用AI为教育“赋能”，尚德解锁成人在线教育新模式

对于重服务、人力成本高的教育行业来说，AI+教育在降低成本、提升效率方面的想象空间很大。掌握了AI技术的企业，如同驶入了快车道。尚德机构在今日举办的“揭开AI学习的奥秘，媒体现场体验”主题开放日上，首次展示出自建的“三师教育”体系，分享AI技术如何“润物细无声”地融入到用户的学习场景中，如何将人工智能与教育完美融合。

近年来，人工智能深入互联网在线教育，推动着教育行业的变革和进步，为学生的学习带来了更多元化的选择。大数据是AI应用的基础。积累海量用户数据的在线教育行业可谓AI的阶梯。对于重服务、人力成本高的教育行业来说，AI+教育在降低成本、提升效率方面的想象空间很大。掌握了AI技术的企业，如同驶入了快车道。尚德机构在今日举办的“揭开AI学习的奥秘，媒体现场体验”主题开放日上，首次展示出自建的“三师教育”体系，分享AI技术如何“润物细无声”地融入到用户的学习场景中，如何将人工智能与教育完美融合。

尚德机构老师现场直播授课

大数据打造用户画像，AI实现“个性化”教学

去年，国务院发布的《国家教育事业发展“十三五”规划》中明确提出，推进综合利用互联网、大数据、人工智能和虚拟现实技术探索未来教育教学新模式。此外，2017年国务院下发的《新一代人工智能发展规划》提出，利用智能技术建立以学习者为中心的教育环境，推动 AI 在教学的全流程应用。

不论是对新商业模式的追求，还是受政策引导，AI俨然成为教育行业标配。从拍照搜题到自适应学习，AI教育产品层出不穷。凭借AI概念，教育公司也颇受资本青睐。据亿欧智库统计数据显示，2017年“AI+教育”行业融资额达42.17亿元。作为国内赴美上市的成人在线行业“第一股”，尚德机构自2014年从线下教育全面转型成为在线教育，此后开始探索大数据和人工智能的技术研究，创建大数据中心和人工智能中心，为了支撑AI+教育的研发，尚德机构的教学研发团队在过去1年间从600人扩充至1000人。

开放日活动现场

记者了解到，从语言类口语考试、智能阅卷到自适应学习、AI学习助手再到专家系统等，尚德机构的AI+教育如今已经覆盖“学、练、改、测、评”全产业链条。尚德机构在教学场景中构建了“三师体系”，即讲师、班主任和AI“老师”。其中，讲师负责日常教学的实施，班主任辅助进行督学与管理服务，AI助手能记录用户的学习轨迹，并通过大数据导出用户画像，AI助手的角色相当于副班主任，这能解决了线上场景中的辅助教学、标准化和个性化的问题。

老师的主要工作是教研、教学、测评与管理，AI在现阶段给老师带来的改变，可以从老师的职责展开。教研上，AI利用数据可以分析出普遍学员对知识点的掌握程度。对普遍不理解的知识点吗，老师可以多讲，对于普遍掌握的知识点，可以少讲。学生也能根据AI助手的反馈，有针对性调整学习侧重点。教学上，AI教学能够基于图像识别技术的智能情绪识别，可以识别追踪学生以及老师自身的状态，了解学生学习困难点、兴趣和集中度。每位老师的授课风格，也可以通过表情、姿态被自动识别，打上标签后被推荐给匹配的学生，从而实现“个性化”教学。

AI判分+个性化学习报告，为用户学习效率提速

成年人的在线学习，需要与其繁忙的工作生活，以及人性的惰性反复拉锯。如何让学习进程可视化，通过学习场景的切换，以及系统内的激励，成为了AI赋能教育的一个重要功能。尚德机构在开发日中，向媒体展示后端课程服务的全流程，带领用户感受班主任服务和学习必经之路。后端班主任服务体系包括：班主任在APP和班级群内的日常答疑、班主任学习规划引导、在系统社区内学习活动交流。

学习进程中会包括：精讲课（高分模式）、随堂考、课后作业、要点回顾（补课模式）、题库刷题（AI判分）几部分。由于自考需要通过15门左右科目的考试，背后是海量的知识点，AI技术评判作业，通过数据分析每个学员对不同知识点的掌握程度，推荐对应的学习方案，避免为已经掌握的知识点重复付出时间，并明确薄弱环节。最后会形成个性化的学习报告。学员可以通过APP的个人中心，随时查看知识点的掌握情况。同时，尚德会用AI技术筛查出最高频且占据试卷60%的知识点，推荐给学生优先学习，以提高考试通过率。

目前，AI技术在尚德的教育产品中被应用于考情分析、辅助线上教学、通过数据解决个性化和标准化等几个环节。

首次开放教学直播间，360度全方位直播

在线教育可以最大化利用学员的碎片化时间，而AI赋能又能解决学员缺乏监督而拖慢学习进程的问题，让不少人对于AI+教育心生好奇，尚德机构此次开放日旨在向社会大众展示在线教育的优势所在，打破外界对于行业的误解和消除用户的疑虑。开放日现场设置全透明的玻璃直播间，现场观众以学员视角亲身体验尚德机构课程服务的全流程。

尚德机构CGO办公室VP刁红文

“我们除了有直播授课方式，也有录播的课程给没能赶上直播课程的学员学习。”尚德机构CGO办公室VP刁红文介绍到，在线教育就是一种打破时间和空间的限制的学习方式，同时它可以用技术的手段去弥补一些人为授课的不足。

在开放日当当天，尚德机构的老师现场直播授课，用户可以通过“尚德机构公开课“小程序实时在线观看，也就是将真实的教学过程直观披露。同时，现场还有来自多家直播媒体的现场直播，将体验者的第一视角带给公众。现场参与体验的学员和媒体记者，均表示通过这次活动对在线学习及AI学习有了更深层的了解。同时他们对于尚德机构在教学理念、技术探索、用户服务、产品优化等互联网在线教育前沿经验，也有了进一步的理解。

“我们将持续践行用科技和人文重塑教育的使命，加速对前沿领域的开拓步伐，努力提供让用户满意的在线教育学习产品。”谈及未来，尚德机构首席战略官吕露表示尚德机构将持续坚持以用户为先，以技术为发展手段，继续引领在线教育行业发展。尚德机构的AI讲师以及智能音视频教室直播间的全新形式，也获得了业界的关注。在互联网生态下，敢于突破、勇于变革，才能突破曾经认为是壁垒的东西。相信未来，科技带给教育的改变，将让当下的想象变为未来的现实。