原来华南理工大学广州国际校区颜值这么高

2017年3月15日，教育部、广东省、广州市、华南理工大学四方共建华南理工大学广州国际校区协议在北京签署，这样高规格的多方合作，在中外合作办学史上还是第一次。一年多过去，华南理工大学广州国际校区建设情况如何？

2017年3月15日，教育部、广东省、广州市、华南理工大学四方共建华南理工大学广州国际校区协议在北京签署，这样高规格的多方合作，在中外合作办学史上还是第一次。一年多过去，华南理工大学广州国际校区建设情况如何？

一个多月前，广州国际校区全面开工建设，一期工程将于2019年9月交付使用。

在设计上，华南理工大学广州国际校区总体规划紧扣中西文化交流主题，延续和传承华南理工大学五山校区环境基因，具有岭南地域特点并符合时代精神，突显“合璧”概念。

华南理工大学广州国际校区作为国家级校区，广东省、广州市重点工程项目，建立在广州市番禺区广州国际科技创新城南岸核心区，位于“一带一路”超级门户城市、“粤港澳大湾区”重要交通枢纽、广深港科技创新走廊之上，与产值近千亿的思科智慧城为邻，周边正在打造南沙港快速、金光东隧道等“四横七纵”的综合交通路网系统。

在施工建设上，华南理工大学广州国际校区建设亮点多多，创造多个“广州第一”：广州第一个以设计牵头的EPC项目、广州第一个设计、施工、运维全过程BIM应用项目、广州第一个装配式建筑面积最大且达到A级评价标准的项目、广州第一个借助国家重点研究项目探讨珠三角地区气候适应性的绿色建筑项目、广州第一个全信息化施工的智慧工地项目，她也将成为广州第一个城市街区式大学校园。

这个“高大上”的校区将是什么样？话不多说，我们用图说话~

看到这里您可能会问，蓝图什么时候变成现实？

按计划，广州国际校区总建筑面积为140万㎡。其中，一期工程总建筑面积50万㎡，分两个阶段建设，第一阶段建设将于2019年9月前交付使用；第二阶段建设2019年12月前交付使用。二期工程总建筑面积90万㎡，将于2021年9月之前完成。

目前，一期工程正顺利开展，正在进行土方工程、基坑支护工程、桩基工程的施工。其中，土方工程累计完成30多万立方米；基坑支护工程完成1500多米；桩基累计完成3600多根，完成度约50%。公共实验大楼已开始局部承台垫层的施工，较各地块施工进度最快。

记者还从华南理工大学了解到，广州国际校区不仅设计施工建设高标准，还将引入国际水平专业物业管理服务团队，高度重视信息化建设，充分利用人工智能、大数据、云计算、虚拟化和物联网等新技术，将校区打造成“人本、便捷、专业、高效、共享、安全”的高度智慧化的世界一流大学园区，为师生提供一个“绿色、高雅、健康、国际化”的宜居校园。