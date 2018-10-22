从学习课堂到赋能课堂，卓越语文携大咖“四说新语 ”

2018年10月20日，卓越语文邀请教育科学研究院兼职教研员王大绩、知名儿童文学作家三川玲，卓越语文产品负责人唐砚，与现场观众一起“四说新语”，共同见证了核心素养时代卓越语文的全面升级：学习内容、学习策略与学习形式构成此次升级的三大核心点，共同打造让语文学习更有效的赋能课堂。

所谓“语文”，“语”为语言，“文”为文学、文化。语文教育不仅要锻炼学生提升语言表达能力，同时要帮助学生形成良好的思维方式、完善和提升学生的自身人格与人文修养。自语文“新课标”公布至今，连续出台的政策组合拳，将语文教育进一步向综合素质全面推进。

2018年10月20日，卓越语文邀请教育科学研究院兼职教研员王大绩、知名儿童文学作家三川玲，卓越语文产品负责人唐砚，与现场观众一起“四说新语”，共同见证了核心素养时代卓越语文的全面升级：学习内容、学习策略与学习形式构成此次升级的三大核心点，共同打造让语文学习更有效的赋能课堂。

“我们以‘思辨读写、情智共生’贯穿整个产品，让语文学习更有效的升华为阅读、表达、思维、审美四大核心能力，让人文智慧渗透孩子的成长，从容面对未来。”卓越语文负责人唐砚在现场表示。

明确文化脉络，构建完整学习内容

“实际上，语文四大能力在传统文化里向来有迹可循， ” 北京市教育学会语文教学研究会常务理事，北京市教育科学研究院兼职教研员，中学语文特级教师王大绩在谈及语文学习的重要性时强调，“语文学科承载着文化使命，肩负民族、乃至人类的命运。”

现场展示了《师说》、《石钟山记》、《随园诗话》等文学名篇，在王大绩看来， “我们开始重视语文能力的培养，其实是语文教育初心的回归，这也是对优秀传统文化的溯源。”

当语文学科成为树立文化自信的基石，新课标更是以四大核心素养诠释语文学习，更有效语文学习便成为卓越语文升级的初衷。此次发布会，“语文知识序列”和“文化传承序列”构成教学主线，“语言思维训练”贯穿学生语文学习全过程，两明一暗三线构建完整语文学习内容。

据悉，新产品教材将以“小学知识线性进阶”与“初中知识板块结构化”构筑完整的一直九年级学习体系，通过每年四期的课程，打造完整学涯规划与学习闭环，通过对人文经典层层拆解，反复研习和解读，让孩子能在语文浸润中厚积薄发、做到有的放矢，让语文学习在完备的知识体系架构下更有效。

探究式课堂，构建以学生为主体的学习形式

“语文是人人都应该掌握的能力 。”对知名儿童文学作家、“童书妈妈”三川玲来说，语文毫无疑问成就了她的人生。然而她认为，她的创作能力并不来自于传统的写作训练。

“我的能力是在语文的探索中自然生长的，而我理解的语文学习也不是只让孩子死记硬背。”她在回顾自己的成长历程时，坦言自己在语文学习中收获良多，这也得益于她在语文学习中的主动性。“观察、思考、表达这些能力都能在语文中得到锻炼，语文应该以学生为主体，充分提供实践平台，让孩子能将生活和知识连接起来，学习才能升华为能力。”

“探究式课堂”成为卓越语文升级的三大核心之一。在卓越语文产品负责人唐砚举例的数据中，卓越语文升级后的课程实践练习环节占比高达75%：包括情景对话、课本剧、竞选、导游、演讲、辩论等多种形式被丰富应用在教学中，翻转课堂、小组讨论与合作等以学生为主体的教学方式担任了主要角色，学生的潜力将在形式丰富的学习形式中不断被激发、引导、提升。

“语言的学习必须要经过大量的实践才能真正掌握，语言文化中蕴含的人类智慧结晶，也必须在课堂和生活实践中才能不断被解码、被领悟，才能真正转化为能力，助力孩子一生成长。”唐砚强调，探究式课堂更符合孩子的成长规律与个性化需求，通过寓教于乐的教学方式，激发孩子学习的自主性，让语文学习更有效。

强化思维训练，提供语文深度学习策略

“为什么总有人词不达意？不是语文没有教，而是学了也不知道怎么用。这个‘怎么用’就是思维的过程。”

卓越语文产品负责人唐砚就生活琐事来举例说明思维对表达能力的影响，“比如看了一场不错的电影，究竟好看在哪里？表达方法在语文课上都有学，但到用的时候却想不起来——这就需要思维训练，让学习更有效的转化为生活实践中的能力。“

在卓越语文的升级产品中，思维训练成为与“知识”、“文化”并列的“暗线”贯穿始终，这是行业内首次明确提出将思维训练列为语文产品主线，也是卓越语文升级的最大特点。在推动语文深度学习的三大维度升级里，学习内容从单一升级为系统，掌握标准从记忆升级为应用，教学目标由解题能力升级为思维模式的培养——不难看出，升级后的卓越语文将对学生的思维能力进行全面提升，不仅帮助学生读懂文字背后的深潜涵义，更能锻炼求证、归纳、思辨、演绎、推理能力，帮助学生构建系统化、多维化的思维体系，有能力提出自己的独到见解和建设性意见。

“没想到语文对思维训练有这么大的作用，此前一直以为逻辑是理科才会谈及的事情。”让人一新的除了产品的教学理念外，一群由卓越教育学生表演的小舞台剧同样令在场家长赞叹不已，用时空对话探讨语文学习对长大后的影响，“小戏骨”们自如的言谈、敏捷的思维和文化气韵再次证明了语文的独特魅力。

从学习课堂到赋能课堂，卓越语文的此次产品升级，不仅是对“新课标”语文核心素养的积极响应，更是在坚持多年语文教学研究与实践的基础上，致力于让语文学习更有效的有力践行，让孩子从语文里收获滋养一生的力量。