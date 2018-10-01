珠海首个高校帆船队启航 校企合作破解人才短缺难题

洒满阳光的海面上，一面绘着“京师”的白帆升起，十位来自北京师范大学珠海分校（下称“北师大珠海分校”）的大学生登船，开启了首个高校帆船队的航海初体验。

洒满阳光的海面上，一面绘着“京师”的白帆升起，十位来自北京师范大学珠海分校（下称“北师大珠海分校”）的大学生登船，开启了首个高校帆船队的航海初体验。

9月30日，北师大珠海分校与珠海九洲航海文化有限公司（下称“九洲航海”）签署共建协议，珠海帆船赛事保障基地将成为该校休闲运动学院实践教学基地，全市首支高校帆船队——京师帆船队将由校企双方共同培养，弥补当前珠海休闲运动产业发展面临的人才瓶颈。

随着全国首个滨海运动休闲旅游规划的出台，帆船运动在珠海方兴未艾。然而受到器械、场地、技术门槛的限制，在普及推广帆船文化时，珠海也面临着人才短缺的问题。

“九洲航海与北师大珠海分校的合作将会大大改善这样的局面，”珠海市文体旅游局副局长邬向明说。京师帆船队未来不仅可以向珠海队、省队、国家队输送竞技人才，向企业输送专业人才，还将配合“帆船进校园”，在百所中小学开展帆船运动入门教育。北京师范大学珠海分校运动休闲学院院长吴忠魁表示，成立京师帆船队只是一个开始，“以此为基础，我们可以建立帆船运动俱乐部，未来打造具有影响力的大学生国际帆船赛事。 ”

京师帆船队首批运动员共10名，均来自北师大珠海分校休闲运动学院滨海运动专业。该学院是以健康和休闲体育产业需求为导向设立的创新型学院，致力于培养适应休闲运动高端服务业需求的经营管理、赛事组织、教育指导等领域的复合型专业人才。九洲航海则是珠海九洲控股集团旗下子公司，近年来为珠海承办多个大型国际水上运动赛事，致力于珠海市海洋休闲运动产业的发展，其与珠海市文体旅游局共同开展的“千帆进校园”计划已覆盖近万名学生。

签署共建协议后，双方将在实践教学、帆船人才培养、赛事经营等方面展开合作，通过政、企、校多方的合作在理论和实践方面互补共建，共同构筑完善的航海运动教育体系。此外，北师大珠海分校还将组建一支京师志愿者服务队，在今年11月的亚洲帆板锦标赛首次参与实践。