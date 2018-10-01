南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

举国欢庆！孩子，爱国其实就是做好这些小事！

2018-10-01 09:59 来源：中国教育报
字号减小 字号增大

　　今天，中华人民共和国迎来69岁的生日。69年，从新中国建立到改革开放，从计划经济到社会主义市场经济，从外交孤立到一带一路，我们的祖国用擎天巨手托起了一个不屈的民族，用浩然正气绘制了壮丽的蓝图。

　　今天，大家如何为祖国母亲庆生？作为国家的一份子，可以用怎样的方式来表达对祖国母亲的爱呢？请告诉孩子，向祖国表达热爱的方式有很多。很多人可能一生都没有机会到战场上征战、站在赛场上为祖国争光、在科学技术发展的最前沿领航，可是，在每个普普通通的日子，做好这些，就会让咱们的中国越来越好——

　　把国旗印在心中

　　去年夏天，遵义的一名三年级小学生因为迟到冒雨奔向教室。当他跑到操场，听到国歌响起时，他立刻面向国旗敬礼，直到国歌结束才匆匆跑进教室。

　　五星红旗是中华人民共和国的标志和象征，国旗代表国家，升国旗代表一个国家的统一和完整。当五星红旗缓缓升起时，肃然起敬，行注目礼，是对祖国母亲的尊重。

　　鲜艳的国旗，激动人心的国歌，每一次凝视，每一次哼唱，都让人感受到油然而生的骄傲与自豪。

　　身处世界各地，哪里有红旗飘飘，哪里就有我们避风的港湾，哪里就有接我们回家的船只，这是国家的象征，是民族的尊严。

　　把小家、大家放在心里

　　家，是一个温馨的字眼，“宝盖头”遮住了外面的寒风冷雨。无论外头有多冷，家都能让你感受到温暖，无论你有多累，家都是你停靠的港湾。

　　中国自古以来就有家文化的传统，如果你是父母，请关心自己的孩子，严格而不失慈爱，温暖而不失尺度；如果你是孩子，请孝顺自己的父母，须知羊羔且有跪乳之恩，乌鸦尚有反哺之义；如果你是夫妻中的一方，请互相扶持，相互谅解，共筑一个美好的家庭。

　　关爱“小家”，方能铸就“大家”。

　　让文明装点你的言行

　　不久前，很多人被昆明公交车上一个两岁的小女孩感动——

　　因为担心雪糕融化，滴落在公交车地面上，小小的她就蹲在车上的垃圾桶旁，小心翼翼地对着垃圾桶口吃冰淇淋。大家纷纷点赞，说她是最美、最可爱的小乘客。

　　这个十一长假，有多少孩子会外出活动、游玩？又会有多少人走出国门，为自己的一言一行为中国“代言”?

　　为同胞留一片洁净，用中国塑造一个文明有礼的形象，何尝不是对祖国的爱惜？

　　让规则意识美化你的举止

　　没有规矩，无以成方圆。纪律法规，是我们每个生活在社会中的人都应当遵守的。

　　爱国，应当维护国家的长久稳定，对于每个个体而言，遵纪守法，是我们的义务，也是我们享受权利的前提。

　　在日常生活中，不闯红灯，拒绝暴力行为，遵守社会公德，履行好我们的义务，为祖国的长治久安贡献一份力量。

　　让小举动中的大爱温暖中国

　　有一颗豁达而又宽厚的心，虽难以兼济天下，但也能量力而行，乐施援手。

　　爱国，应当对同一片土地上的同胞施以援手，可能是一批捐给灾区的食品，可能是一包寄给贫困地区的保暖衣物，或者是一个乡村学生的一顿营养午餐。

　　我们相信爱之星火，可以燎原。当一个国家充满爱，当陌生人与陌生人之间存有善意，那么，这将成为一个坚不可摧的命运共同体，坚固咱们的中国！

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第289期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235