教育部“双一流”建设现场推进会召开

为深入学习贯彻全国教育大会精神，推进“双一流”加快建设、特色建设、高质量建设，9月28日至29日，教育部在上海召开“双一流”建设现场推进会。教育部党组书记、部长陈宝生出席会议并讲话。上海市委副书记、市长应勇出席并致辞。

为深入学习贯彻全国教育大会精神，推进“双一流”加快建设、特色建设、高质量建设，9月28日至29日，教育部在上海召开“双一流”建设现场推进会。教育部党组书记、部长陈宝生出席会议并讲话。上海市委副书记、市长应勇出席并致辞。

陈宝生指出，习近平总书记重要讲话和全国教育大会精神对“双一流”建设具有重大指导意义。“双一流”建设高校作为高等教育战线的排头兵，要在学习宣传中走在前列，在贯彻落实上作出表率。要深刻领会培养社会主义建设者和接班人的根本任务、提升教育服务经济社会发展能力的基本方向、特色发展争创一流的基本途径、加强党对教育工作全面领导的根本保证。要深刻认识到，当今世界正面临百年未遇的大变局，我们正处于“四个伟大”的历史进程，大国博弈形势复杂，我国高等教育正处于爬坡过坎迈向世界领先的发展阶段，这决定了我们必须加快推进“双一流”建设，只争朝夕时不我待。

陈宝生强调，统筹推进“双一流”建设开局良好。转入新的历史阶段，要按照可靠的、合格的、真实的、有特色、有竞争力、有产出、可持续的目标，坚持“特色一流、内涵发展、改革驱动、高校主体”，以体制机制创新为着力点，在深化改革、服务需求、开放合作中加快建设。一是培养高素质人才。把一流本科教育建设作为基础任务，加快打造结构优化、满足需求、各方资源充分参与的卓越而有灵魂的研究生教育。重视科研育人、实践育人、创业育人。二是服务重大需求。分析把握人才培养的痛点、明确科学研究的重点、找到社会服务的难点、打造文化传承创新的支点，提供高水平的人才、高水平的成果、高水平的服务，在服务需求中实现创新发展。三是提升科研创新水平。进一步发挥好基础研究主力军、技术突破策源地作用，进一步巩固哲学社会科学研究重要阵地，加快推进高校科研管理和评价机制改革，产出引领性原创性成果，输出建设性社会影响。四是深化国际合作交流。要进一步聚焦学科建设，加强与国外高水平大学、顶尖科研机构的实质性交流合作，进一步完善国际学生的招收、培养、管理和服务制度体系。五是加强教师队伍建设。基础是建设高素质的教师队伍，重点是建设一支高水平的导师队伍，关键是建设一流的学科团队。六是坚持特色发展。核心是打造学科特色。要有“准头”，在精准对接需求中明确目标；有“闯劲”，勇于探索；有“定力”，遵循学科发展和人才培养规律。

陈宝生要求，各地各建设高校要加强组织领导，推进工作落实，支持率先改革，形成建设合力。要坚决扭转不科学的教育评价导向，积极探索建立引导和鼓励建设高校分类发展、特色发展的评价机制和办法，探索构建多元多层多维的中国特色一流大学一流学科评价体系。

应勇指出，近年来，上海市委、市政府全面贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全力推进“双一流”建设各项任务落地落实，上海高等教育发展水平和高校办学质量不断提升。去年，共有14所在沪高校进入“双一流”建设名单。上海市将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国教育大会精神，按照教育部的工作要求和部署，扎实推进上海高等教育改革发展，始终坚持以立德树人为根本，以服务国家战略、服务经济社会发展为导向，以培育“高峰”“高原”学科为基础，以深化教育综合改革为动力，以加大教育投入为支撑，努力走出一条中国特色的“双一流”建设之路。

教育部党组成员、副部长杜占元主持会议。北京大学、中国人民大学、清华大学、哈尔滨工程大学、南京大学、浙江大学、云南大学、兰州大学、上海市、陕西省作了交流发言。财政部、发改委相关负责同志重点对两部委加快“双一流”建设的工作考虑做了说明。

137所“双一流”建设高校、各地教育行政部门和中央军委训练管理部职业教育局负责同志、部分“双一流”建设专家委员会委员参加会议。会前，参会同志分组到复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海大学、上海中医药大学进行现场观摩和交流研讨。

（来源：央广网）