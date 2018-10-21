2018广东中小学教师金融素养培训工作坊成功举办

研讨会将聚焦金融素养与青少年人格成长的关系以及职业生涯规划。

近日，20余名来自广州、顺德、东莞、汕尾等地中小学校的一线教师参加了由国际青年成就及恒生银行（中国）有限公司（“恒生中国”）联合举办的“2018广东中小学教师金融素养培训工作坊”。恒生中国的志愿者为教师们进行金融素养培训，参会教师表示，得到银行专业人士的金融素养培训，对他们在学校开展相关的经济、金融素养课程大有裨益，既拓展了知识面，又弥补了校内课程体系的不足，非常实用。

此次培训是“2018中国青少年金融素养提升计划”的重要组成部分。作为关注中国青少年金融素养提升的金融机构，恒生中国携手非营利教育机构国际青年成就自2016年开始，连续三年开展“中国青少年金融素养提升计划”。该项目为在校高中学生开设理财课堂、银行职业见习日、金融讲学厅、金融理财大赛等多项金融素养创新实践课程，为高中生提供衔接校内与校外金融素养学习平台的同时，更注重引导并培养高中生的品格，全方位提升金融素养和实践能力。今年项目不断创新，首次为学校一线教师开设金融素养培训，进一步提升高中金融素养教育的实践性。

据悉，恒生中国携手广州中学举办的第二届广东青少年金融素养研讨会将于10月27日在广州中学举行。第二届广东青少年金融素养研讨会将邀请来自广东省教育研究院、广州市教育研究院、华南师范大学附属中学、广州中学等的学科专家及教师，金融教育非盈利机构专家银行监管机构负责人、金融领域专家一起，共同讨论分享中学经济与金融理财教育的前沿问题，交流课程信息和教学经验。研讨会将聚焦金融素养与青少年人格成长的关系以及职业生涯规划，与关注青少年金融素养教育的各方机构共同推进广东青少年金融素养的全面提升。