人效果显著的精品专业课程，打造一批课程思政示范课堂，选树一批课程思政优秀教师。

考试

加大过程考核成绩

在总成绩中比重

在教学方面，教育部提出加强考试管理，严格过程考核，加大过程考核成绩在课程总成绩中的比重。健全能力与知识考核并重的多元化学业考核评价体系，完善学生学习过程监测、评估与反馈机制。加强对毕业设计（论文）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，对形式、内容、难度进行严格监控，提高毕业设计（论文）质量。综合应用笔试、口试、非标准答案考试等多种形式，全面考核学生对知识的掌握和运用，以考辅教、以考促学，激励学生主动学习、刻苦学习。

教学

完善学分制

允许自主选择辅修专业

同时，改革教学管理制度，推进辅修专业制度改革，探索将辅修专业制度纳入国家学籍学历管理体系，允许学生自主选择辅修专业；完善学分制，推动健全学分制收费管理制度，鼓励学生跨学科、跨专业学习，允许学生自主选择专业和课程；鼓励学生通过参加社会实践、科学研究、创新创业、竞赛活动等获取学分。推动课堂教学革命，以学生发展为中心，积极推广小班化教学、混合式教学、翻转课堂，大力推进智慧教室建设，构建线上线下相结合的教学模式；因课制宜选择课堂教学方式方法，科学设计课程考核内容和方式，不断提高课堂教学质量。

教师

健全师德考核制度

建立教师信用记录

在教师方面，“新时代高教40条”提出，要把师德师风作为教师素质评价的第一标准，健全师德考核制度，建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制，推动师德建设常态化长效化。同时，要求大力推动两院院士、国家“千人计划”“万人计划”专家、“长江学者奖励计划”入选者、国家杰出青年科学基金获得者等高层次人才走上本科教学一线并不断提高教书育人水平，完善教授给本科生上课制度，实现教授全员给本科生上课。

教育部还提出加强教育教学业绩考核，在教师专业技术职务晋升中施行本科教学工作考评一票否决制。加大对教学业绩突出教师的奖励力度，在专业技术职务评聘、绩效考核和津贴分配中把教学质量和科研水平作为同等重要的依据，对主要从事教学工作人员，提高基础性绩效工资额度，保证合理的工资水平。