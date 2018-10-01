举国欢庆！孩子，爱国其实就是做好这些小事！

今天，中华人民共和国迎来69岁的生日。69年，从新中国建立到改革开放，从计划经济到社会主义市场经济，从外交孤立到一带一路，我们的祖国用擎天巨手托起了一个不屈的民族，用浩然正气绘制了壮丽的蓝图。

今天，中华人民共和国迎来69岁的生日。69年，从新中国建立到改革开放，从计划经济到社会主义市场经济，从外交孤立到一带一路，我们的祖国用擎天巨手托起了一个不屈的民族，用浩然正气绘制了壮丽的蓝图。

今天，大家如何为祖国母亲庆生？作为国家的一份子，可以用怎样的方式来表达对祖国母亲的爱呢？请告诉孩子，向祖国表达热爱的方式有很多。很多人可能一生都没有机会到战场上征战、站在赛场上为祖国争光、在科学技术发展的最前沿领航，可是，在每个普普通通的日子，做好这些，就会让咱们的中国越来越好——

把国旗印在心中

去年夏天，遵义的一名三年级小学生因为迟到冒雨奔向教室。当他跑到操场，听到国歌响起时，他立刻面向国旗敬礼，直到国歌结束才匆匆跑进教室。

五星红旗是中华人民共和国的标志和象征，国旗代表国家，升国旗代表一个国家的统一和完整。当五星红旗缓缓升起时，肃然起敬，行注目礼，是对祖国母亲的尊重。

鲜艳的国旗，激动人心的国歌，每一次凝视，每一次哼唱，都让人感受到油然而生的骄傲与自豪。

身处世界各地，哪里有红旗飘飘，哪里就有我们避风的港湾，哪里就有接我们回家的船只，这是国家的象征，是民族的尊严。

把小家、大家放在心里

家，是一个温馨的字眼，“宝盖头”遮住了外面的寒风冷雨。无论外头有多冷，家都能让你感受到温暖，无论你有多累，家都是你停靠的港湾。

中国自古以来就有家文化的传统，如果你是父母，请关心自己的孩子，严格而不失慈爱，温暖而不失尺度；如果你是孩子，请孝顺自己的父母，须知羊羔且有跪乳之恩，乌鸦尚有反哺之义；如果你是夫妻中的一方，请互相扶持，相互谅解，共筑一个美好的家庭。

关爱“小家”，方能铸就“大家”。

让文明装点你的言行

不久前，很多人被昆明公交车上一个两岁的小女孩感动——

因为担心雪糕融化，滴落在公交车地面上，小小的她就蹲在车上的垃圾桶旁，小心翼翼地对着垃圾桶口吃冰淇淋。大家纷纷点赞，说她是最美、最可爱的小乘客。

这个十一长假，有多少孩子会外出活动、游玩？又会有多少人走出国门，为自己的一言一行为中国“代言”?

为同胞留一片洁净，用中国塑造一个文明有礼的形象，何尝不是对祖国的爱惜？

让规则意识美化你的举止

没有规矩，无以成方圆。纪律法规，是我们每个生活在社会中的人都应当遵守的。

爱国，应当维护国家的长久稳定，对于每个个体而言，遵纪守法，是我们的义务，也是我们享受权利的前提。

在日常生活中，不闯红灯，拒绝暴力行为，遵守社会公德，履行好我们的义务，为祖国的长治久安贡献一份力量。

让小举动中的大爱温暖中国

有一颗豁达而又宽厚的心，虽难以兼济天下，但也能量力而行，乐施援手。

爱国，应当对同一片土地上的同胞施以援手，可能是一批捐给灾区的食品，可能是一包寄给贫困地区的保暖衣物，或者是一个乡村学生的一顿营养午餐。

我们相信爱之星火，可以燎原。当一个国家充满爱，当陌生人与陌生人之间存有善意，那么，这将成为一个坚不可摧的命运共同体，坚固咱们的中国！